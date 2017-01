Real Sociedad: La convocatoria, mañana sábado

Eusebio Sacristán no dará hasta mañana sábado al mediodía la convocatoria de jugadores de la Real Sociedad para el partido ante el Sevilla. Las molestias físicas que arrastran algunos jugadores le llevarán a esperar hasta mañana por la mañana cuando se celebrará el último entrenamiento en Zubieta. Será entonces cuando se conozcan los dieciocho jugadores de la Real Sociedad.

El que seguro no va a estar es Raúl Navas, según ha confirmado Eusebio Sacristán este mismo viernes, día de Reyes, en su comparecencia en las instalaciones de Zubieta. "No va a llegar", ha dicho. Eusebio Sacristán no ha especificado qué jugadores son los que tienen problemas por más que se le ha preguntado.

El entrenador espera al mejor Sevilla por más que venga de encajar un 3-0 en el Bernabéu esta semana. "Está demostrando es que un equipo muy ofensivo, tiene mucha calidad y un físico poderoso. Su propuesta es tomar la iniciativa, tener el control del balón , incorporar mucha gente en ataque. Va a ser complicado, hay que respetarle. Estamos muy ilusionados con conseguir esta victoria” .

Eusebio, más allá de lo que puede suponer un triunfo de la Real Sociedad ante el Sevilla a efectos clasificatorios, apuesta por seguir en la misma dinámica de trabajo. “Nosotros tenemos qe seguir pensando en seguir sumando, hacer las cosas tan bien como lo estamos haciendo, mantener el nivel de juego para verlo traducido en resultados positivos”.