La Real Sociedad ya está en cuartos de final de Copa tras eliminar al Villarreal de la competición por un global de 4-2. Los de Eusebio superaron al equipo castellonense en el partido de ida en Anoeta (3-1) y en el partido de vuelta han logrado un empate en el recién nombrado estadio de La Cerámica (1-1). La Real Sociedad conocerá el viernes a su próximo rival tras la celebración del sorteo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (12 horas).

Para el partido ante el Villarreal, Eusebio Sacristán apostó por un once en el que Zurutuza recuperó su sitio, tras ser baja ante el Sevilla, y Aritz y Canales cubrieron a los lesionados Mikel y Vela, respectivamente. El encuentro con ambos equipos en busca del gol. El Villarreal con el objetivo de acortar distancias en la eliminatoria y la Real con la mirada puesta en ampliar su renta de dos goles y afrontar con tranquilidad el encuentro.

Ficha técnica 1 Villarreal Asenjo, Rukavina, Álvaro, Víctor Ruiz, Jaume Costa, Bruno, Rodrigo, Castillejo (Dos Santos, m.69), Soriano (Trigueros, m.78), Sansone y Santos Borré (Pat, m.61).

1 Real Sociedad Rulli, Zaldua, Íñigo Martínez, Aritz, Yuri, Illarramendi, Oyarzabal, Zurutuza (Gaztañaga, m.83), Xabi Prieto, Canales (Granero, m.72) y Willian José (Juanmi, m.46). GOLES 0-1, m.15: Oyarzabal. 1-1, m.45: Soriano árbitro David Fernández Borbalán (Comité andaluz). Mostró tarjeta amarilla a los locales Samu Castillejo, Santos Borré y Víctor Ruiz y a los visitantes William José, Juanmi e Illarramendi. Expulsó con tarjeta roja directa a Sansone (m.88). incidencias Partido de vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey disputado en estadio de La Cerámica ante 14.298 espectadores.

Tras varias jugadas sin crear demasiado peligro por parte de ambos equipos, Oyarzabal se encargó de inclinar la balanza del lado de los txuri-urdin al cuarto de hora. El delantero cazó un rebote dentro del área y con el pie izquierdo cruzó el balón a la derecha de la portería defendida por Asenjo.

Tras el gol txuri-urdin, el Villarreal se lanzó al ataque y a punto estuvo de poner las tablas a los pocos minutos, pero Fernández Borbalán anuló el tanto de Samu Castillejo por fuera de juego. El partido se convirtió por unos momentos en un constante toma y daca, con internadas en una y otra área. Los locales siguieron apretando y en el minuto 22, Santos Borre mandó el balón al poste de la portería defendida por Rulli tras una buena jugada colectiva. Los de Eusebio lucharon por hacerse con el control del balón, mientras el Villarreal presionaba el mediocampo txuri-urdin. Cuando parecía que la Real Sociedad se iría al descanso con ventaja en el marcador, Soriano logró el empate tras recoger el rechace de un falta directa lanzada por Sansone que se fue al poste.

En la reanudación, Eusebio decidió mover el banquillo y Juanmi sustituyó a Willian José, que casi no apareció en los primeros 45 minutos. El Villarreal por su parte no introdujo cambios y la fórmula le funcionó durante los primeros minutos. Los de Escribá salieron más enchufados y acosaron constantemente el área defendida por los blanquiazules. Sin embargo, la Real se dedicó a controlar bien las inmediaciones de su área para evitar un gol que diera alas al equipo de Fran Escribá. Un error de Rulli en un despeje a punto estuvo de costarle caro a la Real, pero la jugada afortunadamente no tuvo consecuencias.

Con el paso de los minutos, el partido decayó en su intensidad. El Villarreal tocaba el balón pero no logró acercarse a las inmediaciones de la portería de Rulli con peligro, mientras que la Real Sociedad dejó la iniciativa a su rival mostrando intensidad en su trabajo defensivo.

A dos minutos del final, y fruto de la frustración, el ítalo-germano Sansone fue expulsado con tarjeta roja directa por una dura entrada sobre Aritz, lo que aún mermó más al Villarreal en su intento de acortar ventaja. La Real tampoco aprovechó sus ocasiones para llevarse la victoria y el marcador ya no se movió.