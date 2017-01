Aitor Francesena: «Realizar el saque de honor me hace muchísima ilusión»

Aitor Francesena, campeón del mundo de surf adaptado, será homenajeado el miércoles en Anoeta en el partido de Copa ante el Villarreal. Francesena hará el saque de honor antes del pitido inicial. «Me hace muchísima ilusión, será increíble. Para mí la Real es una gran institución. Además, he tenido algún pariente cercano jugando en la Real. Cuando era pequeño, Tomás Orbegozo era mi ídolo y poder hacer el saque de honor en Anoeta es un sueño hecho realidad. Tengo familia de Azpeitia y de allí han salido grandes jugadores de fútbol».

Francesena hará el saque de honor ante los miles de guipuzcoanos que le aplaudirán y le harán la ola. «Si algo echo de menos desde que he venido aquí y desde que perdí la visión es poder estar en el centro del campo ante miles de aficionados. Tiene que ser algo bestial. Quiero agradecer al club por haber pensado en mí para hacer el saque de honor. Es todo un privilegio».

Sacrificio y superación

'Querer es poder', ese es su lema y el título de su libro. Después de perder la visión en sus dos ojos, Aitor Francesena 'Gallo' no se rindió, continuó con su vida y volvió a subirse a una tabla de surf, porque el surf es su vida. Las tres eses son su filosofía: sacrificio, superación y satisfacción. «Con esas tres palabras puedes llegar a lo que quieras en la vida», reconoce el surfista zarauztarra en una entrevista a los medios del club txuriurdin. «Esas tres eses significan todo para mí. Son tres aspectos en los que he basado toda mi vida para poder tirar hacía delante. Mi vida nunca ha sido fácil, pero con sacrificio y constancia he logrado alcanzar todos los objetivos que me he propuesto. Si peleas por algo con ilusión y con ganas, estés en la situación que estés, puedes conseguir cualquier cosa. Todos los sacrificios tienen su recompensa. Una vez terminado el mundial y después de llegar a casa, ver todos los reconocimientos y felicitaciones de instituciones y personas, te das cuenta realmente de todo lo que has conseguido, aunque todo esto no habría sido posible sin la constancia del día a día. Hace unos meses, era impensable que la Real me llamara para hacer el saque de honor. Es algo que se me hacía totalmente inimaginable hace unos años», asegura el zarauztarra.

Francesena se erigió como campeón del mundo de surf adaptado en San Diego (California). Pasadas unas semanas, el surfista zarauztarra lo tiene complicado a la hora de quedarse con una sola imagen. «No es fácil quedarse solo con una fotografía pero probablemente el momento en el que ya supe que era campeón es algo que no olvidaré nunca. El propio desarrollo de la final hizo que la explosión de alegría fuera mayor si cabe porque hubo un momento en el que veía que el título se me escapaba de las manos. En el último minuto y medio estaba en segunda posición y me veía atrapado. El Mundial se me iba, pero en la última ola volé hasta ponerme primero. Cuarenta centésimas de ventaja (12,50 por 12,10) me permitieron poner la guinda al campeonato».

El miércoles en Anoeta no tendrá que surfear ninguna ola, pero será otro gran día para él.