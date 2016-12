Un año sin Agirretxe en la Real Sociedad

Ahora que está a punto de finalizar 2016 es hora de hacer balance y formular deseos para el año entrante. En lo que respecta al equipo, los aficionados de la Real Sociedad estarán satisfechos de cómo han ido las cosas y pedirán que todo marche, al menos, igual de bien. Pero en sus pensamientos guardarán una petición especial: volver a ver a Imanol Agirretxe sobre los terrenos de juego.

El viernes se cumple un año desde que el usurbildarra cayera lesionado en el Santiago Bernabéu tras una temeraria acción de Keylor Navas. Corría el minuto 11 de partido cuando el portero del Real Madrid arrolló al delantero dentro del área. Supuso el comienzo de un calvario que llegó cuando Agirretxe estaba exhibiendo el mejor nivel de su carrera profesional, a un ritmo de un gol cada noventa minutos. De hecho, y a pesar de no haber jugado en 2016, la temporada pasada fue de largo el máximo realizador del equipo con trece goles.

El diagnóstico inicial de la lesión fue un «traumatismo en la región distal de su pierna izquierda que ha provocado un esguince de grado dos en el tobillo izquierdo».

A pesar de que la lesión parecía ser menos grave de lo que inicialmente podía temerse después de ver al jugador retirarse en camilla del Santiago Bernabéu, el alta médica no llegaba y el 4 de febrero el club emitió un segundo comunicado en el que sumaba al diagnóstico inicial la «rotura parcial de dos ligamentos del tobillo».

Última aparición y último gol

A pesar de que el tratamiento conservador al que fue sometido inicialmente no estaba dando resultados y que la recuperación no avanzaba al ritmo adecuado, Agirretxe logró completar con el grupo y sin dolor el último entrenamiento previo al partido ante el Málaga.

la cronología Debut. Jugó su primer partido con la Real Sociedad el 8-V-2005, en Getafe. Partidos. En 259 ocasiones ha defendido la camiseta de la Real. Goles. 75. Su primer tanto con el primer equipo lo marcó con 18 años, el 15 de mayo de 2005, en un Real 1 - Málaga 3. Contrato. En junio amplió su contrato hasta 2020. 1 Comienza el calvario. Agirretxe estaba completando su mejor temporada, tras marcar 12 goles en 14 partidos, hasta que Keylor Navas le arrolló y su tobillo izquierdo quedó lastimado. Fue el 30 de diciembre de 2015 y desde entonces el de Usurbil solo ha jugado unos minutos ante el Málaga en febrero. 2 Su último gol. La última aparición de Agirretxe sobre un terreno de juego fue en Anoeta ante el Málaga el 27 de febrero de 2016. El de Usurbil logró completar con sus compañeros y sin dolor el entrenamiento previo al partido y pidió jugar. Comenzó el encuentro en el banquillo y Eusebio le dio entrada en el minuto 73 en lugar de Bruma para dar la vuelta a un partido que se había puesto cuesta arriba tras el tanto de Duje Cop. Agirretxe, fiel a su cita con el gol, logró el empate en el minuto 80 con una sensacional volea ante la que nada pudo hacer Kameni. Era su tanto número 13 de la temporada y el último que ha marcado. 3 Hasta 2020. La Real Sociedad siempre ha confiado en la recuperación de Agirretxe y en junio amplió el contrato del delantero hasta 2020. Cuando finalice el de Usurbil tendrá 33 años y el nuevo contrato debe abarcar sus mejores años como profesional, los que determinen el lugar que ocupará en la historia del club. Se trata de un jugador que en las últimas cinco temporadas había marcado 52 goles. 4 Dos operaciones. Agirretxe nunca perdió la sonrisa a pesar de que el tratamiento conversador y la primera intervención quirúrgica a la que se sometió en abril no dieron los resultados esperados. En septiembre volvió a pasar por el quirófano y esta vez se puso en manos del prestigioso doctor Van Dijk, al que han bautizado como el cirujano milagro porque por sus manos han pasado algunos de los mejores jugadores mundiales. 5 Sentirse futbolista. El 10 de noviembre recibió el alta médica, por lo que ya estaba en condiciones de ser utilizado por Eusebio. Habían pasado más de diez meses desde que cayera lesionado. En Zubieta se ejercitaba como uno más y en los entrenamientos que pudo completar con sus compañeros demostró que su calidad y su olfato de gol no habían quedado resentidos por una inactividad tan larga. Una «tendinitis de los músculos peroneos del tobillo y pie izquierdo» le ha impedido ejercitarse en las últimas fechas con sus compañeros y dar el último paso para volver a sentirse futbolista: jugar.

