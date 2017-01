«Me encuentro muy bien físicamente pero si sigo quiero hacerlo con la máxima ilusión»

Vive una de las temporadas más ilusionantes en sus catorce años en la Real. En Villarreal alcanzó los 475 partidos oficiales en el club, convirtiéndose en el sexto que más ha jugado tras adelantar a López Ufarte, y sueña con hacer algo grande en la presente temporada, en la que concluirá contrato dos meses antes de cumplir 34 años. Aún no ha decidido si seguirá o no pero asegura que está disfrutando del día a día como nunca.

- ¿Esta ha sido su mejor primera vuelta en la Real?

- Seguramente sí. El año de la Champions fue buena la segunda vuelta, en la que logramos 40 puntos. Y el del ascenso con Lasarte tampoco empezamos muy allá. Estos han sido los mejores primeros seis meses, no solo por los resultados sino también por el juego que estamos haciendo.

- ¿Qué sensaciones tienen desde dentro?

- Muy buenas. Nos da mucha confianza y seguridad vernos ahí arriba. Hace que creamos en lo que estamos haciendo. No solo nosotros sino también los aficionados. La expectación que ha levantado el sorteo de Copa ha sido increíble.

- Aunque la pretemporada fue buena les costó luego arrancar...

- Hasta que no empieza la Liga no sabes qué rendimiento vas a dar. Sabíamos que teníamos una buena plantilla y que el míster tenía claro cómo jugar, pero siendo sincero no pensaba que fuéramos a alcanzar este nivel de juego tan pronto.

- ¿La victoria ante el Las Palmas por 4-1 en la quinta jornada fue el punto de inflexión?

- Todos los triunfos generan seguridad y confianza, pero creo que el punto de inflexión vino en San Mamés. Fue una derrota dura pero Eusebio nos pidió que siguiésemos creyendo en lo que estábamos haciendo, que era la mejor manera de conseguir resultados, y después de aquello ganamos cuatro partidos seguidos. Ahí cambió todo.

- Pero el salto de calidad llegó ante el Atlético y el Barcelona, ¿no?

- Principalmente por la entidad de los rivales. En Leganés y en Gijón también ganamos de forma contundente jugando muy bien, pero tiene más notoridad hacerlo bien ante Atlético y Barcelona.

- ¿Ahí vieron que no estaban tan lejos de los grandes?

- En el vestuario lo hemos comentado nosotros. El Barça lleva muchos años sin ganarnos aquí pero pocas veces hemos jugado tan bien a pesar de no ganar. No esperábamos ser tan superiores a ellos ese día.

- ¿Cuál es la razón de que hayan experimentado semejante cambio respecto al año pasado cuando el equipo es el mismo más Willian José?

- Hay varios motivos, pero uno muy importante es el trabajo del míster. Ha insistido y ha creído mucho en la forma en la que quería que jugásemos. Eso ha permitido que todos estemos dando nuestro mejor nivel a diferencia de otros años.

- ¿Tanto les ha cambiado Eusebio? ¿Qué es? ¿Un tema de ambición?

- Ha habido años atrás en los que otros entrenadores también nos hablaban de hacer cosas grandes. No se trata solo de eso, sino de un buen trabajo en el día a día y la forma en la que quiere que planteemos los partidos. Se puede ganar de muchas formas pero si tienes claro cómo hacerlo, es más fácil conseguirlo. Él nos ha enseñado a creer en la forma que más nos conviene para ser competitivos, aunque no fuese la más fácil.

- En el plano individual ha jugado todos los partidos menos el de Valladolid en Copa por sanción...

- Estoy muy contento. Físicamente me encuentro muy bien y estoy disfrutando en el día a día entrenando y jugando. Años atrás también me sentía bien y el rendimiento no era tan bueno como ahora.

- He escuchado a varios jugadores ya retirados que en sus últimos años fue cuando comprendieron el juego, ¿es así en su caso?

- Es cierto. Cuantos más años llevas en esto es cuando mejor entiendes el fútbol. Aprendes a manejarte bien, a leer los espacios, a correr mejor, a llegar al sitio en el momento adecuado, a estar bien colocado...

- Si con 16 años le dicen que ahora marcaría goles de cabeza al primer palo, que sería importante en la estrategia defensiva y un referente en el juego largo del portero, ¿qué habría pensado?

- El fútbol va haciendo al jugador y este adaptándose a lo que se necesita. Entonces no medía 1,86 y veía las cosas diferentes. Es la evolución natural que tiene un futbolista.

