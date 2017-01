Real Sociedad: Tú, yo y Doris Day

El partido de esta noche en Anoeta es de los que puede marcar a más de una generación. Motiva el rival. Inspira el horizonte. E ilusiona el presente de la Real Sociedad. No importa la cacicada de designar a un árbitro siempre canalla con el realismo ni la torpeza del horario, porque el club está en condiciones de acercarse a una final. Y eso no se consigue desde hace la friolera de treinta años. Casi nada.

El equipo txuri-urdin por fin ha interiorizado que la manera más sencilla de aspirar a un título es disputar la Copa hasta el límite. Como le ocurrió en su día a Doris Day, que se negaba a cantar la canción que luego le llevaría a la fama eterna, la Real Sociedad también miraba este torneo con cierto desprecio. Sonadas son algunas eliminaciones pero una vez asentada la estabilidad económica gracias a una gestión sensata, no se entendía cómo no se iba a por todas. Eso no quiere decir que se deje la Liga de lado, ni mucho menos, pero la afición necesitaba este chute de autoestima de soñar con una final. Ese momento ya está aquí.

Pero el de esta noche no es un partido al uso. No solo juegan los tambores contra los violines. También juegan la humildad, la esperanza, el orgullo y la dignidad ante el poder establecido. Porque al Barça se le tiene ganas en Anoeta. Los viejos tics de nuestro territorio le habían regalado un guiño de simpatía respecto al Real Madrid, cuando el paso del tiempo ha abierto los ojos a mucha gente. Y la gente puede soportar muchas cosas pero no la prepotencia.

Deportivamente hablando, este Barcelona me parece un equipo peligroso. Es verdad que atraviesa una crisis de identidad y su juego se ha diluido, pero ahora remata más que juega cuando antaño se dedicaba a lo contrario. Por eso es más imprevisible y eso, amigos, no se puede defender. Pero enfrente está la Real Sociedad que más me gusta desde la época de Montanier. Tan productiva a nivel ofensivo pero bastante menos alocada atrás. Aquella jugaba a los indios contra los vaqueros. A esta no le gusta tanto la montaña rusa; está más cómoda en la noria. ¿Qué versión veremos esta noche? Como cantaba Doris Day, que sera, sera...