Mikel Etxarri (seleccionador vasco): «Tenemos la conciencia tranquila por no traer a nadie de Osasuna, pero nos da pena Iparralde»

Primero con José Ángel Iribar, después brevemente con Jabo Irureta y desde 2012 con José Mari Amorrortu; Mikel Etxarri dirige a la Euskal Selekzioa desde 2003. Nunca había visto al fútbol vasco «tan alto».

- Esta noche, partido en San Mamés. ¿Lo echaba de menos?

- Bueno, en junio jugamos en Córcega, con lo que será el segundo partido del año, más que otros años aunque una vez hubo hasta tres.

- Pero llevaban dos años sin jugar en casa, que siempre es especial.

- Sobre todo lo es porque este partido se convierte en una fiesta para la afición, que se vuelca. Pero nosotros debemos intentar ganar el partido para seguir demostrando el nivel de la selección, para que exista una posibilidad de jugar partidos oficiales. Para ello, sería importante jugar en fechas FIFA para no tener que meter el partido con calzador en Navidad o como sucedió en junio, que los jugadores del Eibar y la Real vinieron directos desde Estados Unidos.

- Ese punto corresponde más a otros, pero parece haber gran interés en jugar en ventanas FIFA.

- Conozco el interés de la Federación Vasca y el del director de Deportes del Gobierno Vasco, que parece animado para que este año se pueda conseguir jugar en fechas FIFA para que al no haber competición liguera puedan venir todos los jugadores.

- Sin embargo, pocos peros se le pueden poner a la convocatoria...

- Pocos peros. Además este año los equipos están demostrando un nivel muy alto. Pero siempre se ha tenido un nivel de selección muy alto. Hay quien te dice que jugamos contra equipos como Perú, Bolivia..., pero creo que una buena piedra de toque son los partidos con Catalunya por el nivel de un rival que ha jugado con Brasil o Argentina, y que el año pasado tuvo a seis jugadores del Barcelona. Salvo Mascherano, la defensa era la titular del Barcelona. Ahí ves que tu nivel es alto. Como contra Gales, que perdimos 0-1 con gol de (Ryan) Giggs, o las victorias en Venezuela o en Estonia.

- Ahora les toca Túnez, que en enero afrontará la Copa África.

- Y en octubre y noviembre jugó las clasificatorias del Mundial de Rusia, que son los partidos guía para nosotros junto al de miércoles en Catalunya (3-3). Hasta entonces, de sus seis partidos este año había recibido un gol y marcado once, con cinco triunfos y un empate. Veinte de los veintiséis jugadores inscritos para el partido han estado en las cuatro últimas convocatorias, por lo que vienen con un gran equipo. Faltan uno del Suderland (Khazri) y otro del Anderlecht (Harbaoui), pero no me pidas nombres porque pese a que llevo quince días mirándolos, solo recuerdo a Abdennour, el central del Valencia (ríe). Desde que llegué a la selección en 2003, es el rival que nos ganó por más diferencia, 0-2 en San Mamés, pero tuvimos muchas ocasiones. Así que será una revancha.

- Amorrortu ha dicho que la selección estaría en el top 12 europeo.

- Puede ser. Creo que damos nivel para estar entre las dieciséis de unos octavos de final. Pero si jugásemos partidos oficiales, tendríamos más tiempo para entrenar y jugar más.

- Para buscar esa mecanización del juego que...

- (Interrumpe) El jugar de memoria, que digo yo. Con un entrenamiento o dos al año no es posible. O para trabajar diferentes formas de jugar, porque está bien tener un estilo más o menos propio, pero hay partidos en los que te tienes que adaptar al rival.

- Ante el aficionado no es tan fácil defender el argumento de jugar en función del rival...

- No. Hace poco escribí un artículo sobre eso. Un equipo debe saber jugar bien de distintas formas, porque en un partido puede confluir que te quedes en inferioridad o superioridad numérica, que tu estrella se lesione, que el rival te haga diferentes planteamientos y con el tuyo no puedas dominarle. Ahora está de moda tener por lo menos un plan A y un plan B para que puedas emplear distintos sistemas con sus tácticas.

- ¿Le gustaría implantar un estilo de juego en la selección?

- Sí, aunque nosotros siempre andamos entre un 4-4-2 o un 4-2-3-1. Tampoco hay tanta diferencia, es cuestión de coordinar tus distancias respecto al rival, al compañero y al propio juego. El 4-2-3-1 se puede cambiar enseguida a un 4-4-2, o un 4-1-3-2 para atacar y un 4-2-3-1 para defender, para que tu mitad de campo no quede desarbolada. Y hay que saber adaptarte al rival. Hay quien te juega desde atrás para intentar buscarte y luego jugar en largo, que es un poco lo que hace Túnez.

- Viendo que la base de la selección son la Real y el Athletic y el momento que atraviesan, con no tocar mucho sus mecanismos...

