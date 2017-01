Neymar no es la mejor pareja de baile

Anoeta deberá aguardar a otra ocasión para jalear la mejor versión de Aritz Elustondo, que va de papeleta en papeleta ante sus aficionados. La primera fue el pasado día 8, cuando tras muchas semanas fuera de los terrenos de juego sustituyó al lesionado Mikel tras el descanso, cuando el Sevilla ya ganaba 0-2 y la bola de la derrota iba encadenada a las piernas realistas. La segunda llegó ayer, cuando le tocó bailar con la más fea, Neymar, al que una y otra vez buscó el Barça. Y una y otra vez se topó con Aritz, que ayer volvió al lateral ante la vuelta de Navas al lado de Iñigo Martínez.

EL SEGUIMIENTO

Aritz Elustondo Minutos 93 Tiros a puerta 0 Faltas cometidas 1 Faltas recibidas 0 Tarjetas amarillas 0

Saltaron chispas en el ala derecha de la Real. La primera, a los quince minutos, cuando el canterano pudo en el mano a mano con el brasileño tras un pase de Messi y robó una pelota con mucho veneno.

La acción parecía la continuación de sus excelentes actuaciones en los dos últimos partidos en Villarreal y Málaga. Sin embargo, cuatro minutos después comprobó que Neymar no es Sansone ni Peñaranda, las dos últimas víctimas del verdugo beasaindarra. El brasileño se adentró en el área, hizo un recorte a su sombra txuriurdin, pero Aritz golpeó tontamente con su pierna la del delantero. Un error ante Neymar, que al notar el contacto se fue al suelo y el árbitro no dudó con el penalti.

El 0-1 dejó inconsciente a la Real durante unos minutos. Aritz apenas conectó con Xabi Prieto porque la presencia de Neymar cortaba cualquier alegría. El duelo entre ambos se repitió en el minuto 37. El suda-mericano reclamó una falta y su marcador demostró carácter al encararse con él al entender que se había tirado. El público pidió la amarilla para el 11 culé.

El paso por los vestuarios no templó los ánimos y, en la primera acción, Neymar trató de romper la espalda a la adelantada zaga txuriurdin. Era todo un aviso a navegantes de un Barça que cargaría su ataque por el flanco izquierdo, donde también se dejaba caer Messi.

Con la Real en busca del empate, el partido se puso cuesta abajo para los tres sudamericanos de la delantera azulgrana. Con Luis Suárez algo más apagado, sobresalió Neymar, que primero se topó con Rulli y después no dio la suficiente rosca a un disparo.

Ante semejante calidad, a Aritz no le quedó otra que tirar de casta para frenar a Neymar. Y sin embargo, no salió bien parado. Primero debió ser asistido tras un choque a la espalda del brasileño, quien tras perder el balón en dos acciones consecutivas terminó tocando con su bota la cara de un Elustondo que pareció exagerar en su caída. Y en ese arte, Aritz, sí que eres inferior a tu pareja de baile. En Beasain bordan el arin-arin, pero no entienden de samba.