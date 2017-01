La Real Sociedad busca una victoria que le afiance en Europa

Sin apenas tiempo para recuperarse del esfuerzo de la Copa, la Real Sociedad afronta hoy la penúltima jornada de la primera vuelta con la visita a La Rosaleda, un campo complicado en el que el Málaga ha hecho su fortín en las últimas jornadas. El peso de los partidos en un enero con un calendario tan cargado se va acusando pero hay que aprovechar el subidón moral de verse en cuartos de Copa para trasladarlo a la Liga. El tropiezo de la Real Sociedad la semana pasada ante el Sevilla es historia y, aunque esta noche no se espera tampoco una cita placentera, los blanquiazules están concienciados para obtener un resultado positivo que les consolide entre los seis primeros de la clasificación, las posiciones que a día de hoy dan acceso a Europa.

Dejar en la cuneta a un conjunto como el Villarreal, cuarto en la pasada temporada y serio aspirante a entrar en la Champions en la presente, además de ser el menos goleado del campeonato, ha aumentado la autoestima de una Real Sociedad que ve cómo cada vez hay menos rivales inaccesibles. El Real Madrid, si acaso, y poco más, porque fue superior al Atlético y al Barcelona en Anoeta y el Sevilla, más allá de lo sucedido hace nueve días, tampoco está fuera del alcance a un partido.

Hoy la historia será bien diferente porque no es un rival con tanto nombre, juega lejos de Anoeta y el partido es en la noche del lunes, el horario menos atractivo de la jornada. Pero no caben excusas para los de Eusebio, que necesitan retomar la senda de los puntos en el torneo de la regularidad para proteger el botín obtenido en la primera mitad del campeonato. Y todo lo que sea puntuar será bienvenido.

Entra Navas por Zaldua

Eusebio no tendrá tantos problemas como parecía para presentar un once de garantías. Fiel a su idea de jugar con todo lo que tiene disponible sin pensar en el próximo partido, alineará un once reconocible, aunque algún habitual de la Real Sociedad quizás pudiera quedarse de inicio en el banquillo.

La buena noticia es el regreso a la convocatoria de Raúl Navas, que se ha perdido la eliminatoria ante el Villarreal y el partido de Liga contra el Sevilla por una pequeña roturita en el aductor izquierdo. Si se ve en condiciones podría jugar, con lo que Aritz pasaría al lateral derecho. Si finalmente no lo hace, el beasaindarra seguiría en el eje de la defensa y Odriozola debutaría con el primer equipo. En el centro del campo podría descansar uno entre Illarramendi, Zurutuza y Prieto, con más opciones para el segundo porque está más justito y el técnico dispone ahí de alternativas con Granero y Pardo. Arriba parece que estarán Juanmi y Willian José, que el miércoles solo jugaron 45 minutos cada uno, más Oyarzabal. Las ausencias por lesión son las de Zaldua, Vela, Mikel, Carlos Martínez, Markel y Agirretxe.

Con Marcelo Romero y sin Juande

El rival de esta noche ha vivido unas navidades convulsas tras la dimisión de Juande Ramos. La eliminación copera en dieciseisavos ante el Córdoba desató una oleada de críticas que arrancaron con el grito en La Rosaleda de 'Juande vete ya'. Lo peor de todo fue que al día siguiente el jeque Al-Thani, el que maneja el club, anunciaba la marcha del técnico en Twitter con un lacónico mensaje que decía «muchas gracias, señor Juande Ramos. Aprecio su franqueza y respeto su decisión. Le deseo todo el éxito». Fue un bombazo, porque nadie sospechaba que se podía producir semejante ruptura con un Málaga cómodamente instalado en la mitad de la tabla, que había ganado cinco de sus seis últimos partidos en casa y que fuera empató en el Camp Nou y Mestalla, sin ir más lejos.

LAS FRASES



Canales «Queremos olvidar lo del Sevilla y seguir con la misma idea en la cabeza de salir a por los partidos» Aritz «El Málaga es un buen equipo y en casa está muy fuerte, pero confiamos en traernos la victoria» Juanmi «Es un partido muy especial para mí porque vuelvo a casa, pero espero sumar los tres puntos» Zurutuza «Enero es un mes difícil por alternar dos competiciones pero hay plantilla para competir bien en las dos» Rulli «Hay que seguir en la misma línea de hacernos fuertes en Anoeta y sacar puntos fuera de casa» Chory «La Real quiere ir a Europa y necesita sumar fuera también, por lo que no vendrá a pasar la tarde»

Su sustituto ha sido Marcelo Romero, exjugador del club y que formaba parte del cuerpo técnico de Juande, aunque se trata de su estreno como primer entrenador. Dicen que su buena relación con los jugadores ha avalado su elección pero en su debut en Vigo perdió 3-1 ante un Celta con mucha más pegada.

Buenos resultados desde el ascenso

La visita a Málaga no se le ha dado históricamente mal a la Real, ya que ha puntuado más veces, diecisiete (diez victorias y siete empates), de las que ha perdido, quince. La temporada pasada cayó por 3-1 con Moyes en el banquillo en la séptima jornada. Se dio la casualidad de que el conjunto boquerón no había marcado ningún gol hasta entonces y para el minuto seis Charles ya había batido en dos ocasiones a Rulli en una noche muy desgraciada. El escocés solo aguantaría cuatro jornadas más como entrenador.

Pero desde el último ascenso en 2010 no es un campo que se le haya dado mal. En su primera visita tras el regreso con Martín Lasarte ganó por 1-2 con goles de Griezmann y Llorente. Ya con Montanier, en la 11/12 rascó un valioso empate (1-1) ante un Málaga que se clasificó para la Champions de la mano de Pellegrini. A pesar de jugar con uno menos durante la segunda parte, fue capaz de empatar por medio de Prieto.

Inolvidable fue el triunfo de la 12/13 por 1-2 aquel día que Montanier llegaba con el agua al cuello en la undécima jornada y sin jugadores como Bravo, Griezmann o Zurutuza. Pero Vela y Prieto obraron una victoria que fue el inicio de una escalada que acabó en Champions.

Con Arrasate también se sumaron los tres puntos en la 13/14, de nuevo con un gol de Vela al inicio y un gran trabajo defensivo después. Hace dos temporadas, la Real se trajo un empate (1-1) tras un golazo en el tramo final de Pardo. Como ven no es campo que se dé muy mal.