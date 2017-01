«Aquel gol en Villarreal es mi mejor recuerdo en la Real; nos permitió llegar lejos en la Copa»

Javi Ros (Tudela, 1990) luce actualmente el '10' del Zaragoza en ese centro del campo blanquillo que completan dos ilustres como Cani y Zapater. Pero su pasado y su corazón son txuri urdin. Jugó dos temporadas en el primer equipo entre 2012 y 2014 y fue el artífice del gol en El Madrigal que allanaría el camino hacia las semifinales de Copa hace tres temporadas. Un buen precedente al que se agarran los realistas para mañana.

SUS DATOS Nació en: Tudela (16/02/1990) Edad: 26 años Posición: centrocampista Altura y peso: 1,72m y 67 kilos Trayectoria: Real B (2008/12); Real Sociedad (12/14); Mallorca (14/15) y Zaragoza (15/17). Partidos en la Real: 23. Goles: 2 Equipo actual: Zaragoza Partidos y goles: 33/2. Palmarés: cuarto con la Real en la 12/13, jugó dos partidos en Champions y fue semifinalista de Copa en la 13/14. Marcó el gol que dio el pase a los cuartos ante el Villarreal.

- ¿Cómo fue aquel día?

- Muy bonito. Aquel gol en Villarreal es el mejor recuerdo en la Real, porque nos permitió llegar lejos en la Copa. No tuve muchas oportunidades de jugar y ese día me sentí importante. Hacía mucho tiempo que la Real no lo hacía bien en la Copa, por lo que fue una satisfacción enorme para mí. No estaba jugando mucho, lo hice ese día, me salieron bien las cosas y marqué ese tanto de tan buen recuerdo.

- En la eliminatoria anterior ante el Algeciras también marcó en Anoeta...

- Fue el 1-0 cerca del descanso. Allí empatamos a uno pero aquí el partido se nos estaba resistiendo. Conseguí marcar desde fuera del área y guardo un recuerdo imborrable de esos dos goles por la forma en la que me felicitaron los compañeros. Más que los goles en sí, lo que más me llegó es que sentí el cariño de todos en un momento difícil para mí, porque no estaba participando mucho. Vi que los compañeros se alegraban de verdad por mí.

- Fue una competición que le dio mucho, ¿verdad?

- Sí. Nos salió muy bien y eso siempre ayuda. Luego jugamos contra el Racing, que no se presentó al partido de vuelta por los problemas de cobro que tenía, así que accedimos a las semifinales. No tuve la suerte de jugarlas, pero se vivió un gran ambiente en la ciudad. Ser titular en esa Copa me hizo sentirme importante dentro de la plantilla.

- Es consciente de que su gol en Villarreal fue el que permitió vivir esas semifinales por primera vez en 25 años, ¿no?

- Con el tiempo te das cuenta de ello. El equipo hizo una buena temporada y una Copa muy seria. Fue una pena que contra el Barcelona nos trajésemos un 2-0 en contra de la ida porque no lo merecimos. La remontada estaba difícil pero competimos bien y logramos un empate en Anoeta. La gente nos agradeció mucho aquel esfuerzo. Ojalá que este año la Real llegue más lejos que entonces.

- Tres días antes de aquel partido contra el Villarreal habían perdido 5-1 en Liga en el mismo escenario, ¿cómo le dieron la vuelta?

- Curiosamente aquel meneo nos sirvió de estímulo. El partido anterior estaba muy cercano y salimos al 200% para evitar perder dos veces en cuatro días, lo que nos hubiese hecho mucho daño. Repitieron muy pocos jugadores y hubo una pequeña revolución en el once, porque Vela, Griezmann y Agirretxe no jugaron de inicio. Nos salió bien y nos tomamos esa revancha en la Copa de lo sucedido en Liga.

- En la ida se había dado un 0-0 en Anoeta, ¿fue duro ese partido de vuelta?

- Lo planteamos con la intención de estar muy serios atrás, porque el Villarreal es un equipo que te exige muchísimo con balón y te obliga a estar muy atento en defensa. Veníamos de que nos metiese cinco y eso nos ayudó a estar más despiertos. Ellos tuvieron un penalti que fallaron y nosotros aprovechamos una de nuestras ocasiones. Creo que fuimos justos vencedores de aquella eliminatoria.

- ¿Cómo recuerda la jugada del gol?

