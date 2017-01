Real Sociedad: Frente al Madrid y los obstáculos arbitrales

Para ganar en el Bernabéu hace falta meter mucha presión a los locales, tener madurez y una pizca de suerte. Y también un árbitro que no cometa los mismos errores que en la última visita de la Real a Chamartín, en diciembre de 2015, cuando Agirretxe fue noqueado por Keylor Navas, y no mire para otro lado, como el del jueves en el Camp Nou. Arbitra Melero López, debutante en el Bernabéu en un partido de Liga.

No es deseo de quien esto escribe alimentar ninguna teoría conspiratoria, confío en que las actuaciones arbitrales regresen a la normalidad, pero no quita para que en el momento de escribir estas líneas no pueda contener cierta inquietud la víspera de visitar un campo como el Bernabéu. Quiero creer que este cúmulo de errores arbitrales son solo infortunadas coincidencias.

La Real se presentará en Madrid después de darle muchas vueltas a la actuación arbitral en el Camp Nou. En el vestuario se admite como justo ganador de la eliminatoria al Barcelona, pero se entiende que no necesitaba la ayuda que le ofreció el árbitro principal para imponerse. El Barcelona tiene una plantilla más larga y jugadores con mayor capacidad de decisión. Probablemente hubieran ganado de todas formas sin necesidad de un aliado tan poderoso, pero el repaso a determinadas jugadas no hace más que acrecentar el malestar de las últimas semanas con el estamento arbitral.

En el Camp Nou hubo tres acciones a las que se siguen dando vueltas. En el 1-0, el colegiado Martínez Munera no vio una clara falta de Umtiti a Prieto, que permitió al Barcelona atacar en superioridad con el capitán tendido en el césped. En el 2-0 Suárez controla el balón con la mano ante Navas para asistir a Neymar antes de que Iñigo le derribe en el área. Y el mismo jugador uruguayo propinó un fuerte codazo en el estómago a Yuri que el árbitro no vio.

La derrota ha dejado tocados a los nuestros, sobre todo por la exageración de las decisiones arbitrales. Que se sumó a la presión en forma de gestos, miradas y faltas que padecieron los jugadores, como denunció Zurutuza al término del partido.

Agirretxe, Canales...

Con la eliminatoria finiquitada, con la sensación de que se ha recuperado la ilusión por la Copa, la Real no pide más que un arbitraje imparcial en su visita al Bernabéu. Los efectos de su último partido allá siguen muy presentes, personalizados en Agirretxe.

No se olvida que en aquella derrota por 3-1, el árbitro González González cobró dos penaltis a favor del Madrid inexistentes, no pitó tres favorables a la Real que lo eran, no expulsó a Nacho por una acción de juego brusco grave sobre Prieto, ni a Pepe, que debió ver la segunda amarilla y, con Canales con la rodilla partida sobre el césped, no paró el juego en una jugada que terminó en penalti -no lo hubo- contra la Real. Y no señaló ni falta cuando Keylor Navas casi parte el tobillo a Agirretxe. Después de pasar por dos veces por el quirófano sigue sin poder entrar en la dinámica del grupo.