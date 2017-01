La Real quiere que Anoeta sea una gran Tamborrada

La Real Sociedad no se rinde ante las adversidades. Los que manejan el tinglado del fútbol le han colocado entre la espada y la pared pero, con todo en contra, el club se apresta a dar la batalla para convertir el partido de ida de los cuartos de final de la Copa frente al Barcelona en lo que debe ser, un duelo entre dos grandes. Al nivel del adversario, la brutal diferencia de tiempo de descanso de ambos equipos (más de dos días enteros a favor del Barça) y el árbitro (González González), se suma la fecha y la hora del partido: la víspera de San Sebastián a las nueve y cuarto de la noche.

LAS MEDIDAS Tamborradas. Desde las 19.00 horas en los aledaños del estadio. También se colocará una carpa con un bar, con descuentos para todos. Recibimiento al equipo. A las 19.40, llegada prevista de la Real a la puerta 29. Dentro del estadio. Las tamborradas acceden al recinto e interpretan piezas clásicas. El club pide a los aficionados que acudan con tiempo, ya que dispondrán de delantal y pañuelo blanco y azul para conformar un mosaico. Cesión de carnets. Cualquier aficionado podrá acceder con un carnet de abonado de cualquier categoría, incluida la infantil. Se pide a los abonados que no puedan acudir que avisen al club en el correo erregekopa@realsociedad.eus. Día del Estudiante. Entradas a diez euros. Pintxo y bebida por dos más en bares de Amara. Horario de la taquilla. Hoy, de 16.00 a 19.00 horas, y mañana de 10.30 a 13.00 y desde las 18.00. 400 entradas a 10 y 20 euros.

El presidente de la Real no se ha andado con rodeos para descalificar la decisión: «Fijar un partido la víspera de San Sebastián a las 21.15 es como poner un partido en Sevilla el Viernes Santo a esa hora. Es el día más importante para la ciudad de San Sebastián». El enfado de Jokin Aperribay con el presidente de la Liga, Javier Tebas, es serio a estas horas. Asegura que la Real lleva «semanas» haciendo gestiones para intentar evitar lo que al final se ha producido.

Pese a ello, el club no se resigna y ha lanzado toda una batería de medidas para que los realistas acudan al partido. Para ello, se promoverá la cesión de abonos entre socios y aficionados blanquiazules. Cualquier seguidor podrá acceder con un carnet de abonado de cualquier categoría, incluida la infantil. El club solicita a los abonados que no puedan acudir ni ceder su pase que avisen en el correo erregekopa@realsociedad.eus, de manera que ningún asiento quede vacío.

La taquilla de Anoeta abre hoy de 16.00 a 19.00 y mañana de 10.30 a 13.00 y desde las 18.00. Hay 400 entradas desde 10 euros en fondos y 20 euros en tribuna. La Real no ha querido sacar muchas entradas a ventanilla y prefiere que se cedan abonos entre aficionados blanquiazules para que Anoeta no se llene de seguidores culés.

Tamborradas, recibimiento...

La Real está decidida a que la fiesta de San Sebastián no arranque a medianoche, sino a las siete de la tarde, y que no lo haga en la plaza de la Constitución y ante las sociedades de todos los barrios, sino en Anoeta. Las tamborradas de las dos peñas oficiales del club, Goazen Erreala y Txirritako Txuri Urdinak, ambientarán los aledaños del estadio, donde se colocará una carpa con un bar en el que habrá descuentos especiales para todos.

Hacia las 19.40 horas, la fiesta tomará temperatura con el recibimiento a la Real cuando el equipo llegue al estadio. Cuando los jugadores accedan al vestuario, las tamborradas continuarán en el exterior.

Acudir con antelación

La Real pide a sus aficionados que acudan con tiempo al partido ya que en los prolegómenos se encontrarán con una sorpresa añadida dentro del estadio. El club repartirá a cada aficionado un pañuelo y un delantal. Habrá 28.000 en total, 14.000 pañuelos blancos y otros tantos azules y el mismo número de delantales. Quien reciba el pañuelo azul tendrá delantal blanco, y viceversa. La idea es crear un gigantesco mosaico blanquiazul.

Las tamborradas accederán al recinto e interpretarán varias piezas clásicas como el 'Aurrera Txuri Urdinak' en las pistas de atletismo.

Al igual que en los anteriores partidos de Copa, por diez euros los estudiantes podrán adquirir entradas y, además, por dos euros tendrán una bebida y un pintxo en estos bares de Amara: Garaitza, Ñañarri, Haritza, Arkupe y Maite.

Enfado del presidente

La Real está decidida a llenar Anoeta contra viento y marea, aunque sabe que no es una empresa fácil. El enfado de Aperribay es de órdago y la medida de no hacer declaraciones a la televisión tras el partido de Málaga ha resultado efectiva, al menos en el aspecto de la repercusión.

Diferentes radios y medios de Madrid, por lo general olvidadizos con los méritos de la Real, se hicieron eco del problema y dieron cancha a Aperribay. El presidente blanquiazul fue cristalino en sus palabras: «Los partidos, tanto el de Málaga como el del Barcelona, no se podían cambiar porque son televisados en abierto. Pero el del lunes, que jugábamos nosotros contra el Celta, sí se ha podido cambiar cuando también era en abierto. ¿Por qué? Porque Madrid y Barcelona tenían que coincidir el jueves en Copa. Cuando afecta a Madrid y Barcelona se puede cambiar todo; cuando afecta a los demás no se nos ha escuchado».

Aperribay asegura que «perfectamente se podía haber jugado domingo y miércoles, adelantando el partido de Málaga. Habría sido el mismo espacio de días y la ciudad de San Sebastián podría haber celebrado tranquilamente el día más importante del año».

Y hace hincapié en que la Real había avisado de lo que podía pasar, pero no se le escuchó. «Lo habíamos advertido. Había posibilidades de que la Real no pasase con el Villarreal, de que jugase fuera o de que no le tocase el Barça y por tanto no se escogiese como partido en abierto, pero de todas esas combinaciones tocó bingo. Se podía haber resuelto con anterioridad jugando el domingo en Málaga».

Aperribay revela que «la Real está recibiendo muchísimas quejas y bajas. Los clubes tenemos que hacer un esfuerzo porque somos los que nos beneficiamos de las televisiones, pero ese día es muy especial».

Se triplica la audiencia

Aperribay insiste en que «los partidos en abierto no se pueden cambiar, pero a nosotros nos cambian el partido del Celta porque las televisiones están interesadas en que el miércoles juegue uno de los grandes y el jueves, el otro».

La televisión triplica su audiencia con los partidos a las 21.15, con lo que supone en publicidad y patrocinios. Las protestas se han topado con esa realidad.

La Real, con toda la batería de medidas, no pretende entrar en conflicto con una tradición tan querida como la fiesta de San Sebastián, sino todo lo contrario. Lo que busca es dar el pistoletazo de salida del día más grande del año con un triunfo memorable.