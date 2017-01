Asier Illarramendi: «¡Otra vez lo mismo de siempre! Otra vez...»

«No ha podido ser, pero hemos hecho un partido bueno, con mucha intensidad, presionando muy bien con y sin balón. Aún queda la vuelta y hay que seguir. ¿Las protestas? Messi no me ha dejado sacar rápido una falta y eso es amarilla, era la segunda, pero se ven algunas cosas...». Y remató en Twitter: «¡Otra vez lo mismo de siempre! Otra vez...».

El jugador de la Real Sociedad ha asegurado en zona mixta que tanto su equipo como "toda la afición" donostiarra se encuentran "enfadados" porque, sienten que han sido "perjudicados" por el arbitraje.

"Ha habido acciones en las que hemos sido perjudicados", ha indicado Illaramendi en la sala mixta del estadio de Anoeta, donde ha afirmado sentir "pena" porque, a su entender, el equipo donostiarra "ha trabajado bien y se merecía algo más".

"Ha habido una acción al principio de la segunda parte en la que no me dejan sacar rápido. Si un jugador no te deja sacar rápido una falta siempre es amonestado", ha afirmado el centrocampista guipuzcoano, quien ha dicho estar "dolido" por situaciones como esta.

"El partido ha sido de mucha igualdad e intensidad, ellos tampoco han tenido muchas ocasiones, nosotros tampoco y se ha decidido en detalles", ha concluido.

Su compañero Aritz Elustondo ha dicho que los jugadores de la Real están "dolidos" por haber perdido 0-1 en casa, a pesar de lo cual "la eliminatoria no está hecha" y los donostiarras irán al Camp Nou "a por todas".

Por su parte, el defensa blanquiazul Raúl Navas ha indicado que tiene "mal sabor de boca" por el resultado, aunque su equipo está pensando ya "en el próximo partido de Liga" y después en "darle la vuelta" a la eliminatoria.

Descontento

A estas protestas de los jugadores se ha sumado Ramón Gómez Ugalde, vicepresidente del PP en Gipuzkoa. El que fuera portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de San Sebastián hasta 2015, escribió en su cuenta de twitter. «Barça. Equipo de llorones y farsantes. Y el árbitro impresentable!!! Pero no nos van a amargar la fiesta... Gora Donostia!!!". Poco después pedía disculpas: «Si alguien se sintió ofendido ayer por mi comentario, le pido disculpas. Mi comentario era sobre el partido, no sobre las personas».

Barça. Equipo de llorones y farsantes. Y el árbitro impresentable!!! Pero no nos van a amargar la fiesta... Gora Donostia!!! pic.twitter.com/LunL4tWFwv — Ramón Gómez Ugalde (@rgomezugalde) 19 de enero de 2017