«La Real manda en el campo, si sigue así peleará por Champions»

Xabi Alonso (Tolosa, 1981) también está disfrutando de esta Real allá en Múnich, donde cumple su tercera temporada. «Lo que más me gusta es que ha encontrado a qué quiere jugar, sabe cómo afrontar los partidos, sale al campo a mandar, a dominar. Me gustan los equipos como esta Real que llevan la iniciativa de los partidos».

A su juicio, el mérito de que la Real esté ahora donde está es «de los jugadores, del entrenador y de los de arriba», en alusión a los consejeros. «Tienen confianza, una idea muy clara de qué es lo que quieren y lo han trabajado muy bien». A la pregunta de hasta dónde puede llegar, el exrealista no pone techo. «Si sigue así va a estar peleando por la Champions. El límite no sé dónde está. ¿Ganar la Copa? ¿Por qué no?».

Alonso se pronunció en estos términos en una entrevista anoche en el programa 'Minuto noventa y tantos' de Teledonosti. El jugador aprovechó un descanso de la Bundesliga para hablar largo y tendido con el entrenador Gorka Etxeberria.

Ambos repasaron la carrera del jugador, lo que ha significado cada uno de los técnicos que ha tenido en la Real, Liverpool, Real Madrid y ahora en el Bayern, y las posibilidades que existen para que regrese a la Real, bien como futbolista o en un cargo técnico. «El tiempo lo dirá. Ahora mismo me preguntan mucho por mi futuro pero no lo tengo muy claro».

Él deja en el aire su vuelta a la Real. «He estado en muchos sitios, pero la Real es mi casa. Allá por donde he pasado, siempre he dejado las puertas abiertas o el poder volver a tener cualquier puesto. Todavía es pronto para hablar de estas cosas. Ojalá podamos encontrarnos. Ya veremos».

De esta Real se queda con Illarramendi. «Tengo debilidad por él. Me identifico con él, también me gusta Prieto».

Si tiene que dar el nombre de un compañero de su etapa en la Real, dice dos. «Si hablamos de talento y genio me quedo con Javi de Pedro. Como compañero, Mikel Aranburu».

Y si se le pregunta por un entrenador se queda con Toshack. «El más importante es el que me hizo debutar, Clemente, pero Toshack me dio mucha confianza. Con él me sentí futbolista, empecé a convivir con la responsabilidad y la presión».

«Es hora de lograr un título»

No sabe cuánto le queda en la élite, no quiere ponerse una fecha para su retirada, pero sí sabe cuándo llegará ese día. «Hoy estoy bien, el día que no me encuentre bien o no tenga ganas, me diré 'Xabi, hasta aquí has llegado'. Daré un pase a un lado y que pasen los siguientes».

Le alegraría «un montón» que la Real pudiera ganar un título más pronto que tarde. «Si no es este año que sea pronto. Ya es hora, el último fue en el 87», advierte.

La Real estuvo cerca de alzar un trofeo con él en el equipo en la temporada 2002/03. Es el título que, dice, le falta en su currículum. «Esos tres años en la Real fueron inolvidables, estuvimos cerca de ganar la Liga. Te lo cuentan y no te lo puedes creer. Estuvimos peleando hasta la última jornada por el título de liga. Fue inolvidable, el ambiente que había en Gipuzkoa. Recuerdo que vino el Madrid a Anoeta y le ganamos. Luego llegó el partido en Vigo. Todos tenemos esa espina clavada. Todos los títulos conseguidos están muy bien, pero por encima de todo está el poder ganar la Liga con la Real».

Tiene diecisiete títulos después de otras tantas temporadas en lo más alto: un Mundial, dos Eurocopas, dos Champions, dos Supercopas de Europa, una Liga española, dos Bundesligas, cinco copas en Inglaterra y dos Supercopas (una en España y otra en Alemania). «La mochila se va cargando. La verdad es que ahora no lo miro demasiado -dice en alusión a esos logros-, pero evidentemente estoy muy contento. Nunca hubiera imaginado cuando empezaba en el Antiguo que hubiese llegado hasta donde lo he hecho. Ahora estoy concentrado en lo que estoy más que en lo que conseguido».

Al repasar los equipos en los que ha jugado, asegura que allá por donde ha pasado, ha intentado «ser un jugador importante. Cuando empezaba en la Real era más de escuchar y ver; ahora me voy situando más en los vestuarios. En estos clubes si no tienes carácter y personalidad puedes pasar de puntillas y yo intento tener peso e importancia. Lo he hecho de manera natural, nada forzado, ni de forma impuesta».

«¿El mejor jugador? Cristiano»

Después de pensarlo mucho, se decanta por Steven Gerrard, emblema del Liverpool, como el mejor jugador con el que ha compartido vestuario. Y al dar el nombre del mejor jugador del mundo hoy se debate entre dos. «Los sospechosos habituales: Cristiano o Messi. Como ha sido mi compañero, me quedo con Cristiano».

De los técnicos que ha tenido, «de todos» ha aprendido algo. De Rafa Benítez, su entrenador en el Liverpool, dice que «tácticamente fue muy importante» por lo que le ayudó a leer los partidos. De Mourinho asegura que tiene «una personalidad arrolladora, es exigente con el equipo y consigo mismo. Mantengo una buena relación con él. Es una suerte haber podido estar con él».

Guardiola ha supuesto mucho para él. «Conocí su forma de trabajar y entender el fútbol. Fue un máster acelerado. He tenido grandes entrenadores y Pep es uno de ellos. Ha sido una suerte trabajar con Pep, no es un entrenador cualquiera. Sigo manteniendo relación con él».

Y con su actual técnico, Ancelotti, «con otra fórmula diferente pero también exitosa», tiene la ilusión de «ganar otra Champions».

Lo que tiene claro es que todos los técnicos tienen que ganarse a los jugadores. «Puedes ser un gran entrenador, pero si no consigues que los jugadores están contigo estas muerto. Es la premisa número uno de un entrenador. Hay que ser inteligente para saber que no todos son iguales para sacar lo mejor de los jugadores, que al final es lo que uno quiere».