Juanmi: «Vamos a salir a morder desde el inicio en el Camp Nou, queremos pasar»

Juanmi (Coín, 1993) se está ganando los minutos a base de goles. El marcado ante el Celta es su quinto tanto en Liga. La Real ha terminado ganando siempre que ha marcado.

- Vuelve a ser noticia después de un partido. Otro gol suyo sirve para ganar.

- Es síntoma de las que cosas me están saliendo bien tanto al equipo como a mí. Lo que cuenta es que el equipo va ganando y que estamos con buenas sensaciones, pero no hay tiempo que perder, estamos pensando ya en el partido de Copa.

- ¿Qué significa esta última victoria ante el Celta?

- Sabíamos que era un partido complicado ante un rival que también está en la zona de arriba como nosotros. Éramos conscientes de que una victoria nos iba a permitir aumentar el colchón respecto a los rivales más inmediatos y por suerte lo conseguimos después de hacer un partido serio, trabajado desde el minuto uno al noventa. Nos llevamos tres puntos muy importantes.

- ¿Ha sido este uno de sus goles más bellos en la Real?

- Sí. Sergio (Canales) puso un gran balón y lo conseguí cruzar muy bien al segundo palo.

- Se está especializando en hacer goles al primer toque dentro del área. ¿Es casualidad o es algo que siempre le ha caracterizado en sus equipos anteriores?

- En el área se tiene muy poco tiempo de reacción y supongo que será por eso. Es verdad que muchos de mis goles están llegando de esa forma, al primer toque, pero yo lo achacaría más al poco tiempo que se tiene dentro del área para pensar.

- ¿Qué sintió al marcar? ¿Liberación después de los remates errados en los minutos previos?

- Cuando el balón entra, sientes alegría. Antes había tenido dos ocasiones para marcar gol, en ninguna de las dos estuve acertado en la definición, pero a base de insistencia, el equipo siguió trabajando hasta que llegó el gol.

- Empezó la temporada jugando, luego dispuso de menos minutos y ahora ha vuelto a ganarse un sitio.

«Lo venía diciendo hace unas semanas: no me iba a rendir, sabía que iba a tener oportunidades»



«No vamos a cambiar la forma de jugar en Barcelona. Nuestro estilo es tener el balón»

- Ya lo venía diciendo hace unas semanas: no me iba a rendir. Empecé jugando, después no tuve continuidad, pero yo seguí trabajando, confiando en mis opciones porque yo sabía que si seguía igual iba a tener oportunidades. Los minutos están llegando, los estoy aprovechando y lo más importante es que estoy ayudando al equipo.

-¿Qué valoración hace de los 35 puntos conseguidos al término de la primera vuelta?

- Muy positiva. Acabar con 35 puntos es algo increíble, pero todavía queda mucha liga, muchos partidos. La idea es seguir en la misma dinámica, con la misma mentalidad para conseguir los máximos puntos posibles en la segunda vuelta.

- ¿Se puede nombrar ya la palabra 'Europa' o sigue siendo tabú de puertas hacia fuera?

- Se puede nombrar que el jueves tenemos un partido muy importante en Barcelona, queremos pasar la ronda para estar en semifinales y a partir del viernes pensaremos en la Liga.

- Insisto, ¿no se puede hablar de Europa?

- No.

- ¿Cómo afrontan la vuelta?

- La idea que tenemos es ir allí a conseguir la victoria, a lograr ese pase que nos dé la opción de estar en semifinales, que es lo que todo el mundo quiere. Vamos a salir a morder desde el principio, a conseguir la victoria que nos dé el pase. El equipo está convencidísimo. Sabemos que jugamos en un campo complicado contra un gran rival, pero el equipo está capacitado para ganar en el Camp Nou.

- ¿Cómo se le juega al Barcelona en su campo?

- El equipo no va a cambiar su forma de jugar. Nuestro estilo es tener la pelota y eso es lo que vamos a intentar, tener el máximo tiempo la pelota en nuestro poder y a partir de ahí crear ocasiones. Cuando no tengamos el balón habrá que apretarles arriba para dificultarles la salida de balón.

- ¿Ha visto animado a Pardo?

- Le deseamos la mejor suerte del mundo, que tenga la oportunidad de mostrar en el Betis el fútbol que no ha podido mostrar aquí en la Real. Ojalá le tengamos pronto de vuelta en Zubieta.