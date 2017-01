Rubén Pardo luce en su estreno como bético

Rubén Pardo debutó con la camiseta del Real Betis. Fue titular en un encuentro de una tremenda exigencia como ha sido el partido frente al FC Barcelona y no desentonó. De hecho, ayudó en el centro del campo a Dani Ceballos y le quitó mucho trabajo extra que venía haciendo el utrerano en las últimas semanas. Además, el riojano estuvo bastante acertado con los desplazamientos en largo del balón.

Al término del partido fue protagonista ante las cámaras de BeIN Sports LaLiga, donde Rubén Pardo valoró que “estaba teniendo pocos minutos, pero entrenando para cuando me llegase la oportunidad estar lo mejor preparado posible. Víctor me ha dado la oportunidad y he intentado estar al nivel que quiero estar”, dijo en cuanto a su participación personal.

El Villamarín puesto en pie despidiendo a Rubén Pardo. Y yo que me alegro. Uno di noi. pic.twitter.com/WLqfb0h0uy — Txema García (@Txemalasarte) 29 de enero de 2017

En cuanto al gran encuentro que cuajó el Betis frente al equipo azulgrana, Pardo comentó que “se nos ha escapado el partido. Hemos hecho un partido muy serio, desde el primer minuto queríamos ir a por él, nos hemos adelantado y nos han empatado en el último minuto, que nos ha dolido mucho. Hay que reforzarse, es un punto que nos va a venir bien para seguir mejorando de cara al partido del viernes en La Coruña”.

Por último, cuestionado por cómo vio esos últimos minutos del encuentro con tanta tensión desde el banquillo, Rubén Pardo aseguró que “los pasamos sufriendo. Hemos hecho un gran esfuerzo, el Barcelona tiene un potencial tremendo y al final han utilizado todas sus armas para buscar el empate y se han encontrado con el premio. No hay que quitar el gran esfuerzo del equipo. Estamos con la sensación de que podríamos haber sacado los tres puntos”, concluyó Pardo.