La Real, con Vela, dispuesta a iniciar la fiesta a costa del Barça

Por mucho que le duela a Tebas, Donostia no va a dar la espalda a su equipo en el día grande la ciudad. La Real Sociedad abre una histórica eliminatoria ante el Barcelona contagiada del ambiente festivo que ya inunda las calles y que se trasladará a Anoeta unas horas antes de la izada en la Consti. A pesar de la entidad del adversario, la ilusión por llegar lejos en la Copa es máxima y la afición txuri urdin responderá como en las grandes citas.

Han sido muchos años de sinsabores coperos para la Real Sociedad como para desaprovechar una ocasión semejante. Es cierto que hace tres años ya protagonizó una semifinal, precisamente ante el Barcelona, pero fue la excepción en el último cuarto de siglo. Ha tenido que llegar Eusebio para tomarse en serio esta competición y poner toda la carne en el asador. Su espíritu ha contagiado a una plantilla que cree más que nunca en sus posibilidades y a una afición que está encantada con la actitud de los suyos en cada partido. Por primera vez desde hace mucho tiempo no hay encuentros de primer y segundo nivel y todos son tomados con la misma importancia. Si así los afrontaron ante el Valladolid y el Villarreal, qué no harán en la eliminatoria ante el cuadro catalán que hoy arranca.

Vuelve Carlos Vela

El regreso del mexicano será la principal novedad en el once blanquiazul después de que Eusebio confirmara ayer que se encuentra en condiciones. Sus sensaciones en los últimos días han sido buenas y no se perderá una cita tan importante. Como ocurrió el lunes en Málaga, cuando Illarramendi y Navas se quedaron en el banquillo, el técnico esperará hasta última hora para saber si puede tirar de todos los jugadores que está utilizando, más allá de los lesionados. Por eso no facilitará la relación de convocados hasta que concluya el entrenamiento matinal de hoy en Anoeta.

En principio lo normal sería que, junto a Vela, regresase Navas, con lo que Aritz pasaría al lateral. En el centro del campo Illarramendi, que descansará el domingo al estar sancionado, formaría con Zurutuza y Prieto en la medular, con Vela, Willian José y Oyarzabal arriba.

El recuerdo de hace cuatro años

Enfrentarse al Barcelona nunca es fácil, principalmente porque dispone de un presupuesto diez veces superior al blanquiazul y así siempre es más fácil presentar un equipo más competitivo. Pero en Anoeta los culés han pinchado en hueso, ya que desde el ascenso no conocen la victoria en sus ocho visitas oficiales -tres empates y cinco derrotas-

Hoy se une, además, la magia de una fecha tan señalada como la víspera de San Sebastián, lo que de manera inevitable nos lleva cuatro años atrás en el tiempo hasta aquella tarde de otro 19 de enero en la que Agirretxe abrió la fiesta con su gol a Víctor Valdés que significó el 3-2 definitivo. Aquel equipo de Vilanova llegó tras completar la primera vuelta con un bagaje de 18 victorias y un empate. El mejor registro de todos los tiempos. Aventajaba en once puntos al Atlético y en... ¡18! al Real Madrid. Era el mejor Barça de la historia con los Valdés, Alves, Puyol y Xavi aún presentes. Para el minuto 25 ganaba 0-2 pero entonces emergió la Real para firmar una remontada que perdurará en la memoria de quienes la vivieron. Ese es el espíritu del que debe impregnarse hoy Anoeta.

¡Que viene González González!

Cuando Felipe II fracasó en la invasión de Inglaterra con su famosa Armada Invencible allá por el siglo XVI achacó la derrota a los elementos. Las tormentas diezmaron su flota. Hoy la Real sabe que se enfrenta a algo más que a once jugadores. El recuerdo de lo sucedido hace tres años en el Camp Nou en aquella semifinal condicionada por la actuación de González González, casualmente el árbitro de hoy, está más fresco que nunca tras su polémica designación. Especialmente tras el atropello que volvió a protagonizar a los blanquiazules en la última visita al Bernabéu. Lo que siempre sucede ante los grandes. Hace dos meses, esta vez con Gil Manzano, otro grave error arbitral -el gol anulado a Juanmi- impidió el triunfo txuri urdin en el último duelo liguero ante el Barcelona.

Por si no fuera suficiente el conjunto de Luis Enrique ha tenido dos días y medio más para preparar el partido gracias a Tebas y Roures. Adversidades que habrá que superar.

Superar la historia

La Real tiene la negra con el Barcelona en la Copa, ya que de once veces en las que se han enfrentado solo ha podido saldar de forma positiva dos de ellas. Fue en las temporadas 68/69 y 79/80, cuando resultó decisivo el resultado logrado en casa. En la primera de ellas porque el 5-1 de la ida fue irremontable para los catalanes. En la segunda porque, después de perder 2-1 en el Camp Nou, aquel conjunto que firmó el récord de la imbatibilidad en la Liga goleó 3-0 en Atocha con tantos de Diego, Kortabarria e Idígoras. La historia también revela que todas las finales que ha perdido la Real (1913, 1928, 1951 y 1988) han sido contra el Barça.