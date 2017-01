El Mariño de Irun podría romper con la Real y vincularse al Athletic

El Mariño de Irun podría romper su vinculación con la Real y firmar por el Athletic si las conversaciones que se están sucediendo en los últimos días entre sus dirigentes y los de la Real no llegan a buen término. La Real está haciendo todo lo posible para que el Mariño siga siendo club convenido, la Federación Guipuzcoana de Fútbol también está tratando de mantenerle bajo el paraguas de la Real. La decisión final podría tomarse en los próximos días dependiendo de cómo se desarrollen las conversaciones. La principal razón que lleva al Mariño a escuchar la oferta del Athletic es económica. Quedar vinculado al Athletic le serviría para tapar el desfase económico que tiene el club además de la mejora en el apartado deportivo ya que jugadores de la cantera del Athletic podrían recalar en el club fronterizo. Es su situación estratégica, pegado a Francia, lo que lleva al Athletic a extender sus tentáculos a la zona del Bidasoa. No hay otra explicación porque el Mariño no deja de ser un club que trabaja la base y que no tiene equipo en categorías nacionales.

Si el Mariño rompe con la Real, el Athletic cumpliría la normativa FIFA por la que se permite tener a menores extranjeros en sus equipos siempre que «la distancia máxima entre el domicilio del jugador y el del club sea de 100 kilómetros» y también cumpliría la norma por la que un club puede tener jugadores de otro país vecino en sus filas siempre que «residan a una distancia menor de 50 kilómetros de la frontera y el club esté también a una distancia menor de 50 kilómetros». El Athletic podría fichar jugadores franceses menores de 16 años.

A la espera de que se concrete o no el fin del vinculo del Mariño con la Real, el resto de clubes convenidos tienen hasta finales de abril para trasladar a la Real su deseo de continuar o no como convenidos. Si no hay comunicación alguna, se da por hecho que el vinculo sigue vigente.

El Mariño estuvo vinculado a Osasuna desde 2004 hasta hace un lustro aproximadamente.