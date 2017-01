Eusebio: «Iremos a Barcelona a darle la vuelta»

Eusebio no ocultó su decepción por el resultado, pero defendió el partido realizado por los suyos. «Hemos luchado, hemos trabajado y los jugadores se han dejado todo en el campo. Es cierto que no hemos tenido la fluidez de otros partidos para poder tener más control del partido y generar más ocasiones, pero nos hemos dejado todo en el campo».

El entrenador realista añadió que «el equipo tenía la ilusión de haber conseguido un resultado mejor, pero nos hemos encontrado con un Barcelona muy equilibrado y que ha trabajado muy bien».

Naturalmente, Eusebio no se rinde pese al 0-1. «Tenemos mucha ilusión en esta Copa, en conseguir algo importante, y nos lo vamos a dejar todo hasta el último segundo. Iremos a Barcelona a dar la batalla y a darle la vuelta a la eliminatoria».

Preguntado por la actuación arbitral, muy protestada por la grada, Eusebio prefirió no pronunciarse. «Yo me centro en mi equipo, en analizar el partido y en ver qué hemos hecho bien y dónde podemos mejorar. Pienso en el próximo partido, el domingo contra el Celta, y en la vuelta en Barcelona».

Asimismo, consideró que «la acumulación de esfuerzos nos ha pesado y además nos hemos encontrado con un Barça muy intenso. Pese a ello, hemos competido muy bien. Hemos intentado quitarle el balón al Barcelona y en ocasiones lo hemos conseuido pero luego con él en los pies nos ha faltado fluidez y precisión».

A su juicio, «el partido ha sido dividido y los dos equipos han tenido sus momentos. Por trabajo y entrega creo que podíamos haber conseguido un resultado mejor pero no ha podido ser y ahora nos toca descansar bien y preparar los siguientes partidos».

También aprovechó para agradecer «el apoyo de la afición. Era una noche muy especial y queríamos realizar nuestro mejor partido. No ha podido ser pero no renunciamos a nada en la vuelta y aspiramos a pasar a las semifinales».

Loren critica al árbitro

Por su parte, Loren coincidió con Eusebio en que «aún queda media eliminatoria y la Real ha demostrado tener calidad como para poder pensar en darle la vuelta». El director deportivo realista lamentó que «el partido se nos ha ido en la jugada del penalti», con la que quiso señalar la actuación del colegiado.

«Ha sido una situación rápida. Ha podido ser penalti, no voy a decir lo contrario, pero el árbitro ha demostrado una valentía que luego no ha tenido para pitar algún fuera de juego, que me resulta incomprensible que el línea no haya marcado cuando en algún caso había tres metros».

Loren ahondó en la actuación de González González: «No es que haya sido determinante en alguna jugada en concreto, pero sí que se han dado varias situaciones que todas ellas en su conjunto han influido en el partido». En este sentido, apuntó que «no sé si Messi debió haber acabado el partido. No es que haya dado patadas, pero sí que ha protagonizado algunas acciones que acorde al reglamento eran merecedoras de la segunda tarjeta».

«Rubén Pardo es de la Real»

También se le cuestionó a Loren por los últimos rumores e informarciones que situaban a Rubén Pardo en el Betis en condición de cedido por el club blanquiazul hasta final de temporada. El riojano no estuvo convocado ayer, lo que alimentó la suspicacia. Sin embargo, el director deportivo subrayó que «Rubén Pardo es uno más de la plantilla».