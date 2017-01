La Real sigue creciendo

Yde repente, la Real funciona también con cambios. Y sin esperarlo, Illarra se queda en el banquillo y no pasa nada. Y resulta que la segunda línea del equipo da la talla. Y va la Real y pasa por encima del Málaga en la segunda parte para lograr un triunfo realmente cómodo, inesperado viendo la trayectoria de los locales en su campo hasta ahora... Todo en Málaga fueron buenas noticias. Incluso el estreno más que esperanzador de Álvaro Odriozola, que no solo jugó con un desparpajo impropio de un debutante, sino que fue el hombre de campo que más corrió en la primera parte, 6,22 kilómetros concretamente, para terminar exhausto y necesitar el cambio. Me descubro, además, ante Eusebio, que se la jugó dejando a Illarra fuera. Y le salió bien. En el fondo, todo es una cuestión de confianza en los que menos juegan. Por si alguien tenía alguna duda de que los suplentes -es mejor llamar a las cosas por su nombre-, lo podían hacer bien, su respuesta en los últimos partidos ha sido sobresaliente. Lo que estaba claro es que para jugar la Liga y la Copa al máximo, era imposible hacerlo con once jugadores porque el calendario ya se conocía y pensar en llegar hasta la final sin enfrentarse a Madrid, Barcelona o Atlético no era real. Pero lo cierto es que ahí está el equipo de Eusebio, quinto en la Liga, después de sumar doce de los últimos quince puntos que se han puesto en juego fuera de casa. Y ojo a la Real. Si a falta de una jornada, además en Anoeta, es quinta...

Un gol..., y se acabó

El partido, es cierto, estaba bastante igualado cuando llegó el gol de Iñigo Martínez, aunque si algún equipo había podido marcar hasta entonces era la Real. Bueno, hasta entonces y después también, porque el Málaga no remató una sola vez entre los tres palos en todo el encuentro. Los datos son concluyentes. El Málaga -muy duro Camacho como siempre y alguno más, con entradas antideportivas que Mateu no supo cortar- remató cuatro veces en todo el partido, todas ellas fuera, por once la Real, que pudo hacer algún tanto más en la recta final del encuentro, a la que algunos llegaron realmente cansados. Pero es normal. Los blanquiazules recorrieron 115 kilómetros, por uno menos el Málaga, tuvieron el balón un 60% del encuentro, y dieron nada menos que 495 pases en total, con un 84% de acierto, por 309 un Málaga que dio una mala impresión. Uno más que lo hace ante esta Real de Eusebio. Y es que a partir del 0-1 no hubo partido.

La segunda línea ha mostrado un gran rendimiento cuando ha sido necesaria



El Málaga se vio impotente y se mostró excesivamente duro en algunas acciones

Cuesta de enero

La situación, después del encuentro de ayer, se ha puesto tan emocionante como dura e ilusionante. La Real encara un mes de enero agotador, con un calendario duro, pero es el que espera cuando aspiras a todo. Barcelona y Celta en Anoeta en cuatro días y visitas al Camp Nou y Bernabéu. Habrá que ir por tiempos, partido a partido, viendo quiénes pueden jugar y quiénes no. Pero, de momento, conviene destacar que la Real dio ayer una prueba de madurez seguramente impropia para un equipo que jugó con una media de edad bajísima. Rulli, Álvaro Odriozola, Aritz, Yuri, Mikel..., luego incluso entró Héctor. Y el juego del equipo no se resintió. Y eso solo puede ser mérito, por supuesto de los jugadores, que son los que salen al campo, pero también de Eusebio, que ha construido un sistema de juego que, al menos ayer, no se resintió pese a jugar de inicio sin Illarra y hacerlo cuando salió el de Mutriku, sin Zurutuza, algo que parecía impensable hace no mucho. Y en estas llega el Barcelona a Anoeta, un campo en el que sabe que va a sufrir, por mucho que el horario del encuentro no sea precisamente el mejor.