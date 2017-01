Real Sociedad: Eusebio, objetivo 2019

Hace dos semanas que se produjo el primer contacto con el agente de Eusebio, José Tárraga, para la ampliación de su contrato, que vence el 30 de junio, y desde entonces no se han producido grandes novedades a la espera de que una segunda reunión permita profundizar en las negociaciones. Real Sociedad y Eusebio comparten un interés común por prolongar en el tiempo su relación y esa buena sintonía será importante para que el técnico continúe desempeñando sus funciones más allá de esta temporada.

Como sucede en toda negociación, en el primer encuentro cada parte marca una postura de máximos a partir de la cual empezar a hablar para llegar a un acuerdo. En este caso la buena relación que mantiene el vallisoletano tanto con el presidente, Jokin Aperribay, como con el director deportivo, Lorenzo Juarros, el valedor de su fichaje, ayudará a engrasar las conversaciones para que su renovación no se alargue demasiado en el tiempo. Ahora mismo la Real se haya inmersa en plena vorágine competitiva, con visitas pendientes esta semana al Camp Nou y el Bernabéu, que focalizan la atención del técnico en el plano estrictamente deportivo.

Sin embargo, a nadie se le escapa que le quedan cinco meses para acabar contrato en San Sebastián y que su influencia en el notable rendimiento que está ofreciendo el equipo txuri urdin en la presente temporada ha sido grande. Al club, tampoco. Por eso, en la planta noble de Anoeta tienen claro que es la persona ideal para que siga liderando un proyecto más que atractivo a corto, medio y largo plazo.

Confianza mutua

Por este motivo la Real Sociedad le ha ofrecido a Eusebio renovar hasta 2019, una fecha en la que cumpliría tres años y medio al frente del equipo. Desde la segunda etapa en el club de John Toshack, entre 1991 y 1994, nadie ha estado tanto tiempo seguido en el banquillo blanquiazul, lo que daría estabilidad al actual proyecto deportivo.

Perfil de Eusebio 52 años. Nació en La Seca (Valladolid) el 13 de abril de 1964. 19 temporadas como jugador. Con 543 partidos es el tercer futbolista con más partidos oficiales en la historia de la Liga, por detrás de Zubizarreta y de Raúl. Fue 15 veces internacional. Con el Barça ganó cuatro Ligas y una Champions. La Real le da la oportunidad. Como entrenador formó parte del cuerpo técnico de Rijkaard en el Barça y después dirigió al Celta y al Barcelona B en Segunda. En Anoeta se ha estrenado en Primera.

Jokin Aperribay, en una entrevista publicada en estas páginas hace un mes, expresó su optimismo acerca de la continuidad del entrenador. «Él desea seguir en el club. Sabemos lo que piensa. Hemos tenido oportunidad de hablar, de saber cómo se siente en la Real y de trasladarle lo satisfechos que estamos con él en las muchas horas que hemos compartido en los últimos meses. Él sabe lo que la Real opina y la Real sabe lo que él piensa. Vamos a hablar con él y tratar de encontrar un punto común. Luego ya veremos qué contrato podemos firmar».

Las dos partes tienen que ponerse de acuerdo ahora en los términos del nuevo contrato y los dos puntos principales son la duración del mismo y la parte económica. El fútbol actual es muy voluble y cada vez se estilan menos las relaciones largas en el tiempo, por eso tener la posibilidad de trabajar tres años y medio en una misma idea es algo que atrae al técnico.

Hasta ahora, durante el mandato de Aperribay los contratos que ha establecido con sus entrenadores han sido de dos años. Así sucedió con Martín Lasarte (2009/11) y Philippe Montanier (2011/13). Cuando tras la marcha del francés cogió el equipo Jagoba Arrasate se le fichó por una temporada, la 13/14, pero después de los buenos resultados de ese curso se le renovó por dos años más que no llegó a cumplir.

David Moyes llegó en noviembre de 2014 y firmó hasta junio de 2016, aunque igualmente vio extinguida su relación con el club antes de tiempo. Cuando Eusebio se sentó en el banquillo de la Real Sociedad, en noviembre de 2015, también se comprometió por dos temporadas -la que estaba en curso y una más-, que vencen el 30 de junio.

Eusebio llegó en noviembre de 2015 y de firmar por dos años más completaría tres años y medio en el banquillo



Desde Toshack, entre 1991 y 1994, ningún técnico en la Real ha estado más de tres años seguidos en el cargo

Su cotización ha subido en este curso por la buena marcha de la Real pero hace unas semanas, en el Foro EFE de Madrid, decía verse más tiempo en el banquillo de Anoeta cuando se le preguntó por un supuesto interés del Barça. «Estoy encantado en la Real. Veo que puedo llevar a cabo todo lo que soy como entrenador y hacer cosas importantes. Estoy en el sitio ideal para llevar a cabo mis sueños como entrenador. Al Barça me unen muchas cosas, pero me queda muy lejano cambiar un proyecto bonito por pensar en algo que no sé. Quiero vivir el momento, disfrutarlo y seguir ilusionado. Estamos empezando algo precioso y no pienso en nada más. Queremos seguir juntos con este proyecto».

Que Eusebio quiera seguir y la Real pretenda su continuidad es la mejor noticia para el aficionado. El técnico, eso sí, no desea que esta cuestión le descentre de la competición, por lo que ha delegado las conversaciones en su entorno más cercano. Hasta ahora se ha manejado con prudencia cuando ha sido requerido por esta cuestión en sala de prensa y hasta que no se produzca alguna noticia concreta no se pronunciará más sobre la cuestión.

Gran primera vuelta

Entre tanto Eusebio ha firmado la segunda mejor primera vuelta al frente de la Real Sociedad en los últimos 29 años y su reto es mantener la misma inercia en la segunda. Sus números en el presente ejercicio solo son superados por los que consiguió Denoueix en la campaña 02/03, en la que peleó el título con el Real Madrid hasta la última jornada. En aquella ocasión llegó invicta al ecuador del campeonato con doce victorias y siete empates y 43 puntos en la clasificación.

En la temporada 97/98 con Krauss llevaba a estas alturas los mismos puntos que ahora, 35, pero con dos victorias menos, nueve frente a las once actuales. Semejante trayectoria aconseja mantener al frente del equipo a uno de los artífices de este gran momento, sin dejar de lado tampoco la responsabilidad del club en la construcción de una plantilla en la que la mayoría de los jugadores llevan muchos años aquí.