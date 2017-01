Eusebio: «Queremos seguir dando alegrías»

Eusebio se ha mostrado convencido de que su equipo puede mantener el mismo nivel de juego que ha ofrecido antes del parón navideño y por tanto eliminar al Villarreal en los octavos de final que se abren mañana en Anoeta a partir de las 19.00 horas.

El técnico ha confirmado que su deseo es seguir en la Real y ha desvelado que próximamente arrancarán las negociaciones para prorrogar su contrato. “Vamos a empezar a hablar a intentar concretar un acuerdo en el que todos estemos contentos y seguir unidos para conseguir objetivos importantes”.

Respecto al rival de mañana ha dicho que es un “gran equipo consolidado en la parte alta, que ha hecho las cosas bien en los últimos años y eso se trasladado a ser muy regular y muy sólido con grandes jugadores. Va a ser complicado superarles por esa solvencia que tienen en cada partido”.

Pero, más allá del rival, Eusebio mira por los suyos. “Estamos muy ilusionados con volver a competir, seguir en la línea y en la dinámica que el equipo ha tenido antes del parón y estamos decididos a continuar dando a alegrías a nuestra afición. Estamos muy ilusionados, aun sabiendo de las dificultades, confiamos en nosotros, en nuestro potencial porque si seguimos en ese nivel que teníamos antes del parón somos muy fuertes y podemos competir contra cualquier rival. Estamos convencidos de que podemos seguir haciendo las cosas. Queda la segunda parte de la temporada en la que en teoría nuestro rendimiento tiene que mejorar. A media que van pasando los partidos estoy convencido que iremos a más y eso nos tiene que dar para dar alegrías a la afición”.

Eusebio vuelve a contar en esta eliminatoria con los jugadores que más minutos están teniendo en liga según se desprende de la convocatoria ofrecida este mediodía. “Sigo con la idea que he tenido en la primera parte de la competición y que tuve en la primera eliminatoria: la afrontamos con los jugadores que eran los más fuertes para esos partidos, seguimos dándole la máxima importancia al torneo de Copa. Afrontamos este partido con la idea de que puedan participar los jugadores más fuertes para este partido”.

Se le ha cuestionado por el estado físico de Vela y Zurutuza, que no han podido completar algunas sesiones en los últimos días. Eusebio ha dicho que están en perfecto estado. “Están en perfectas condiciones. Se han perdido alguna sesión pero están en disposición y preparados para rendir al máximo. Es nuestro convencimiento. Esperamos y deseamos que no les afecte no haber podido hacer todos los entrenamientos”.

Ha dicho que el partido de Liga en El Madrigal se parecerá poco al de mañana. “Nosotros hemos crecido mucho desde ese día, somos más fuertes. Lo que está por ver es si con ese salto que hemos dado somos capaces de superar a un gran equipo como el Villarreal”.

Comparte la idea de que en el entorno hay ilusión por avanzar en la Copa. “He percibido alegría en el grupo. Estamos muy ilusionados con las dos competiciones, deseosos de dar alegrías, pero no podemos perder la concentración, la idea de que necesitamos la tensión para competir”.

De Bautista y Zubeldia ha explicado que está contento con los dos y que está probando al segundo en el puesto de central. “Bautista está participando con nosotros, nos dio un gol muy importante en Granada y estamos contentos con su rendimiento. Nos viene muy bien. Igor está trabajando de manera asidua. Es importante que entrene con nosotros porque le va a servir para ir creciendo, coger el ritmo y la intensidad por si tenemos que contar con él. En el centro del campo hay dificultades para que pueda jugar por el número de jugadores que tengo pero, ante la baja de Carlos y que Aritz pueda trabajar de lateral, se le abre la posibilidad de central, le veo posibilidades. Es una posición en la que nosotros tenemos una necesidad y es una posición en la puede ser una opción más para él”.