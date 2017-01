La plantilla de la Real Sociedad despide a Pardo, que ponde rumbo al Betis

Rubén Pardo ha oficializado su cesión al Betis al despedirse esta mañana de sus compañeros en la reunión previa que todos los días celebra Eusebio sobre el mismo césped antes del inicio del entrenamiento de la Real Sociedad.

El jugador de la Real Sociedad ha sido despedido de forma cariñosa por sus compañeros y el cuerpo técnico; le han aplaudido y ha recibido abrazos, y a continuación se ha retirado a los vestuarios de Zubieta.

Rubén Pardo no se ha entrenado con los jugadores que ayer no salieron de inicio ante el Celta o no fueron convocados. Lo normal es que el jugador se desplace en las próximas horas a Sevilla.

En Zubieta se han entrenado esta mañana, en la única sesión a puerta abierta antes del partido de Copa ante el Barcelona, Aritz, Kevin, Oyarzabal, Illarramendi, Prieto, Héctor, Zubeldia, Odriozola, Gaztañaga, Concha, Mikel, Rulli, Toño y Bardaji. El resto de la plantilla de la Real Sociedad ha hecho trabajo de recuperación en el gimnasio.