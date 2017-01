La Real sale de pesca

Aún aturdidos por el golpe del jueves en Copa, los jugadores de la Real vuelven hoy al campo. Esta vorágine imposible obliga al equipo a salir de nuevo a escena y a intentar sobreponerse a la adversidad para buscar tres puntos que serían de oro frente al Celta. La misma Copa que castigó a los blanquiazules puede ser su aliada esta tarde, ya que el equipo vigués ha puesto todos los huevos en la cesta del partido de vuelta de los cuartos de final contra el Real Madrid, después del excelente 1-2 de la ida en el Bernabéu. Anda revolucionado el pueblo celeste estos días, y a río revuelto, ganancia de pescadores. Así que la Real saldrá hoy de pesca... y a ver si pican.

Contra el cansancio. Claro que la tropa de Eusebio se echa al mar en un barco que parece el de Humphrey Bogart en 'La Reina de África', con las costuras a punto de reventar por la acumulación de viajes y carga. Pero a flote. Y eso es lo que importa. La Real está en un momento delicado por la acumulación de partidos y emociones y la falta de descanso, pero navega. Sigue arriba en Liga, dio una exhibición en su último partido en Málaga y tiene unos automatismos adquiridos que le pueden ser de gran utilidad para sortear la fatiga. Eusebio adelantó ayer que a la hora de hacer la alineación para hoy por primera vez piensa en las rotaciones, precisamente por la acumulación de partidos. Pedirá a su equipo un último esfuerzo antes de volver a un calendario de un partido por semana. Una petición un poco mentirosa, porque mañana volverá a pedir a los suyos una vuelta de tuerca más para buscar el milagro en Barcelona, al que no renuncia. Habrá que ver si la reina de África es capaz de seguir navegando un poco más antes de parar a respirar.

Fin de la primera vuelta. El partido de esta tarde tiene el añadido de ser el último de la primera vuelta, por lo que será momento de recapitular y hacer examen. Suceda lo que suceda, los 32 puntos que lucen en el casillero realista no dejan lugar a las interpretaciones: la primera vuelta ha sido excelente. Una nueva victoria, sería la undécima en 19 jornadas, cerraría una mitad de Liga soberbia y dejaría a los de Eusebio en posición inmejorable para pelear por Europa en la segunda.

LAS FRASES



Jon Gaztañaga «Los dos equipos queremos el balón y es un partido importante para acabar arriba la primera vuelta» Eusebio «Estamos tranquilos porque la actitud y el trabajo frente al Barcelona fueron muy buenos» Eusebio «Queremos desplegar el juego de siempre y mostrar nuestras señas de identidad» Berizzo «El partido del miércoles contra el Madrid es a vida o muerte y es necesario dejar descansar a gente» Hugo Mallo «Da gusto ver jugar a la Real, están haciendo un fútbol atractivo y valiente con jugadores de casa» Sergi Gómez «Estamos con las pilas cargadas para preparar este partido de Liga, un duelo por estar arriba»

Sin Illarramendi, sancionado. Por si el cansancio no fuera un problema suficiente, la Real no contará hoy con su mejor jugador, Asier Illarramendi, baja por sanción por acumulación de amonestaciones. El mutrikuarra está jugando a un nivel estratosférico y su ausencia se dejará notar. Granero podría ocupar su lugar en el campo, pero es imposible ocupar su lugar en el juego. El madrileño, con su meritoria labor para volver a contar para Eusebio, se enfrenta a un papelón esta tarde.

La Real se entrenó ayer a puerta cerrada en Anoeta y tras la sesión Eusebio dio la lista de convocados: Rulli, Toño Ramírez, Zaldua, Odriozola, Aritz Elustondo, Raúl Navas, Iñigo Martínez, Yuri, Gaztañaga, Granero, Zurutuza, Canales, Xabi Prieto, Concha, Oyarzabal, Juanmi, Willian José y Carlos Vela. Son baja médica Agirretxe, Markel, Carlos Martínez y Bautista, que en la sesión de ayer sufrió una torsión en la rodilla derecha. Las novedades en la lista son la entrada de Odriozola y Zaldua por Illarramendi y Héctor. Pardo es baja porque tiene un pie y medio en el Betis.

Berizzo piensa en el Madrid. La Real tratará de aprovechar la circunstancia de que el Celta esté centrado en el partido de vuelta de los cuartos de final de Copa frente al Real Madrid en Balaídos, donde defenderá el 1-2 logrado en el Bernabéu. En contra de la costumbre de los entrenadores de decir que solo piensan en el siguiente partido aunque resulte obvio que no es así, el 'Toto' Berizzo no se anduvo ayer por las ramas y primero dejó fuera de la convocatoria a Daniel Wass, Marcelo Díaz y Jonny y después admitió que lo hizo pensando en el «partido a vida o muerte contra el Real Madrid. El choque del miércoles tiene una real importancia, lo digo con total sinceridad. Es un partido de vida o muerte y para preparar ese partido es necesario dejar descansar a gente que viene con una continua acumulación de partidos». No obstante, el entrenador del Celta intentó transmitir que el duelo contra la Real también tiene «un significado especial» por la posición que ambos ocupan en la clasificación. «Nos vamos a enfrentar a un equipo que está ahí arriba por un gran mérito y apoyado en un fútbol jugado muy bien por una clase de jugadores muy buenos».

Un Celta inédito. Así las cosas, el Celta, que ha ganado los cinco partidos que ha disputado en 2017, se presentará en Anoeta con un once inédito, ya que a las citadas bajas de Daniel Wass, Marcelo Díaz y Jonny, que se quedaron en casa, hay que añadir que Hugo Mallo, Cabral, Bongonda o Aspas empezarán en el banquillo.

Habrá muchos cambios en la alineación del Celta, empezando por la portería, ya que la lesión de Rubén Blanco devolverá al equipo a Sergio Álvarez. En la línea de cuatro defensas, Planas y Roncaglia actuarían en los laterales, con Sergi Gómez-Fontás en el centro. En la medular, el chileno Tucu Hernández, que se pierde el partido de Copa por sanción, se apoyará el recién llegado Jozabed Sánchez, que debuta, y en Josep Señé. Rossi o Guidetti jugarán arriba, con Lemos en la derecha y Pione Sisto en la izquierda.