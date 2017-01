Nihat Kahveci: «A todos nos gustaría ser parte de esta Real Sociedad»

Dejó huella en los dos equipos que este miércoles (19.00 horas) se enfrentan en Anoeta en la ida de los octavos de la Copa. Nihat Kahveci (Estambul, 1979) augura una eliminatoria «con muchos goles» en la que la Real Sociedad, a su juicio, parte como favorita por el «espectacular» juego que está desarrollando.

- ¿En qué anda ahora?

- Estoy viviendo en Turquía, en Estambul, esperando a que me salga alguna oferta para poder sentarme en un banquillo. Mi último trabajo me llevó a ser parte del cuerpo técnico de la selección de Turquía, como ayudante de Fatih Terim, en la pasada Eurocopa. Tengo la licencia UEFA Pro porque quiero seguir ligado al mundo del fútbol.

- Antes de hincarle el diente a la eliminatoria, ¿cómo respira Estambul después del atentado en Nochevieja?

- Me cogió en España. Tuve suerte porque suelo frecuentar la zona en la que está situada la discoteca a orillas del Bósforo. Han muerto amigos de mis amigos. La situación es complicada en Estambul, pero hay que seguir haciendo vida normal, es lo único que podemos hacer.

- ¿Dónde se ve entrenando?

- Me gustaría entrenar en España antes o después, pero soy consciente de quién soy y del currículum que tengo, quiero ir despacio y me veo entrenando antes en Turquía. Ser primer entrenador no es fácil, es más difícil que ser futbolista, pero creo que puedo aportar mi visión del fútbol en un banquillo. Tengo una forma de entender el fútbol atractiva que viene dada por los equipos en los que he jugado. De cada entrenador he aprendido algo, bueno y malo, y quiero aprovechar la experiencia.

- Dos de esos equipos, en los que ha triunfado, se miden mañana en Anoeta. ¿Qué partido espera?

- El sorteo ha querido que Real y Villarreal se vean las caras otra vez. Ni sé las veces que se han enfrentado en los últimos años -en la temporada 2013/14 la Real superó la eliminatoria y en la 2014/15 fue el Villarreal el que eliminó a la Real-. Son equipos que están en un gran momento de forma como demuestra su clasificación en la tabla. Nada es casualidad. El Villarreal es cuarto y la Real quinta con los mismos puntos (29), así que se puede decir que están peleando por los mismos objetivos. A los dos les gusta tener el balón. Espero una eliminatoria de muchos goles aunque a la Real le va a costar marcarle al Villarreal porque si hay algo que caracteriza a este equipo es lo bien que defiende. La Real de Eusebio ve puerta con facilidad, tiene la virtud de marcar siempre, es raro el día que se queda a cero porque tiene mucho gol en sus delanteros, así que estamos casi al 50%. Pasará el que menos falle defensivamente, aunque si me tengo que mojar apuesto por la Real por lo que está demostrando en Liga.

- Ahora se dice que abrir una eliminatoria a doble partido como local es positivo.

- No creo en esas cosas. La Real parte con algo de ventaja porque juega ante su público y el Villarreal, lo mismo en la vuelta. Lo fundamental es no encajar ningún gol como local. Un empate a cero nunca es malo para la Real porque en la vuelta a nada que marque uno...

- ¿Qué destacaría del Villarreal?

- Plantea sus partidos con un 4-4-2 desde un fuerte sistema defensivo que busca recuperar rápido el balón y tener la posesión. Los extremos juegan por dentro en ataque posicional, sus laterales actúan como extremos y sus dos puntas atacan el espacio o reciben en apoyo. El Villarreal juega muy directo, finalizando rápido las jugadas. Es un equipo muy peligroso sobre todo cuando le das espacios.

