Bernabéu, test de altura

La Real abre en el Bernabéu la segunda vuelta liguera con la ilusión de confirmar las grandes sensaciones apuntadas en la primera. En los últimos 29 años solo en la temporada 02/03, en la que peleó el título con Denoueix, había presentado mejores números y ello es un aliciente suficiente como para soñar con alcanzar algo grande en lo que resta de campeonato. Hoy visita un escenario de prestigio, de esos en los que está puesto el foco mediático y en el que uno puede reivindicar toda su grandeza.

Han pasado cinco meses desde que ambos equipos abrieron la Liga en Anoeta y las circunstancias son bien diferentes. El Real Madrid llegaba más rodado tras haber conquistado la Supercopa de Europa y trabajado a conciencia en verano. En la Real de aquel día no fueron titulares, por distintas razones, hombres como Navas, Prieto, Vela y Willian José que después se han revelado indiscutibles. Y las metas de los blanquiazules también son diferentes a las de entonces, cuando arrancaban el curso con la prudencia de recuperar sensaciones olvidadas. Ahora, para muchos, son la revelación del campeonato.

El conjunto blanco no llega a este partido en su mejor momento, aunque ello no le resta peligrosidad. Parece que la disputa del Mundialito, el triple enfrentamiento de enero ante el Sevilla y la eliminación copera ante el Celta le han pasado factura, no solo en los resultados sino también en lo que respecta al estado físico de varios de sus hombres. Tiene lesionados a hombres como Carvajal, Pepe, Marcelo, Modric y Bale, que en teoría son titulares para Zidane.

LAS FRASES



Zurutuza «Vamos al Bernabéu a por todas, a demostrar que ya nos hemos recuperado de haber caído en la Copa» Oyarzabal «Es un partido muy importante para nosotros en el que queremos volver a dar la talla otra vez» Eusebio «El Real Madrid es el mismo que llevaba 40 partidos sin perder y siempre merece mucho respeto» Isco «Después de la eliminación en la Copa tenemos que concentrarnos en la Liga y en la Champions» Lucas Vázquez «Es importante ser campeón de invierno pero no servirá de nada si no ganamos luego la Liga» Sergio Ramos «En los momentos difíciles necesitamos el cariño del público y no que nos den más palos»

Kevin opta a sustituir a Yuri. La gran baja que tiene Eusebio para afrontar el partido es la de Yuri, sancionado ante el Celta porque Del Cerro Grande se extralimitó en sus funciones y no solo dejó de pitarle un claro penalti que le hizo Roncaglia sino que además le sacó la amarilla, la quinta, por entender que se tiró al suelo. Lo clásico de un árbitro que nunca ha jugado al fútbol y que puesto a cometer un error en una jugada prefiere que este sea doble. Los comités, plegados como siempre al favor de los ricos, no han movido un dedo y el TAD, el Tribunal Administrativo del Deporte tan propenso a quitar amarillas a Muniain -este mismo año le retiró otra el día de Osasuna- también ha echo oídos sordos. Así que el técnico, con Héctor camino de Granada, tendrá que arreglárselas con Kevin Rodrigues, el chaval del Sanse que apunta a titular. En la alineación tampoco se esperan muchos cambios. Zaldua podría entrar en la lateral derecho y quizás Juanmi lo haga en la delantera en el lugar de Vela. El malagueño rindió a buen nivel en el Camp Nou y dado que Willian José también marcó un golazo, quizás Vela pudiera ser el damnificado esta vez.

¿Por qué no nosotros? Cuando uno juega en uno de los dos principales estadios de la Liga los objetivos son diferentes. La dificultad que entraña, no ya ganar sino simplemente puntuar, hace que la mirada se centre en el corto plazo porque aquí los partidos se hacen muy largos. En la última visita a La Castellana la Real compitió muy bien, llegó a empatar en la segunda parte con aquel golazo de Bruma y pudo obtener un resultado positivo de no ser por la escandalosa actuación del inefable González González, el azote del realismo, que se cebó de forma descarada con los de Eusebio.

Hoy en el Bernabéu el primer paso para competir dependerá de una buena colocación sobre el campo en base al rigor táctico y una predisposición colectiva que posibilite una fuerte primera presión tras perdida que dé tiempo al repliegue defensivo. El Real Madrid es un equipo que está cómodo sin el balón y que hace daño cuando lo recupera con su juego en largo y la velocidad de sus delanteros. En casa es el equipo que mejores números presenta, con ocho victorias y dos empates de los diez partidos disputados, y el que más goles ha anotado, con 26 tantos a favor. Esta temporada solo el Villarreal (1-1) y el Eibar (1-1) han salido vivos de allí, por lo que la empresa, aunque complicada, es factible. ¿Si ellos lo lograron por qué no nosotros?

Once años del último empate. El historial de las 69 visitas al recinto blanco muestra que la Real sólo ha sido capaz de ganar en tres de ellas, en las temporadas 90/91 (2-3), 93/94 (0-2) y 03/04 (1-4). Además, ha logrado dieciséis empates mientras que ha salido derrotada en 50 ocasiones. La última vez que cosechó un resultado positivo fue en la campaña 05/06, el 9 de abril de 2006, con un empate (1-1) en el que anotaron Ronaldo, primero, y Mark González en la segunda parte. Aquella Real de Bakero estaba en puestos de descenso -luego se salvaría- mientras que el Real Madrid de López Caro ya había perdido toda esperanza de alcanzar al Barcelona de Rijkaard. Aquel día jugaron Riesgo; Rekarte, Ansotegi, Labaka, Garrido; Mikel Alonso, Garitano; Prieto (Gari Uranga), Novo (Nihat), Mark González; Skoubo (Viáfara).

Con un ojo puesto en el árbitro. La Real llega a un escenario en el que está fresco el robo arbitral del año pasado y los favores que recibe un Real Madrid que acumula una serie de goles en fuera de juego en las últimas jornadas que rayan lo paranormal. El encargado de arbitrar será el andaluz Melero López, de 37 años, que esta campaña no ha dirigido aún a la Real y la pasada lo hizo en dos ocasiones, en ambos partidos ante el Eibar con sendos resultados 2-1. Ojalá acierte.