- Fue un balón largo que peleó Chory Castro y se lo llevó. Yo jugaba de mediapunta, por delante de Gaztañaga y Elustondo. Rompí al primer palo por si el balón iba ahí pero se marchó largo y lo recogió Xabi Prieto. Di unos pasos atrás para volver a tener espacio para entrar al remate, fui con todo y tuve la suerte de que entró. Fue un subidón. Mi mejor momento en la Real, como digo.

- Le dio mucho aquella Copa, ¿no?

- Tuve continuidad, ya que jugué ante el Algeciras en dieciseisavos, contra el Villarreal, ante el Racing... Eso me ayudó a sentirme a gusto en el campo, a tener referencias en el juego y a rendir a buen nivel. Pasé buenos ratos en esa competición.

- De cara al partido de mañana, ¿qué lectura se puede extraer de la eliminatoria de entonces?

- Somos conscientes de que el Villarreal es un buen equipo, pero la Real va al Madrigal con una buena renta. Ya la hubiéramos firmado todos antes de empezar la eliminatoria. Debe salir a competir como si de un partido de Liga normal se tratara y fuese 0-0. La Real es un equipo de mucho potencial, que sabe competir y que está haciendo muy buena temporada.

- Es decir, jugar olvidándose del resultado...

- En el inicio del partido tienes que salir más fuerte que ellos. En la segunda parte, a partir del minuto 60 o 70, sí puedes jugar algo más con el resultado si este es favorable. Pero al comienzo no puedes ser menos que el contrario. Hay que salir a ganarlo, porque es la mejor forma de pasar la eliminatoria.

- ¿Cómo es jugar en El Madrigal?

- Son partidos muy intensos. El Villarreal imprime mucho ritmo al juego y al tener la grada tan cerca del césped da la sensación de que el campo es más pequeño. Es importante aguantar el empuje de ellos porque siempre exigen mucho en defensa al rival. La Real llega en un buen momento, a pesar del 0-4 contra el Sevilla, y tiene que aprovecharlo.

- ¿Qué sensación le dejó el partido del sábado?

- La Real empezó muy bien y si hubiera marcado primero el partido habría sido diferente. Pero fue el Sevilla el que lo hizo y a partir de ahí todo se complicó. Tampoco hay que olvidar que el Sevilla es un equipazo, como lo demuestra al ir segundo en la Liga. Hay que aprender de los errores para el futuro. Veo bien a la Real y estará arriba en la clasificación sin duda.

- Usted estuvo en la plantilla de la 13/14 que jugó 53 partidos, ¿pasa tanta factura jugar cada tres días?

- Al final te amoldas a la situación. Para eso los equipos tienen plantillas tan largas. La de la Real es de mucha calidad y cualquier jugador puede hacerlo bien. Los futbolistas terminan acostumbrándose a competir cada tres días. No es una excusa para justificar malos resultados.

- ¿Qué huella le dejó sus dos años en Primera con la Real?

- Lo recuerdo con mucho cariño. Ha sido un orgullo crecer en la Real y jugar dos años en el primer equipo. Me queda la pena de no haber hecho más carrera allí, pero no me puedo quejar. Como realista que soy desde pequeño fue un sueño cumplido. En la 12/13, aunque no jugué mucho, viví desde dentro la clasificación para la Champions en mi primera experiencia en Primera. No todo el mundo puede decir lo mismo. El segundo año, en la 13/14, pude jugar unos minutos en la Champions en Leverkusen y Donetsk que nunca olvidaré y llegar a semifinales en la Copa. Eso siempre quedará ahí. Ojalá un día vuelva a ver a la Real jugando la Champions.

- ¿Cómo le han ido las cosas desde que salió de la Real?

- Estoy contento. En Mallorca no jugué mucho con Karpin pero cuando llegó Miquel Soler lo hice bastante, así que acabé contento. La pasada temporada vino Ferrer y también contó conmigo, aunque duró quince jornadas. Luego volví a no jugar, así que en el mercado invernal me fui al Zaragoza, donde desde entonces lo he jugado casi todo.

- Juega en el centro del campo junto a Zapater y Cani...

- Me motiva mucho porque tener gente de su experiencia cerca me está ayudando a mejorar. Aún tengo 26 años y el sueño de jugar en Primera. Ojalá que sea en Zaragoza.

- Por último, en Zubieta coincidió con Illarramendi y Yuri, ¿que nos dice de ellos?

- Con Yuri me llevaba muy bien. Está como un avión, la verdad. Impresionante. A Illarramendi no lo voy a descubrir ahora. Llevo toda la vida jugando con él y es uno de los mejores.