- ¿Cuando Montanier le colocó por dentro hace cuatro años le permitió ser un jugador más completo?

- Cuando juegas en el centro tienes más influencia en el juego. Siempre se dice que un equipo en el que funcionan el portero, los centrales, los mediocentros, el mediapunta y el delantero centro es difícil que no gane. He jugado más temporadas en la banda derecha, pero es importante manejar varias posiciones porque te conviertes en un jugador más imprevisible para el contrario.

- Con 475 partidos en la Real ha superado a una leyenda como López Ufarte y es el sexto que más ha jugado. ¿Qué le dice el dato?

- Que son muchísimos. Es una pasada. Si cuando iba a Atocha de niño alguien me dice que podría jugar tantos le hubiese tachado de loco. Van pasando los partidos, las temporadas y sigo teniendo la suerte de que los entrenadores cuenten conmigo y que las lesiones me respeten. Mucha gente me ha hablado de Roberto, uno de los mejores jugadores de la historia de la Real. Me decían que era muy habilidoso y capaz de ganar partidos él solo. Ya me da pena no haber nacido antes para verle jugar.

- Tiene a Fuentes a veinte partidos para entrar en el top five, ¿le da tiempo a pillarle esta temporada?

- Primero a ver si juego en Málaga y luego ya veremos.

- Si no ya lo hará la próxima temporada, ¿verdad?

- Buena pregunta -risas-.

- No me diga que lo va a dejar ahora tal y como está jugando...

- No lo sé todavía.

- ¿Y cuándo lo va a saber?

- No sé. Dentro de unos meses tomaré la decisión. Lo hablaré con Loren, con Olabe, con Aperribay, con mi familia y decidiré.

- ¿Esperará a final de temporada para anunciar su decisión?

- No. Mi idea es hacerlo antes para que, sea la que sea, el club pueda tener margen de maniobra.

- En pretemporada le escuché decir que su continuidad estaba supeditada a la presencia que tuviese en el equipo...

- A las sensaciones que fuese teniendo, principalmente. Si fuese a la participación dentro del equipo ya hubiese renovado. Lo mismo que físicamente, porque me encuentro bien. Es un tema mental y de si renuevo poder seguir con la máxima ilusión.

- Tiene tres hijos y me imagino que el tema familiar también pesa, ¿no?

- Influye sí. El fútbol profesional y jugar en la Real exige que estés centrado las 24 horas del día en lo mismo. Tengo tres niños y a veces pienso que debería dedicarles más tiempo. Son aspectos a valorar antes de tomar una decisión. Tome la que tome seguro que dirán de todo. Habrá quienes piensen que debería seguir y otros que quizás tendría que haberme retirado antes.

- Algunos futbolistas que lo dejaron jugando todo luego con el tiempo se arrepintieron de no haber seguido más, ¿lo sabe?

- Seguro que es así, pero otros también habrán pensado que por qué no lo dejarían antes. Nunca me he arrepentido de ninguna decisión que he tomado hasta ahora y espero no hacerlo esta vez tampoco.

- No estaría mal retirarse levantando la Copa, ¿verdad?

- Sería la leche. Pero si ganamos la Copa luego estaría la Supercopa en agosto y sería otro título por el que pelear -se ríe-.

- Además, no puede quedar como su despedida de Europa aquella tarde de Krasnodar este año que vamos a volver...

- Aquella sensación fue muy dura.

- Lo que está claro es que no va a vestir otra camiseta que no sea la de la Real, ¿no?

- En esta Liga, seguro que no. Hay gente que me anima a emprender una aventura fuera, no solo por el fútbol sino por lo que significaría en el plano personal y familiar, pero no me veo viviendo fuera de Donosti.

- Ahí está Raúl en Nueva York con sus cinco hijos y se le ve muy feliz...

- Para los niños y para mi mujer seguro que sería algo muy interesante y atractivo, pero yo no me veo hoy en día lejos de aquí. Aunque sé que me vendría muy bien, sobre todo a nivel mental, pero me tendría que animar mucho.

- ¿Tanto se acusa la presión de jugar en la Real?

- Jugar para el equipo del que has sido desde niño, el equipo de tu familia y de tus amigos, hace que la responsabilidad sea mucho mayor. Lo sientes todo mucho más pero también es más bonito. Cada alegría con la Real es triple. Primero, porque gano como futbolista. Segundo, porque gana mi equipo de siempre. Y tercero, porque hago feliz a los míos y a un montón de gente. Eso no tiene precio. Así lo siento. Pero también implica más responsabilidad.