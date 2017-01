La Real Sociedad sale viva de un mes infernal

Ya se acaba enero y la Real sale viva de un mes de auténtico infierno por la acumulación de partidos y, sobre todo, los rivales a los que se ha tenido que enfrentar. El repecho final, con las visitas al Camp Nou y el Bernabéu en apenas cuatro días, ha sido el último examen de fiabilidad para un equipo que, a pesar de todo, sale reforzado de este arranque de 2017 en el que se ha mostrado competitivo en la Copa y mantiene intactas sus opciones en Liga de regresar a Europa.

Sin embargo, queda un regusto amargo de la última salida al Bernabéu. Más que por la derrota, que es algo habitual en este campo, porque no fue fiel al juego que había venido proponiendo en los últimos tres meses de competición. Quizás el esfuerzo haya pasado factura y ahora, con un partido por semana, sea el momento idóneo para recuperar energías para afrontar con chispa la segunda vuelta del campeonato.

Rivales exigentes

Lo más complicado de haber disputado ocho encuentros en 26 días no ha sido tanto la acumulación de esfuerzos como el potencial de los adversarios. Y es que ha tenido que jugar dos veces con el Barcelona, actual campeón de Liga; otras dos con el Villarreal, cuarto de la pasada Liga y que obtuvo billete para la Champions; y una ante el Real Madrid, líder del campeonato y actual campeón de Europa; el Sevilla, la revelación del curso y actual campeón de la Europa League; el Celta, otro equipo al alza de la mano de Berizzo; y el Málaga, al que cuando ganó la Real en La Rosaleda llevaba 16 puntos de 18 en casa.

Esta circunstancia ha provocado que la exigencia para los de Eusebio haya sido máxima lo que, una vez pasado este tramo de calendario, les dará un plus competitivo importante para los últimos cuatro meses del ejercicio en el que se jugarán todas sus aspiraciones. El cuarto clasificado, el Atlético, está a un solo punto y las posibilidades de pelear por algo grande permanecen intactas.

¿Ha pasado factura la Copa?

Parecía que disputar dos competiciones al mismo tiempo desde diciembre podría desestabilizar a la Real en su trayectoria liguera pero no ha sido así. Al revés, le puede dar un plus competitivo importante en el futuro a corto plazo y le ha permitido activar a jugadores de la plantilla que no habían disfrutado de muchos minutos con un partido cada siete días.

Lo peor del Bernabéu fue que la Real no se atrevió a atacar al Madrid cuando superó su primera presión



Sin Yuri y con Oyarzabal jugando a pierna cambiada fue un equipo poseedor pero nada profundizador

Juanmi se ha revelado como un futbolista con un olfato goleador importante dentro del área. Hizo tres goles en la eliminatoria ante el Valladolid, otro en el Camp Nou y cuatro en Liga, contra el Valencia, Granada, Málaga y Celta. Aritz ha aprovechado la ocasión con buenos partidos en Villarreal, Málaga y los dos de Copa ante el Barça, tanto de central como de lateral. Granero dejó buenas sensaciones contra el Granada, Málaga y Celta, mientras que Canales estuvo notable ante el conjunto vigués, partido en el que fue uno de los destacados. Incluso chavales como Odriozola y Kevin han tenido ocasión de debutar y demostrar que el futuro está asegurado.

A nivel cuantitativo en Liga ha perdido en enero contra el Sevilla y el Real Madrid, tercero y primero respectivamente, mientras que ha ganado al Málaga y el Celta, que cuenta todos sus partidos de este año por triunfos salvo el de Anoeta. Quizás sin estar vivo en la Copa también los hubiese perdido, quién sabe.

La lección del Bernabéu

En lo que se refiere al juego en sí el partido del domingo deja una lectura que conviene interiorizar para sacar provecho de ella en el futuro. Más allá del resultado, que entra dentro de la lógica, la Real estuvo alejada de sí misma en el fútbol que practicó. Sí fue fiel en campo propio, donde no rifó ningún balón en largo y prefirió apostar por combinar en corto para superar la presión adelantada del Real Madrid. Ahí con la labor destacada de Illarramendi y los apoyos de Zurutuza y Canales consiguió llevar el balón hasta la zona de creación. Pero es ahí donde les temblaron los pies a los blanquiazules.

Asumir tantos riesgos en zonas retrasadas se supone que te da un beneficio en la zona ancha cuando superas la presión del adversario y puedes meter una marcha más al juego para profundizar. Pero la Real no lo hizo y se mostró miedosa y dubitativa. Utilizó el balón con el único objetivo de que no lo tuviese el rival y no para hacerle daño. Perder era lo más probable ante el equipo que mejor juega al contragolpe de Europa pero no hacerle casi ninguna ocasión de peligro en todo el partido no entraba en las previsiones.

Repasando lo que ha sucedido esta temporada en el Bernabéu se ve que allí han empatado el Villarreal (1-1) y el Eibar (1-1) y que han perdido por la mínima equipos como el Celta (2-1), Athletic (2-1), Sporting (2-1), Deportivo (3-2) y Málaga (2-1). Solo el Granada (5-0) perdió por una diferencia superior a la de la Real, que se fue de vacío, no solo en cuanto a puntos sino también en lo que respecta a goles. Si quiere seguir creciendo como hasta ahora no debe perder la valentía ni el atrevimiento que le han caracterizado en los últimos meses. Incluso en los campos de los grandes.

Sin profundizar todo es más difícil

El cuadro txuri urdin ha mejorado mucho a partir del balón esta campaña y desde él debe seguir progresando. En primera instancia, su buen trato y mantenimiento le ha dado el control en muchos partidos que ha terminado ganando. Ahora bien, no debe perder esa verticalidad y profundidad que le ha traído hasta aquí. Y una de esas claves ha estado en la banda izquierda, con Yuri rompiendo como un puñal y Oyarzabal jugando en su perfil bueno.

El eibarrés puede moverse por diferentes zonas de ataque, tanto en banda como por dentro, pero en la izquierda hace más daño y, lo que es más importante, da más profundidad al equipo. Porque Willian José, un gran rematador llegando desde atrás, es un delantero para manejarse de espaldas cuando la jugada está en construcción, mientras que Vela, al moverse a pierna cambiada, se ha transformado en un atacante más pasador que terminador. De esta manera se corre el peligro de que cuando falte Yuri y Oyarzabal no esté en la izquierda la Real sea un conjunto demasiado plano, como en el Bernabéu. A pesar de que juegue Juanmi, al que gusta tirar desmarques de ruptura y estirar al equipo, pero si lo hace en la banda sus prestaciones no son tan buenas como de delantero centrado.

El éxito de esta Real consiste en saber combinar el juego en corto con el largo, sobre todo con Willian José y Prieto, y el horizontal con pases al pie con el vertical al espacio. Y en el Bernabéu fue un equipo demasiado pastoso.