«El premio es gordo, hay que ir a por ellos»

El Barcelona ha disputado catorce partidos en el Camp Nou esta temporada, entre Liga, Copa y Champions, de los que ha ganado diez. Solo se ha dejado puntos ante el Alavés (1-2), Atlético (1-1), Málaga (0-0) y Real Madrid (1-1). Los números dan la espalda a la Real, pero...

Roberto López Ufarte | Entrenador

«Si hay un equipo capaz de ganar en Barcelona es la Real»

Su valoración arranca fuerte: «Si hay un equipo ahora mismo que pueda ganar al Barcelona ese es la Real porque tiene buenos jugadores en ataque y trata bien el balón». Pero pone una condición para que pueda competir en el Camp Nou y pase a semifinales: «Necesitamos a pleno rendimiento a los mejores del centro del campo: Illarra, Zurutuza y Xabi Prieto, jugadores que en la ida no estuvieron finos, no tuvieron el control del partido. En Anoeta hubo muchas situaciones en la primera parte en las que Messi bajó a recibir a mediocampo y se crearon situaciones de cuatro contra tres, lo que dificultó mucho a la Real. En la segunda parte esas superioridades se corrigieron y Messi, también hay que decirlo, no se implicó tanto sino que él y el Barcelona jugaron con la ventaja en el marcador».

El séptimo jugador con más partidos en la Real (474) insiste en que «a diferencia de lo que se piensan en Barcelona, la eliminatoria está todavía en la mano» de la Real porque «son muchas las cosas que se están haciendo bien: Yuri está a un nivel altísimo, a Vela se le ve con posibilidades de hacer cosas importantes, Willian José está confirmando lo buen delantero que es. Oyarzabal, Juanmi... Si la Real genera fútbol en el centro del campo tiene gente arriba para poder marcar en cualquiera de las ocasiones que disponga, que las tendrá. Debe plantarse con la cabeza alta en el Camp Nou».

Lo sabe bien quien ganó en ese campo a grandes equipos del Barcelona. Su primer triunfo llegó el 20 de mayo de 1979. Se estaba forjando la mejor Real de la historia y la racha de imbatibilidad más larga de la historia de la Liga se había iniciado el 29 de abril, tres semanas antes. «Lo recuerdo como si fuera hoy. cuatro días antes de aquel partido en el Camp Nou, el Barcelona se había coronado campeón de la Recopa europea tras batir por 4-3 al Fortuna de Dusseldorf en la histórica final de Basilea. Nos plantamos allá y ganamos».

Su segundo día de gloria llegó en la primavera de 1986. El resultado de 2-3 fue corto a la vista de la exhibición realista. López Ufarte advierte que hoy no ve «muy fino» al Barcelona, «eso también ayuda», aunque puntualiza: «Hay un jugador que puede desequilibrar cualquier partido: Messi, el mejor del mundo. Si él quiere...».

Akilino Etxarri | Entrenador

«La distancia entre la Real y el Barça se ha acortado»

«He notado que las fuerzas se han igualado entre uno y otro, al menos si nos atenemos al partido de ida. En anteriores visitas del Barcelona a Anoeta vi a un equipo dominador pese a perder o empatar; en esta ocasión, curiosamente, no dominó tanto y ganó. Ahora no veo tanta diferencia, no veo a un Barça arrollador». El que fuera jugador del Sanse y que debutó en Primera con el Valencia cree que la Real «no debe cambiar su estilo, debe tratar de disputarle el balón porque es lo que le está dando resultado». Etxarri apunta que el Barça sí o sí va a notar la ausencia de Busquets y la posible de Iniesta. «Con todo, dentro de la dificultad que existe, estoy convencido de que se puede dar la campanada».

Jon Alkorta | Coordinador del Oiartzun

«El Barcelona sin balón está sufriendo un horror»

«Es un partido exigente por el rival y el escenario en el que se juega, pero la Real con el nivel de juego y confianza que tiene está capacitada para ganar en cualquier campo». Alkorta considera que en la ida a los realistas «les faltó un cierto punto de tensión» y deben acercarse más a la versión que ofrecieron en el partido de Liga. «Si lo consigue, el Barcelona es vulnerable», subraya. Para el coordinador del Oiartzun «si la Real es capaz de imponer su ritmo, el Barcelona no lo va a llevar nada bien, sin balón está sufriendo un horror».

El técnico que ascendió al Oiartzun a Primera femenina considera que el «Barça está teniendo problemas en defensa y cuando el balón circula muy rápido está mostrando carencias». Alkorta tiene presente que «en ese escenario la experiencia de la Real no es buena, pero si hay un momento en el que es posible creer en una victoria es ahora». El rendimiento de la pareja Illarramendi-Zurutuza es «clave», a su juicio, para tener opciones. «Es la llave que puede abrir la defensa».

Mikel Roteta | Entrenador del Touring

«El Barcelona tiene ventaja por no encajar en Anoeta»

El entrenador del Touring que juega en división de honor regional cree que ganar al Barcelona en su campo son «palabras mayores». «La Real está muy bien, es innegable, pero siendo realistas lo veo complicado porque además del buen juego que suele desarrollar el Barcelona en su casa, tiene una ventaja importante al no haber encajado ningún gol en Anoeta. Eso le da un margen de error para encarar el partido con menos riesgo».

Intuye quien jugó en la Real (1990/91) y en el Barcelona B (desde 1991 a 1994) que Eusebio estará debatiéndose en alinear o no a sus jugadores habituales. «Ya sé que es solo un partido, pero el premio que se puede conseguir en la Liga es también muy jugoso, no se pueden desaprovechar los 35 puntos que se han sumado en la primera vuelta, y supongo que no querrá arriesgar mucho sabiendo lo difícil que es ganar allí. La Real ha encontrado doce-trece jugadores fijos y un partido más supone más desgaste para ellos, ni que decir en un Camp Nou que se hace muy grande».

Alberto López | Entrenador

«¿Esperas o vas? Hay que ir a por el Barça»

El exportero de la Real y hoy técnico cree que el Barcelona que llegó a Anoeta venía con la lección aprendida. «Sabía que si le dejaba el balón a la Real le iba a hacer mucho daño e hizo un partido a la 'italiana', parando el ritmo de juego, entendiendo que había otro partido en su casa. Vi a los jugadores del Barcelona tremendamente metidos ante una Real a la que no le salieron las cosas». Alberto ve «muy difícil» la eliminatoria, «hay que ir muy atrás en el tiempo para ver una victoria en el Camp Nou, pero los partidos hay que jugarlos, nadie pensaba que el Alavés iba a ganar en el Camp Nou y lo logró». Se pone en el papel de Eusebio: «¿Esperas o vas? Si vas, estás expuesto a los contraataques con la velocidad de sus delanteros. pero si esperas te puedes someter a un goteo constante. Merece la pena el esfuerzo. Es una final para la Real, el premio es gordo, no va a pasar nada si se pierde, y hay que ir a por ellos».