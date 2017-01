Eusebio: «Hay que ser precavidos y cautos con la rodilla de Vela»

Vela vuelve a tener molestias en el menisco interno de la rodilla izquierda lo que le ha dejado fuera de la convocatoria sine die, aunque Eusebio confía en que «en el mejor de los casos» pueda estar disponible para el próximo partido de Liga, el lunes que viene en Málaga. «Tiene molestias en la rodilla, tiene las sensaciones que tuvo en el pasado y que le impidieron poder estar al cien por cien. Vamos a ver si hacer lo mismo que se hizo entonces, al principio de temporada, sirve para tenerle en las condiciones que le hemos tenido hasta ahora. Esperemos que este parón le sirva para que le desaparezcan las molestias».

A la pregunta de si hay preocupación en el vestuario de la Real por el estado de su rodilla, Eusebio no dijo ni que sí ni que no. «Confiamos en que vuelvan las sensaciones que ha tenido en los últimos meses. Él quiere ayudar al equipo y estar en buenas condiciones, pero esas molestias que tiene le recuerdan a lo que vivió al final de la temporada pasada cuando quería pero no podía estar al cien por cien. Vamos a esperar a conocer el resultado del tratamiento, vamos a ser precavidos y cautos».

El verano pasado se sometió a un tratamiento médico en una clínica especializada de Denver (Estados Unidos) y después se acercó a la consulta del doctor Mikel Sánchez en Vitoria para testar el estado de su rodilla. El trabajo dio sus frutos porque, aunque se incorporó a los partidos de pretemporada con algo de retraso, ha podido disputar 19 partidos oficiales hasta ahora, 17 de titular, en los que ha marcado cinco goles y ha dado seis asistencias.