cinco temporadas de txuri urdin «Hace poco jugué con los veteranos de la Real; me emocioné» Jugó cinco temporadas en la Real, desde 2001 hasta 2006, en las que marcó 58 goles en 131 partidos. Sus inicios no fueron fáciles porque era la primera vez que salía de Turquía y porque una lesión de rodilla le trajo por la calle de la amargura, pero acabó triunfando. «La gente vio en mí a un jugador diferente, que metía goles, que chutaba desde fuera del área, que disparaba bien las faltas. Marqué goles inolvidables y eso ayudó mucho», recuerda. De la Real se fue al Villarreal a cambio de 4,5 millones de euros. En tres temporadas, en las que marcó 24 goles en 77 partidos, volvió a ser subcampeón de Liga. «Cuando llegué a Villarreal lo pasé mal. Me lesioné. Menos mal que en la siguiente temporada fuimos subcampeones de Liga y marqué muchos goles. Teníamos una plantilla de muchísima calidad. Estaban Senna, Pires, Cazorla, Bruno, Cani... había muchísimo nivel. Jugamos Champions». De Castellón saltó al Besiktas, en 2009, donde se retiró dos años después. Nihat fijó su residencia en Benicasim (Castellón). En 2012 aceptó una oferta del Villarreal para incorporarse al organigrama del fútbol base. «Hicimos un año muy bueno con el juvenil. Entramos en la historia del club. Fuimos campeones de nuestro grupo y llegamos a semifinales de la Copa, en las que nos eliminó el Real Madrid. Pero en el segundo año nos tocaron jugadores más jóvenes y no fue fácil. No fueron bien las cosas y lo dejamos». No hace mucho, en noviembre, volvió a jugar con la camiseta de la Real en un torneo de veteranos celebrado en Castellón. «Aunque me dolía la rodilla intenté jugar y el resultado fue el de siempre: 1-0 con gol de Nihat (risas). Me emocioné. Vestirme otra vez la camiseta de la Real me puso los pelos de punta, es algo que no puedo controlar porque me vienen a la cabeza todos los momentos que viví en San Sebastián. La gente de la Real vibró con mis goles, con mi rendimiento. No hay nada más bonito para un jugador. La pena fue no ganar aquel partido en Vigo. Nos veíamos campeones de Liga».

- ¿Cuál es el jugador clave?

- Son muchos. Me gustan el portero Asenjo, Manu, Trigueros, Sansone que está metiendo goles, Pato y Bakambu pese a que no está tan fino como en otras temporadas. El Villarreal tiene a algunos de los mejores goleadores de la Liga. Está todo dicho. Ha conseguido un bloque de jugadores que se lleva bien fuera y dentro del campo, es un grupo que sabe cómo tiene que jugar, se puede decir que juega de memoria. Es algo que se trabaja desde las categorías inferiores. Cualquier jugador que llega al primer equipo no percibe grandes cambios en ese salto porque los métodos de entrenamiento y estilo de juego vienen dados desde que pone el pie en la ciudad deportiva. Nada distinto a lo que se hace en Zubieta.

- Con la diferencia importante de presupuesto entre uno y otro. El Villarreal se va a los 103 millones por los 76 de la Real.

- El Villarreal es un club habitual ya en Europa y eso es mucho en una Liga tan competitiva como la española. La Real está trabajando para acercarse a esos clubes y lo está haciendo bien. Da gusto ver al equipo. Es espectacular lo que está haciendo. Los futbolistas disfrutan en el campo, a todos nos gustaría ser parte de ese equipo porque su fútbol ha alcanzado un nivel muy alto, todos los jugadores suman y da igual quién juegue. No hay nada más gratificante para un entrenador que ver que sus jugadores entienden lo que él quiere. Cuando un delantero como Willian José marca goles, todo es más fácil. Pero me quedo con la pareja Illarramendi-Zurutuza, han encontrado el equilibrio.

- Se compara a esta Real con la suya, subcampeona de Liga.

- Cada equipo y cada época es diferente. Recuerdo que a nosotros nos comparaban con la Real 80/81. Lo que más me gusta de este equipo es que pelea hasta el último minuto y eso hace que el aficionado se enganche. La Real hoy tiene tres-cuatro jugadores de fuera que marcan la diferencia. Esa fórmula siempre ha funcionado.

- Usted ha trabajando en la cantera del Villarreal, ¿qué diferencias encuentra Zubieta?

- El Villarreal lo primero que mira de un jugador es su técnica, que tenga buen manejo del balón con ambas piernas, y su físico. Si se repasan las plantillas del Villarreal de hace años y la actual, la diferencia que más se nota es el físico de sus jugadores. Hoy es imposible competir por puestos europeos si el físico no te acompaña. En la Real, la llegada al primer equipo de jugadores de características tan distintas como Elustondo, Oyarzabal o Zaldua demuestra que se está trabajando bien. No sé si habrá algún equipo con tantos jugadores de la cantera en sus filas.

- ¿Tiene contacto con los jugadores de esta Real?

- Jugadores de los que estuvieron conmigo ya no queda casi ninguno. Está Xabi Prieto y muchos de los que están jugando lo hacían entonces en la cantera. Esa es otra muestra del éxito de la Real. Sigue sacando jugadores buenísimos de Zubieta y luego completa al equipo con grandes refuerzos que vienen de fuera.

- ¿Se ve algún día trabajando en la Real?

- Ahora no puedo pensar en eso. Pero a todos los que hemos jugado en la Real nos gustaría volver un día a San Sebastián.