Las lesiones se ceban con la retaguardia

La Real Sociedad afrontará un exigente calendario en los próximos 14 días con la disputa de cinco encuentros, dos de ellos correspondientes a la eliminatoria de cuartos de final de la Copa ante el Barcelona. En caso de avanzar hasta semifinales, serían nueve en 28 días. Un esfuerzo importante que deberá afrontar justa de efectivos por las lesiones que arrastran siete de sus futbolistas, cuatro de ellos defensas: Carlos Martínez, Joseba Zaldua, Mikel González y Raúl Navas. Los otros tres lesionados son Imanol Agirretxe, Carlos Vela y Markel Bergara.

Este panorama hace que Eusebio Sacristán cuente con quince jugadores de campo del primer equipo y deba recurrir a algunos del filial como Zubeldia, Odriozola o Bautista para completar las sesiones de entrenamientos y las convocatorias. También hay otros que deben medir la intensidad de sus esfuerzos durante la semana para estar disponibles de cara a los encuentros, casos de Illarramendi o Zurutuza.

Ante esta situación, el club decidió explicar ayer la evolución de los lesionados y actualizar el estado de cada uno de ellos, especialmente el de Imanol Agirretxe.

Las dolencias de Agirretxe surgieron cuando ya estaba a punto de entrar en las convocatorias



Hasta tres especialistas descartan el quirófano para solucionar los problemas de Vela



Carlos Martínez seguirá un tratamiento conservador hasta finales de marzo para recuperar la rodilla

Los servicios médicos de la Real Sociedad ofrecieron sus impresiones de primera mano a los medios que habitualmente cubren el día a día del equipo en Zubieta. La reunión estuvo comandada por José Manuel González de Suso, responsable de los servicios médicos del club, y Javier Barrera, médico del primer equipo. También participó el director deportivo, Lorenzo Juarros. Se trataba de la tercera ocasión en esta temporada en la que se celebraba una reunión informativa de este tipo. Las anteriores fueron el 23 de julio y el 31 de agosto y en ellas la evolución de la lesión de Agirretxe también concitó el mayor interés.

El delantero pasó el 16 de septiembre por segunda vez por el quirófano para erradicar las molestias que tenía en su tobillo izquierdo, tras caer lesionado el 30 de diciembre de 2015 en el Bernabéu después de ser arrollado por Keylor Navas. El usurbildarra fue intervenido por el prestigioso doctor Van Dijk y cumplió todos los plazos de recuperación establecidos. El 11 de noviembre recibió el alta médica. Entrenó dos semanas con normalidad junto a sus compañeros y cuando estaba en condiciones de ser convocado por Eusebio, el 24 de noviembre se retiró de la sesión de trabajo por unos dolores en la zona externa de su tobillo izquierdo, «dónde nunca había tenido molestias», explicó Barrera.

Para solucionar esos problemas se le realizaron diversas pruebas (resonancias, ecografías, un escáner) y se le cambiaron las plantillas, pero sin lograr el efecto deseado. Pasó una vez más por la consulta deVan Dijk y después acudió a Vitoria para conocer la opinión de Mikel Sánchez, que recomendó un tratamiento con antiinflamatorios. Queda pendiente de evolución y no hay fecha para su vuelta al grupo.

«Dosificar esfuerzos»

Los galenos del club reconocieron que ante la estrechez del calendario y la carga de partidos actual en la que apenas se dispone de tiempo para recuperar y entrenar, «hay jugadores que deben dosificar los esfuerzos. Es el caso de Illarramendi, Zurutuza o Vela».

El delantero mexicano sufre una lesión crónica en el menisco de la que fue tratado al final de la temporada pasada y que provocó que en verano no pudiera trabajar con sus compañeros hasta avanzada la pretemporada. De septiembre a diciembre jugó sin que la lesión supusiera mayor impedimento y no fue hasta hace dos semanas cuando notó las molestias que ahora le impiden estar al cien por cien. El jugador ha pasado por la consulta de tres doctores externos, entre ellos Mikel Sánchez, y en todos los casos se ha descartado pasar por el quirófano. La primera opción por la que se ha optado ha sido dosificar los esfuerzos. Si responde bien podría llegar incluso al partido del jueves ante el Barça. Si no mejorase con este tratamiento, se recurrirá al que fue sometido el año pasado con factores de crecimiento. En este caso, debería parar un par de semanas. Vela fue baja en el último partido -el de Copa ante el Villarreal- y durante la semana ha realizado trabajo personalizado. Ayer se incorporó al grupo como primer paso de mejora.

El último en incorporarse al parte médico ha sido Joseba Zaldua, que finalizó lesionado el encuentro del Estadio de la Cerámica. Fue capaz de jugar los noventa minutos del partido, a pesar de hacerse daño al final de la primera parte. Tras ser sometido a varias pruebas se le detectó una rotura grado II-III del músculo femoral de su cadera izquierda, aunque al no ser uno de los músculos más importantes de la zona, podría estar para jugar contra el Celta. Hacerlo en la Copa quizás sería demasiado precipitado pero la evolución en estos días será clave.

La lesión del lateral donostiarra deja muy mermada una línea defensiva que ya estaba con lo justo por las bajas de Navas, Carlos Martínez y Mikel. El que está más cerca de reaparecer es el central sevillano, que durante la semana realizó trabajo personalizado y que ayer ya pudo trabajar como uno más. Una lesión de grado I en el aductor izquierdo ha impedido a Navas disputar los tres partidos que se han jugado hasta el momento desde el parón navideño, los de la eliminatoria de Copa ante el Villarreal y el de Liga ante el Sevilla en Anoeta. Podría viajar a Málaga pero lo más normal es que reaparezca ante el Barça.

Mikel González se recupera de una rotura fibrilar que se produjo en la primera parte del partido ante el conjunto hispalense, sigue tratamiento de fisioterapia y aún deberá pasar tiempo para volver a estar listo.

De todos los defensas, Carlos Martínez es el que tiene un plazo mayor de recuperación. Tras pasar también consulta con Mikel Sánchez, se ha optado por un tratamiento conservador para solucionar la rotura parcial del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha que se produjo a finales de 2016. Si todo va bien, el de Lodosa podría reintegrarse al grupo el 20 de marzo. Si no es así, entonces sí habría que pasar por el quirófano, lo que implicaría una baja de seis a nueve meses.

Markel es baja desde mediados de octubre por un edema óseo en el maleolo interno de su tobillo derecho, una lesión que ya sufrió en 2006 cuando militaba en el Eibar y que derivó en una fractura por estrés. El doctor Van Dijk también pasó consulta al centrocampista y recomendó que volviera progresivamente a la actividad. Estos días ha combinado en Zubieta el trabajo con sus compañeros con el personalizado.