Está a 10 tantos de situarse entre los diez mejores goleadores de la historia del club

A la vista de los acontecimientos, el de Usurbil pidió jugar. Lo hizo durante el último cuarto de hora del encuentro y marcó un gol que sirvió para empatar un partido que se le escapaba a la Real Sociedad. Fueron sus últimos minutos sobre un terreno de juego y su último tanto, el número 13 en apenas 16 encuentros. «No voy a engañar a nadie, ni a mí mismo. Se dieron unas circunstancias concretas para que jugase pero tenemos que seguir recuperando el tobillo, todavía le falta. No estoy al cien por cien», manifestó el delantero tras el partido.

Tras el empate contra el Málaga, el '9' blanquiazul aún se ejercitó con sus compañeros durante unos pocos entrenamientos. Hasta que llegó la recaída y se comenzó a pensar en la cirugía como una opción para solucionar de una vez por todas los problemas del maltrecho tobillo izquierdo. El 15 de marzo el club txuri urdin hizo público un nuevo médico: «La lesión no evoluciona favorablemente».

El 8 de abril la Real Sociedad emitió un nuevo comunicado para informar de que Agirretxe iba a ser operado en Madrid por el doctor Manuel Monteagudo «para solucionar los problemas derivados de su lesión». Después de tres meses y medio en el dique seco, el usurbildarra no mejoraba de su dolencia y se decidió recurrir a la cirugía, para garantizar que llegase en condiciones a la pretemporada.

El diagnóstico inicial hablaba de «un traumatismo en la región distal de su pierna izquierda que ha provocado un esguince de grado dos en el tobillo izquierdo». Los ligamentos que resultaron dañados sí sanaron en el plazo previsto de un mes, lo que ocurrió es que no fue un esguince por torcedura sino por contusión y el golpe que recibió incluso le pudo provocar una lesión más grave. «El golpe no fue solo un esguince, una torcedura. Fue una contusión y hubo más golpes. El tobillo me molestaba por otros sitios y he tenido que ir recuperando todo poco a poco. Cuando tienes articulaciones no te sale todo en un ordenador al día siguiente, aparecen cosas con el paso del tiempo con las que no contabas», explicó el jugador.

La solución definitiva

El 7 de julio comenzó la pretemporada y Agirretxe, todavía con molestias derivadas de su operación de tobillo, realizó trabajo de fisioterapia personalizado en el interior de las instalaciones. A mediados de mes acudió a la consulta del prestigioso doctor Van Dijk, especialista en rodilla y tobillo y que había tratado anteriormente a futbolistas como Cristiano Ronaldo, Danilo o Van Persie, entre otros. Se estableció un mes de plazo para tomar una decisión definitiva en caso de que no hubiera avances.

El 30 de agosto los servicios médicos del club anunciaron que Agirretxe sería intervenido el 16 de septiembre en Madrid por el propio Van Dijk mediante artroscopia. Este se encontró en el tobillo un «pequeño fragmento óseo avulsionado» que posiblemente era lo que le estaba molestando durante tantos meses. Se estimó que Agirretxe se iba a perder tres meses como mínimo.

Pasó en septiembre por quirófano por segunda vez y recibió el alta en noviembre

A comienzos de noviembre Agirretxe recibió el alta médica. Los dolores eran historia y comenzó a ejercitarse con sus compañeros, incluso sin el peto verde de precaución con el que suelen hacerlo los jugadores que salen de una lesión, dando a entender que estaba listo siempre y cuando Eusebio Sacristán lo estimase oportuno. Su reaparición la ha retrasado una tendinitis, fruto de las clásicas sobrecargas de un futbolista que lleva tiempo sin ejercitarse a alta intensidad.

Sumergido en pleno proceso rehabilitador, Agirretxe firmó en junio su renovación hasta 2020, cuando tenga 33 años, en un gesto inequívoco por parte del club de máxima confianza en su recuperación. El nuevo acuerdo abarca el mejor periodo de un jugador profesional y otorga a Agirretxe la oportunidad definir su lugar en la historia del club. Es el autor de 75 goles en 259 partidos y tiene al alcance la oportunidad de entrar en la terna de los mejores goleadores de la historia de la Real Sociedad, en la que sobresalen nombres de jugadores como Satrústegui (162), Cholín (136), López Ufarte (129), Ontoria (114), Bienzobas (109), Kodro (107), Uralde (100), Bakero (91), Jose Mari Pérez (86) y Epi (85).