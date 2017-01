Real Sociedad. Eusebio: «La realidad demuestra que hay que mejorar»

Eusebio jugó en casa en la sala de prensa, donde se notó que su figura tiene peso en Can Barça. Y en este clima favorable, el entrenador de la Real Sociedad hizo un análisis muy sólido del partido, de la eliminatoria y de su equipo. «Pensábamos que podíamos eliminar al Barcelona, pero la realidad ha demostrado que aún nos quedan cosas por mejorar. Esta eliminatoria ha sido un paso más en el camino para seguir creciendo, para ser más fuertes y poder competir mejor la próxima vez que vengamos aquí».

Huyó, por tanto, de la complacencia y aunque no olvidó felicitar a sus jugadores, admitió que «en el conjunto de los dos partidos, el Barcelona ha sido superior y merece pasar a semifinales». Eusebio quiere volver al Camp Nou y ganar al Barcelona por ser mejor, y por eso evitó referirse a la posible falta a Prieto en la jugada del primer gol o al arbitraje del partido de ida. «Podemos pensar que ha habido circunstancias a lo largo de la eliminatoria que nos podrían haber beneficiado y darnos más opciones, pero no me detengo en las actuaciones arbitrales. Analizo mi equipo y lo que podemos mejorar para el futuro».

«Fieles a nuestro estilo»

El entrenador de la Real Sociedad vio que la jugada clave del partido fue la ocasión fallada con 1-0 por Willian José que dio origen a la contra del penalti del 2-0. «Podría haber sido una inyección de moral importante para creer en nuestras posibilidades, pero ha dado paso a su segundo gol, que nos ponía las cosas muy complicadas. Pese a ello, el equipo ha seguido dando la cara fiel a su estilo de juego, y por eso estoy muy contento. El equipo ha seguido haciendo su fútbol y eso dice mucho a favor de nuestros jugadores, a quienes felicito, por el partido y toda la Copa».

En el análisis técnico del partido, Eusebio explicó que «el Barcelona es un grandísimo equipo. En el momento que hemos tenido que exponer un poco más ha aparecido la calidad de sus jugadores. Sabíamos que era complicado , pero hemos trabajado muy bien. Se han dejado todo en el campo. Me quedo con la mentalidad y personalidad demostrada por los jugadores, han hecho todo lo que está en su mano. No hemos sido capaces y cuando el partido se ha abierto, los jugadores del Barcelona han demostrado el potencial que tienen».

«Nos faltó claridad ofensiva»

El único pero que puso al partido de los suyos anoche fue que les «faltó claridad en el primer tiempo. No conseguimos meter gente en el área ni encontrar la espalda de los defensas del Barcelona, aunque el trabajo defensivo fue bueno. Contrarrestábamos su juego de ataque con repliegue y buenas marcas».

El entrenador de la Real Sociedad consideraba que en ese primer tiempo «estábamos maniatando al Barcelona pero nos faltaba lo otro, nos faltaba la fase ofensiva para llegar con más peligro, más profundidad y con más energía para crear más ocasiones. Una lástima».

Loren: «Resultado abultado»

El director deportivo de la Real Sociedad, Loren, considera que fue un «resultado abultado. Tras un primer tiempo parejo, la jugada clave ha sido la ocasión de Willian, que veinte segundos después era penalti en contra y el 2-0. Nos hemos abierto y hemos hecho dos goles pero le hemos dado opciones al Barcelona, que cuando te desarmas te puede hacer trizas. Lo importante es que el equipo siga confiando en lo que viene haciendo».