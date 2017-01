La Real ya negocia la renovación de Eusebio

La Real Sociedad ya ha dado el primer paso para abordar la ampliación del contrato de Eusebio que concluye el 30 de junio y que pretende extender en el tiempo más allá de esta fecha. Ambas partes están satisfechas con el devenir de los acontecimientos en la presente temporada y hay voluntad por llegar a un acuerdo que permita prolongar esta situación. La primera toma de contacto con su agente, José Tárraga, se ha producido esta semana y se confía en que sea el punto de partida de unas negociaciones que no se dilaten mucho en el tiempo y tengan final feliz.

SUS NÚMEROS 52 años. Nació en La Seca (Valladolid) el 13 de abril de 1964. 19 temporadas como jugador. Con 543 partidos es el tercer futbolista con más partidos oficiales en la historia de la Liga, por detrás de Zubizarreta y de Raúl. Fue 15 veces internacional. Con el Barça ganó cuatro Ligas y una Champions. La Real le da la oportunidad. Como entrenador formó parte del cuerpo técnico de Rijkaard en el Barça y después dirigió al Celta y al Barcelona B en Segunda. En Anoeta ha tenido su bautizo de fuego en Primera. 50 partidos de txuri urdin. Con un bagaje de 22 victorias, 11 empates y 17 derrotas.

La mejor noticia para los aficionados es que Eusebio quiere seguir en San Sebastián y la Real Sociedad quiere que siga aquí. El técnico, eso sí, no desea que esta cuestión le descentre de la competición, por lo que ha delegado las conversaciones en su entorno más cercano. Hasta ahora se ha manejado con prudencia cuando ha sido preguntado por esta cuestión en sala de prensa, como lo hizo en la previa del partido ante el Vallladolid el 19 de diciembre. «Hay que tener tranquilidad. A la vuelta del parón navideño hablamos lo que queráis sobre ese asunto», dijo en su última comparecencia ante los medios del año pasado.

Esta semana era la que estaba marcada en la agenda de ambas partes para empezar a hablar de forma oficial, como así ha sido. La víspera de jugar ante el Villarreal en Anoeta en la ida de Copa el vallisoletano arrojó algo más de luz sobre la cuestión al señalar que «próximamente empezaremos a hablar para intentar concretar un acuerdo en el que todos estemos contentos y podamos seguir unidos para conseguir objetivos importantes».

La posición de la Real Sociedad la expresó Jokin Aperribay en navidades en una entrevista publicada en estas mismas páginas en la que admitía que «vamos a empezar las conversaciones pronto. Queríamos terminar el año de la mejor manera posible, no porque los resultados condicionasen cualquier decisión sino porque afrontábamos un calendario cargado con muchos partidos y solo queríamos centrarnos en eso».

El presidente confesó que le consta la voluntad del técnico de seguir en la Real Sociedad. «Él desea continuar en el club. Sabemos lo que piensa. Hemos tenido oportunidad de hablar, de saber cómo se siente en la Real y de trasladarle lo satisfechos que estamos con él en las muchas horas que hemos compartido en los últimos meses. Él sabe lo que la Real Sociedad opina y la Real sabe lo que él piensa».

La duración del contrato

En la misma entrevista, cuando se le cuestionó si le ofrecerán un contrato largo, Aperribay se salió por la tangente con una respuesta evasiva. «Vamos a hablar con él y tratar de encontrar un punto común, ya veremos qué contrato podemos firmar», señaló. Había que ser prudente antes de empezar las conversaciones.

Lógicamente, las dos partes tienen que ponerse de acuerdo ahora en los términos del nuevo contrato y los dos puntos principales son la duración del mismo y la parte económica. Ahora es difícil hablar de hasta cuándo puede firmar, porque el fútbol es tan voluble que cada vez se estilan menos las relaciones largas en el tiempo, salvo que se vayan actualizando periódicamente al albor de los buenos resultados.

Hasta ahora, durante el mandato de Aperribay los contratos que ha establecido con sus entrenadores en la Real Sociedad han sido de dos años. Así sucedió con Martín Lasarte (2009/11) y Philippe Montanier (2011/13). Cuando tras la marcha del francés cogió el equipo Jagoba Arrasate se le fichó por una temporada, la 13/14, pero después de los buenos resultados de ese curso se le renovó por dos años más que no llegó a cumplir.

David Moyes llegó en noviembre de 2014 y firmó hasta junio de 2016, aunque igualmente vio extinguida su relación con el club antes de tiempo. Cuando Eusebio se sentó en el banquillo de la Real Sociedad, en noviembre de 2015, también se comprometió por dos temporadas -la que estaba en curso y una más-, que vencen el 30 de junio. Atendiendo a estos precedentes y a la buena marcha del equipo en la presente temporada todo invitaría a pensar que podría renovar por dos años más, hasta 2019, aunque la formulación final que tengan es una incógnita.

La cotización de Eusebio ha subido en este curso por la buena marcha de la Real pero recientemente, en el Foro EFE de Madrid, decía verse más tiempo en el banquillo de Anoeta cuando se le preguntó por un supuesto interés del Barça. «Estoy encantado en la Real. Veo que puedo llevar a cabo todo lo que soy como entrenador y hacer cosas importantes. Estoy en el sitio ideal para llevar a cabo mis sueños como entrenador. Al Barça me unen muchas cosas, pero me queda muy lejano cambiar un proyecto bonito por pensar en algo que no sé. Quiero vivir el momento, disfrutarlo y seguir ilusionado. Estamos empezando algo precioso y no pienso en nada más. Queremos seguir juntos con este proyecto». El primer paso para ello ya se ha dado y es de esperar que no haya problemas para lograr este propósito compartido.