Real Sociedad: Vuelve Oyarzabal, el fútbol sin adjetivos

No hubo que esperar mucho para comprobar que con el año nuevo ha vuelto Mikel Oyarzabal. Y con él, el fútbol sin adjetivos. Nada de adornos, solo cosas concretas. Velocidad, contundencia, pases, goles, ataque. Todo directo a la mandíbula del rival.

Después de una primera mitad de temporada solo buena, el futbolista afilado, vertical y que hace todo con intención se ha recuperado para la causa. Dos jugadas nada más empezar despejaron las dudas. Oyarzabal condujo perpendicular a la portería y trató de filtrar dos pases llenos de veneno entre toda la defensa del Villarreal. Primero a la derecha a Vela, luego a Yuri a la izquierda. Los dos eran imposibles, los dos estuvieron a punto de dejar a sus compañeros solos delante del portero. La versión amenazante de Oyarzabal atemoriza a los rivales, y con razón. Al poco, dio una asistencia letal de necesidad a Willian José, que cerró el trámite con el primer gol.

El seguimiento Minutos: 90 Tiros (a puerta): 1 (1) Goles: 1 Asistencias: 1 Faltas cometidas: 2 Faltas recibidas: 2 Pases (buenos): 31 (20) Centros al área: 2

El eibarrés sobrevoló con constancia el juego. Tuvo influencia en cada jugada y de no ser porque Illarramendi juega en otro planeta, inaccesible al resto, se podría decir que Oyarzabal mandó sobre el partido. Además de atacar con la peor de las intenciones, desplegó un fútbol defensivo magnífico, una demostración de conocimiento del juego.

Ante un rival excelente, que jugó muy bien a pesar de llegar a ir tres goles por debajo, la Real necesitó a los mejores y Oyarzabal estuvo a la altura, después de un inicio de campaña complicado, en el que nunca jugó mal pero tampoco alcanzó su nivel de la pasada temporada, donde recordó a Nihat con su verticalidad y contundencia, su falta de artificio. Pero le faltaba algo.

Primer gol de la temporada

Le faltaba lo mejor que tiene, lo que le hace un futbolista diferente y tan valioso: el gol. No había visto puerta ni en Liga ni en Copa. Ayer estaba jugando un partidazo, intenso, directo y resolutivo. No había ningún motivo de preocupación. Dado que el gol es algo que se tiene o no se tiene, era cuestión de tiempo que llegara.

Podía ser ayer o el sábado contra el Sevilla. Iba a llegar, en todo caso. Y Oyarzabal no dejó pasar la oportunidad de que ese momento señalado, el del primer gol, hiciera todo el ruido posible. Desmontó la cadera de Musacchio antes de clavar el balón junto al larguero de Asenjo, que no lo vio ni pasar.

Pudo ser el gol que decidía la eliminatoria, pero los espectadores de El Madrigal van a tener suerte. La Real necesitará jugar bien y, casi seguro marcar, la semana que viene. Así podrán ver a Oyarzabal en directo. Un espectáculo.