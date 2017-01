La Real Sociedad vence en Málaga y ya piensa en el Barcelona

Ya hemos pasado medio mes y la temida cuesta de enero no parece para tanto. Porque esta Real Sociedad puso velocidad de crucero hace tres meses y, salvo algún accidente puntual, no parece dar síntomas de flaqueza. Tiene las ideas muy claras, sabe lo que hace en el campo y ahora ya gana fuera de Anoeta sin necesidad de tirar de la brillantez, lo mejor que se puede decir de un equipo competitivo. En Málaga volvió a emplear la receta de siempre. Se apoderó del balón para someter al contrario a través de él, le desactivó y esperó su oportunidad en ataque para ponerse en ventaja. Ahora, sin el concurso de Vela, con Willian José con menos chispa que hace un mes y los jugadores que deben llegar de segunda línea algo más pesados, a la Real Sociedad le puede faltar creatividad arriba, pero encontró un buen recurso en el balón parado.

Iñigo sumó el segundo gol a su cuenta particular tras el conseguido en Gijón y Juanmi estuvo atento para marcar en un córner bien botado por Granero que previamente había sido peinado por Willian José. No hizo falta más, porque en ventaja la Real no ofrece fisuras atrás y el Málaga se vio incapaz de poder llegar a los dominios de Rulli.

Así que en vísperas de afrontar la eliminatoria de cuartos ante el Barcelona la Real Sociedad se sitúa quinta, tras superar al Villarreal, y a dos puntos del Atlético. Y son cuatro los que tiene de renta con el séptimo. Bendita cuesta de enero, porque prefiero mil veces esta que la de 2016, eliminados de Copa en diciembre y regresando con cinco en el saco de Gijón tras la Tamborrada.

ficha técnica 0 Málaga Kameni; Rosales, Luis Muñoz, Villanueva, Juan Carlos; Santos, Camacho, Fornals (Juanpi, m. 75), 'Chory' Castro; Duda (Ontiveros, m. 64) y Sandro (Peñaranda, m. 21).

2 Real Sociedad Rulli; Odriozola (Héctor Hernández, m. 76), Elustondo (Raúl Navas, m. 67), Iñigo Martínez, Yuri; Xabi Prieto, Zurutuza (Illarramendi, m. 55), Granero, Juanmi; Oyarzabal y William José. GOLES Goles: 0-1, M. 49: Iñigo Martínez. 0-2, M. 61: Juanmi. árbitro Mateu Lahoz (Colegio Valenciano). Mostró tarjeta amarilla a los futbolistas de la Real Sociedad Iñigo Martínez (m.55) e Illarramendi (m. 69). incidencias Partido correspondiente a la décimo octava jornada de Liga de Primera División, disputado en el estadio de La Rosaleda ante 20.000

Illarramendi se queda en el banco

Eusebio planteó un equipo con solo tres novedades respecto al último compromiso oficial contra el Villarreal cuando hace un par de días parecían que podían ser muchas más. La primera fue por obligación, ya que Zaldua cayó lesionado en El Madrigal y jugó en su lugar el chaval del Sanse Álvaro Odriozola. Con Carlos Martínez lesionado y Aritz jugando de central porque Navas llegó muy justito al partido tras salir de otra lesión, el técnico optó por dar la alternativa al donostiarra, que lo hizo francamente bien.

En el centro del campo el que se quedó fuera fue Illarramendi, el jugador de la Real Sociedad con más minutos acumulados -salvo Rulli- y que no ha tenido un respiro en toda la temporada, más allá del partido de vuelta de Copa ante el Valladolid. Granero ocupó su posición con brillantez, escoltado por Prieto y Zurutuza.

Arriba Juanmi entró por Canales para ocupar el flanco derecho del ataque, con Willian José más centrado. El malagueño regresaba a casa y, después de haber jugado medio tiempo en Villarreal y con Vela de baja, estaba claro que tendría su oportunidad. La aprovechó con el gol de la tranquilidad. Oyarzabal se colocó en la izquierda, aunque se movió mucho por dentro e incluso llegó a dibujar buenas diagonales desde el perfil contrario para abrir espacios en ataque.

Posesión realista, contras locales

Desde los primeros compases se pudo adivinar cuál iba a ser el guión del partido. El conjunto local de Marcelo Romero, dispuesto en defensa con un 1-4-4-2, trató de hacer peligro de dos formas. La primera consistía en recuperar algún balón en zona de iniciación guipuzcoana con una presión adelantada. Solo lo logró una vez y Rulli anduvo rápido para salir ante Chory. La segunda, replegar cuando el balón superaba la posición de Granero para buscar la velocidad de Rosales y Santos por la derecha, pero ahí se encontró con un Aritz pletórico en el cuerpo a cuerpo.

La Real Sociedad, que acumuló un 60% de balón en el partido, debía evitar pérdidas atrás y, a su vez, crear superioridad en el centro del campo para llegar al área contraria con muchos jugadores. Dos estilos antagónicos en el que contraponían el juego de posición frente el juego al espacio. Ganó el primero.

Oyarzabal y Zurutuza, lanzadores

De salida el Málaga avisó en un córner que Camacho cabeceó solo en el segundo poste después de que bloquearan a Iñigo y en un robo de Fornals a Oyarzabal, en una salida de balón txuri urdin, tras el que Peñaranda arrastró a Aritz para la entrada de Chory. Rulli aguantó bien de pie y le sacó la pelota en el mano a mano a su excompañero.

Por contra la Real Sociedad, sin hacer nada del otro mundo, llegaba más a los dominios de Kameni, hasta el punto de que remató en siete oportunidades antes del descanso. Zurutuza, como primer escalón por delante de Granero, y Oyarzabal, como segundo, hacían daño con su sutileza entre líneas. Willian José pudo marcar en un disparo que salió rozando el palo tras servicio de Zurutuza. El debarra también lo intentaría desde fuera del área en un par de ocasiones. La Real juntaba bien jugadores por dentro pero le faltaba precisar los envíos desde los costados al área, a pesar de que uno bueno de Yuri a punto estuvo de aprovecharlo Juanmi. Si lo conseguía el partido sería suyo. Si no, habría que cambiar de estrategia.

Iñigo abre el camino

El caso es que no le dio tiempo a plantearse esta disyuntiva porque a poco de iniciarse la segunda parte ya se vio por delante. Un balón por el que porfió Aritz acabó en falta de Camacho. Una acción tonta pero de enorme trascendencia. Iñigo se dispuso a emular el gol de El Molinón. Tomó carrerilla y, aunque no le dio tanta precisión, sí le pegó con fuerza, de forma que Duda desvió la trayectoria sin que Kameni pudiera reaccionar. La fe del ondarrutarra tuvo premio.

Eusebio sacó a Illarramendi para que diera un respiro a un fatigado Zurutuza y enseguida llegó el segundo en un córner bien botado por Granero a la cabeza de Willian José que Juanmi rebañó en el segundo palo. Cuatro minutos antes pudo marcar Aritz en otro saque del madrileño desde la esquina. Ahí se acabó la historia con una Real que hasta pudo guardarse fuerzas para el jueves.