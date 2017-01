Eusebio se ha mostrado convencido de poder eliminar al Barcelona. "Estamos contentos de cómo van las cosas, ilusionados de afrontar esta eliminatoria con la intención de pasarla y llegar a semifinales. Nos llena de ilusión, estamos motivados y vamos a por todas".

Respecto al estado físico de los jugadores ha dicho que es optimista. "Quedan dos sesiones por delante, en horas no son tantas. Las sensaciones con Carlos son buenas, ayer se entrenó bien. Vamos a ver. Somos optimistas, le queremos tenerle con nosotros, es importante y nos da posibilidades. El resto, en líneas generales, están bien. Si no es con todos contaremos con la mayoría de ellos. Somos optimistas en relación a esas molestias".

Se le ha cuestionado por los dos días de descanso de más que ha tendrá el Barcelona: "El club se ha manifestado, hemos tratado de encontrar condiciones mejores, ha hecho todo lo que estaba en su mano. A partr de ahí, las condiciones son las que son, hoy con las circunstancias que tengo pienso que somos fuertes y que vamos a superar al Barça".

A la pregunta de qué le dicen las estadísticas del Barcelona en Anoeta, Eusebio dice que la intencion es hacer "un muy buen partido que nos haga merecedores de un buen resultado, teniendo en cuenta que queda el Camp Nou en el que tendremos que pensar de la misma manera. Ahora solo pensamos en hacer un buen partido y obtener un buen resultado".

No le gusta que el partido coincida con las horas previas al inicio del día de San Sebastián. Nos fastidia que sea a esa hora, es una faena, pero tenemos que hacer nuestro trabajo, darles una alegría a los que nos ven desde fuera y a los que vayan a Anoeta que nos apoyarán trataremos de devolverles su apoyo".

Respecto al Barcelona ha asegurado que tiene "grandísimos jugadores, tiene una clara intención de dominar el partido y cuando no tiene la iniciativa puede crear peligro a la contra. Es fuerte y completo. Somos conscientes de las dificultades pero queremos pensar en nosotros".

Cree que hay que jugar con cabeza la eliminatoria pero está tranquilo porque sabe que sus jugadores van a responder. "Son dos partidos, una eliminatoria. Cada momento de los dos partidos va a ser importante. Tenemos una plantilla madura, con jugadores inteligentes, habituados a eliminatorias importantes de Copa y Chuampions. Estoy tranquilo en ese sentido porque la madurez de nuestros jugadores nos va a permitir afrontar la eliminatoria con tranquilidad".

La Real no va a cambiar su estilo. "Vamos a tratar de tener el control, sabemos que es difícil ante el Barcelona pero vamos a tratar para imponer nuestra idea por encima de ellos".

Ha dicho que no hay novedades respecto a su posible renovación: "No tengo nada que contar, somos conscientes de que la negociación lleva su tiempo. Estoy muy bien en la Real y me gustaría seguir mucho tiempo y el club también me ha trasladado que quiere contar conmigo".

Por parte del Barcelona, Luis Enrique ha ofrecido la convocatoria de dieciocho jugadores para viajar a San Sebastián: Cillessen, Masip, Piqué, Rakitic, Sergio, Denis Suárez, Arda, A. Iniesta, Suárez, Messi, Neymar Jr, Mascherano, Paco Alcácer, Jordi Alba, Digne, S. Roberto, André Gomes y Umtiti. Se quedan fuera Ter Stegen, Aleix Vidal y Mathieu por decisión técnica y Rafinha, por lesión.