Real Sociedad: La mitad de puntos tras jugar en miércoles

Hay veces en las que hagas lo que hagas te vas a equivocar, como explica la vieja fábula del burro, que voy a tratar de resumir. Un anciano y un niño viajaban con un burro de pueblo en pueblo. Como el asno estaba viejo, llegaron a una aldea caminando junto al animal y se rieron de ellos porque en lugar de montarlo iban andando a su lado. Entonces el anciano se subió en él pero en el siguiente pueblo las gentes se indignaron al ver al niño caminando mientras él iba cómodamente subido en el animal. Así que intercambiaron sus puestos, pero les recriminaron que el anciano iba andando. Así que se subieron los dos al burro pero entonces les vociferaron porque iban a reventar al animal. Algo así le ocurre ahora a Eusebio y a la Real Sociedad.

LOS DATOS La Real de Eusebio tras jugar entre semana Fecha Partido Resultado Cambios 06-12-15 Real-Eibar 2-1 10 20-12-15 Real-Villarreal 0-2 7 03-01-16 Rayo-Real 2-2 3 06-03-16 Real-Levante 1-1 5 24-04-16 Villarreal-Real 0-0 4 24-09-16 Eibar-Real 2-0 4 05-12-16 Deportivo-Real 5-1 2 07-01-16 Real-Sevilla 0-4 1 Puntos en estos ocho partidos con Eusebio: 6 de 24 (25%) Puntos partidos en restantes con Eusebio: 62 de 108 (57%)

Desde que la Copa hizo acto de presencia el 1 de diciembre en Valladolid la polémica sobre qué hacer con ella se ha instalado en el entorno realista. Que si es mejor tirarla para centrarse en la Liga. Que sí hay que disputarla pero jugando con los suplentes. Que hay que jugarla con los habituales pero haciendo tres o cuatro cambios. Cada aficionado tiene su teoría. Pero la que cuenta es la de Eusebio, que de una vez por todas ha decidido tomársela en serio después de un cuarto de siglo de ridículos en esta competición.

Está claro que disputarla con todas las consecuencias supondrá una merma en Liga, lo mismo que ocurre cuando se alterna con Europa, pero el técnico vallisoletano ha entendido que el prestigio de la Real se juega en cada partido oficial sin hacer distinciones entre torneos. La máxima de que el próximo partido es el más importante la está llevando hasta las últimas consecuencias.

Ahora que en un mes se han sucedido dos derrotas abultadas en Liga -Deportivo (5-1) y Sevilla (0-4)- tras jugar en Copa entre semana, ya ha escuchado las primeras críticas por jugar la Copa con los titulares. Todas las teorías pueden ser válidas pero la que cuenta es la del entrenador, que es el que mejor conoce a sus jugadores. Al final, los resultados dictarán sentencia y se opinará en función de ellos. Pero sería bueno no perder la perspectiva.

Sufre en semanas cargadas

Que a la Real Sociedad le pasan factura las semanas de tres partidos es una perogrullada. No hay más que echar un vistazo a los resultados para comprobarlo. En cierta manera es lógico, porque no es un equipo que esté acostumbrado a jugar muchos encuentros en poco tiempo. Solo lo ha hecho una vez en los últimos trece años, en el curso 13/14 con Arrasate. Pero ojo, que haciendo rotaciones o no, el resultado suele ser parecido.

Desde que Eusebio llegó a la Real ha afrontado ocho partidos de Liga después de haber jugado entre semana, con un balance de un triunfo, tres empates y cuatro derrotas, lo que supone seis puntos de 24, el 25%. En las jornadas ligueras restantes, que han sido 36, el bagaje es de 19 victorias, cinco empates y doce derrotas. Los puntos conseguidos, 62 de 108, ascienden al 57%. Más del doble.

En diciembre de 2015 hizo siete cambios en la alineación para recibir al Villarreal después de jugar entre semana con el Las Palmas en Anoeta. Solo Iñigo, Yuri, Illarramendi y Canales se mantuvieron en un once que completaron Rulli, Aritz, Reyes, Granero, Bruma, Vela y Agirretxe. Dio igual, porque el submarino amarillo no dio opción a los realistas al ganar por 0-2 y el vallisoletano fue criticado, además, por tirar la Copa. Y eso que entonces estaba a dos puntos del descenso.

En marzo, reservó un martes a cinco jugadores en el Calderón porque entendía que el domingo era más fácil ganar en casa al colista Levante. Así que Yuri, Iñigo, Vela y Oyarzabal llegaron descansados a este partido. Pero la Real Sociedad no pudo pasar del empate (1-1) en un mal encuentro. Los palos que recibió fueron dobles y eso que dosificó a su plantilla.

En septiembre, después de ganar al Las Palmas (4-1) en Anoeta jugó a los tres días en Ipurua. Mantuvo a siete habituales y entraron Aritz, Héctor, Markel y Juanmi por Carlos Martínez, Yuri, Prieto y Oyarzabal por diferentes motivos. Perdió 2-0 en un partido condicionado por la expulsión de Aritz y fue criticado. Como en la fábula del burro, si pierdes siempre te van a caer palos. Si rotas, por rotar, y si no, por no hacerlo.

resultados Solo un triunfo, ante el Eibar después de venir de Las Palmas La única victoria con Eusebio tras haber jugado entre semana sucedió tras haber llegado al banquillo en diciembre de 2015. Le tocó jugar el jueves a las 22.00 horas en Copa en Las Palmas y el domingo al mediodía recibir al Eibar en Anoeta. La Real tenía dos puntos solo de renta con el descenso. Eso hizo que el técnico priorizara la competición doméstica hasta el punto de que solo Illarramendi se mantuvo en el once y cambió a los diez jugadores restantes. Entraron Rulli, Aritz, Mikel, Iñigo, Yuri, Granero, Prieto, Vela, Agirretxe y Canales. Aun y así fue por detrás en el marcador y ganó (2-1) in extremis con un tanto de Agirretxe en el descuento. En la Copa perdió 2-1 pero falló un penalti con 1-1.

Soñar en la Copa

La verdad es que la mayoría de equipos de Primera ha rotado a sus jugadores en lo que llevamos de Copa. Pero aquí habría que puntualizar. Porque a los equipos europeos, los que están acostumbrados a jugar tres partidos por semana, les ha correspondido encima los rivales más flojos en dieciseisavos, conjuntos de Segunda B como el Hércules, Leonesa, Guijuelo, Formentera o Racing, por citar a algunos. ¡Como para no rotar! Los que están en problemas prefieren quitarse esta competición de en medio y del resto, solo la Real y el Valencia han querido jugarla con sus mejores hombres porque entendían que solo así podían llegar lejos. Es cierto que Eibar y Alavés han empleado a su segunda unidad y les ha ido bien, pero también es verdad que la distancia entre sus titulares y suplentes no es tan grande. Lo que no significa que tengan mejor plantilla que la Real.

Jugadores como Rulli, Iñigo, Yuri, Illarramendi, Zurutuza, Prieto, Vela, Willian José y Oyarzabal son difíciles de sustituir porque están entre los mejores del campeonato. Por eso ha habido que hacer un esfuerzo económico para tenerlos aquí. Ahora bien, pensar en que todos los malos resultados en la Liga sean culpa de la Copa quizás sea excesivo. Aunque sea evidente que desgasta.