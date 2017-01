Mikel Oyarzabal (Jugador de la Real Sociedad): «Cuando vi que el balón entraba me sentí liberado»

Mikel Oyarzabal (Eibar, 1997) fue el hombre del partido ante el Villarreal. Tanto que hasta se ganó los elogios de Eusebio en sala de prensa, quien reconoció su gran trabajo sobre el campo. Su asistencia a Willian José en el primer tanto y el golazo que le hizo a Asenjo por toda la escuadra tras superar a Musacchio han puesto todas las miradas en él, aunque fiel a su costumbre trata de poner en valor la actuación colectiva por encima de la individual. Ahora solo piensa en ganar mañana al Sevilla y resolver la eliminatoria en Villarreal.

- Ya se le ha resistido el primer gol esta temporada, ¿no?

- Al final se puede decir que me he sacado esa espina que tenía clavada de no haber marcado hasta ahora. Pero las cosas le estaban yendo tan bien al equipo que, si soy sincero, no estaba pensando en eso, porque me daba igual quién hacía los goles, si otro compañero o yo.

- ¿Cómo recuerda la jugada?

- Ha sido un pase de Yuri en profundidad. En cuanto se me ha quedado el balón franco he visto que había hueco en el primer palo y he intentado ponerla ahí. Cuando vi que el balón entraba fue una enorme satisfacción y me sentí liberado. Llevaba tiempo buscándolo.

- Hasta Eusebio le dedicó elogios en su comparecencia de prensa...

- Lo que no puede faltar nunca es el trabajo y el esfuerzo. Lo demás, si tiene que llegar, ya llegará. Pero hay que emplearse siempre a tope. Estoy muy contento por haber metido un gol pero mucho más con el resultado que hemos conseguido para el partido de vuelta, que creo que es muy bueno.

- ¿Le ha ayudado el gol que marcó con Euskadi ante Túnez el viernes pasado?

- Sí, sin duda. Esta temporada no había podido marcar y cuando lo hice el otro día me sentí un poco más liberado. De todas formas no tiene nada que ver con este gol ante el Villarreal, que ha sido una sensación única para mí.

- ¿Recordaba su último gol en competición oficial?

- Sí, sí, perfectamente. Fue en el último partido de la temporada pasada en Mestalla. Fue casi en la última jugada y nos valió para ganar y acabar novenos. En pretemporada también conseguí alguno.

- Esta temporada ha sido fijo en el once pero quizás le ha faltado la brillantez en los últimos metros que mostró el miércoles. ¿Es así?

- Es posible que en otros partidos no haya estado tan acertado en esa faceta en los últimos metros, pero ver que las cosas les van tan bien a los compañeros te ayuda a seguir manteniendo la confianza y creer en ti mismo. Soy muy joven y no he hecho más que llegar aquí, por lo que mientras las cosas le vayan bien al grupo, yo estaré contento. Ahora he tenido la suerte de quitarme esa espina del gol.

- Y eso que unos minutos antes tuvo un percance en la rodilla derecha. ¿Qué pasó?

- Ha sido más un susto que otra cosa. Al principio noté dolor pero en cuanto volví a jugar me olvidé de todo y no sentí nada.

- En lo colectivo fue un pena el gol de Trigueros que mete al Villarreal en la eliminatoria...

- Sabemos que el resultado podía haber sido mejor. Al final ese gol te deja esa espinita clavada pero el 3-1 también es un buen marcador para la vuelta, aunque somos conscientes de que no hemos hecho nada todavía. Iremos allí el miércoles a intentar que las cosas sigan tan bien como hasta ahora y a pasar la eliminatoria.

- ¿Dos goles deberían ser suficientes?

- Nunca se sabe. Estamos haciendo bien las cosas y si seguimos así tendremos más opciones de pasar. El Villarreal tiene sus armas, es un buen equipo, pero las sensaciones que tuvimos el miércoles fueron muy buenas y eso nos anima. Tenemos mucha ilusión puesta en hacer un buen papel en la Copa.

- En la Liga causaron un gran impresión en El Madrigal a pesar de la derrota. ¿Aquel partido fue el punto de inflexión de esta Real?

- Creo que sí. Poco a poco hemos ido asimilando lo que el entrenador quiere y hemos visto que por este camino también nos pueden salir las cosas.

- Ahora llega el Sevilla. ¿Recuperará el equipo la frescura en apenas 72 horas?

- Es verdad que tenemos que recuperar rápido y que no es fácil, pero creo que podemos hacerlo y estar listos para afrontar con garantías el próximo partido. Ya veremos cómo salen las cosas pero somos optimistas en este sentido.

- Ganar mañana supondría colocarse a un punto del tercero...

- Es un partido muy difícil. Sabemos del potencial que tiene el Sevilla, que es un buen equipo que está haciendo una temporada buenísima, pero nuestra idea es mantener la línea de los últimos partidos para volver a ganar en Anoeta. Cuando uno hace bien las cosas siempre es más fácil que acompañen los resultados.