- Al final tienes que hacer un poco eso. Pero en el poco tiempo que tenemos damos unas directrices para que no se olviden de los apoyos en general de la formación del grupo: que el de atrás corrija al de adelante, hacer las coberturas... Se trata de recordar cuatro movimientos.

- Nunca le habían coincidido cinco equipos vascos en Primera.

- Nunca había visto tantos y tan alto: tres están entre los ocho primeros, el Alavés, recién ascendido, es décimo. La lástima es Osasuna.

- Alguno ha visto fantasmas en que Osasuna no esté en la selección.

- Tenemos la conciencia tranquila. Antes de seleccionar a nadie solemos hablar con los directores deportivos. En Osasuna llamamos a Oier, que estaba lesionado, y Roberto, que nos pidieron que no le convocáramos porque estaba tocado del pubis. Hablamos de Berenguer, que en la Copa jugó contra el Granada y marcó un gol, pero al final no quisimos cargar demasiado a los jugadores dada la marcha de Osasuna. Roberto Torres tuvo el detalle de llamarnos para agradecer la convocatoria pero que era mejor parar. Sí nos da pena Iparralde. En su día estuvo Lizarazu y con nosotros ha estado tres veces Pantxi Sirieix, pero ahora no juega mucho en Toulouse. Queremos tener representados a todos los territorios. Ya tenemos navarros, pero nos falta Iparralde. En el Sanse está Kevin Rodrigues, pero no ha debutado aún en el primer equipo. Ya le llegará el día.

- Como le ha llegado a Oyarzabal.

- También debutan Olazabal y Manu, que me hace mucha ilusión. Es un chico que empezó con nosotros en juveniles, pasó al Sanse, luego al Eibar y Real Unión. En 2007 le ayudé a entrar en el Logroñés, luego fue al Alavés y a los 31 años ha debutado en Primera tras pelear en campos de Segunda y Segunda B. Me emocioné cuando en la tercera jornada marcó el gol del empate ante el Atlético desde fuera del área con la derecha.

- Le voy a preguntar por dos equipos que conoce bien. ¿El Eibar?

- Está haciendo las cosas muy bien, con mucha intensidad y garra. No fue normal su bajada tan fuerte en la segunda vuelta del primer año, pero poco a poco ha ido reforzando su plantilla y ahora todo el mundo le considera ya de Primera. Cuando estuve allí en el tercer y cuarto año del Eibar en Segunda, buscamos con la directiva crear un equipo para esa división, y en Primera ha hecho lo mismo. Se ha asentado, que es lo que más cuesta al cambiar la categoría, y ya nadie cuestiona ser se Primera.

- ¿Y la Real?

- En los últimos tres meses está haciendo un fútbol extraordinario. Y está jugando de memoria.

- Eusebio se empeñó en implantar su sello y al final lo ha logrado.

- Sí. Fue cabezota insistiendo en su estilo y lo ha conseguido. El mérito es suyo, de sus ayudantes y de los jugadores, que han sabido cuál es su cometido en todo momento.

- Siempre ha renegado del término proyecto por lo 'cortoplacista' que es el fútbol, pero...

- (Interrumpe) Y le he leído a Eusebio que quiere continuar con el proyecto. En su caso, sí que ha creído en algo concreto, que es jugar de una forma determinada. Pero normalmente en el fútbol profesional no hablaría de proyectos sino de objetivos. Porque cuando hay tantos parámetros que no puedes dominar como sucede en el fútbol profesional, no me parece correcto hablar de proyecto. Sí lo entendería en el fútbol base, donde no tienes prisa para formar futbolistas. Pero en el fútbol profesional dependes de los resultados, la economía... Estoy más de acuerdo con esa frase que está de moda entre los entrenadores de 'siguiente partido, siguiente partido'. Los objetivos te los van a marcar la marcha de los partidos. Y con los ingresos económicos actuales, que son tan distintos en Primera o en Segunda, aún es más difícil hablar de proyectos. En una charla en junio convencí a un compañero de que no se llamaba proyecto, y menos mal, porque el suyo acabó en noviembre.

- ¿Se puede saber quién?

- No, no fastidies (ríe).

- No hay que irse lejos... Hace tres meses más de uno dudaba que Eusebio comiera el turrón en Donostia, y ahora se pide su renovación.

- ¡Claro! Por eso no podemos hablar de proyectos a estos niveles.

- Eusebio está rotando mucho menos que el año pasado. ¿Ve a la Real aguantando su nivel hasta el final?

- Sí. Una vez captado el sistema o el estilo de juego, creo que ahora que están jugando once o trece jugadores, los demás tienen tiempo para irse acoplando. No es como cuando estás cambiando constantemente porque no aciertas con el equipo ideal. Una vez que lo logras, es más fácil que el resto pueda adaptarse.