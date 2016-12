Eusebio: «En la Real Sociedad he llegado a la élite»

Nunca había sido tan explícito. Eusebio, tan claro en su comunicación con los jugadores como voluntariamente opaco de puertas afuera, ya no oculta que su continuidad en la Real Sociedad es un hecho. Hasta ahora, todo habían sido buenas palabras y mensajes de confianza, pero todos los caminos han confluido en el mismo punto y si el presidente vino a confirmar el fin de semana en este periódico que Eusebio sigue, el técnico corroboró ayer su continuidad. Así las cosas, la Real y Eusebio anunciarán en breve la renovación del actual entrenador.

A 48 horas de retomar el trabajo en Zubieta tras el parón navideño, Eusebio se deshizo ayer en elogios a la Real Sociedad, donde, asegura, ha «encontrado unas condiciones a nivel de filosofía de club y de comprensión con la directiva» que le permite llevar a cabo todas sus ideas como entrenador y «aspirar a cosas importantes».

El técnico blanquiazul añadió que «nunca puedo decir esto no lo haré, pero quiero vivir el momento y seguir ilusionado con algo que estamos creando y queremos seguir juntos. Estoy en el sitio ideal para llevar a cabo todo lo que son mis sueños como entrenador».

Eusebio dio por hecha su continuidad en la Real Sociedad. «¿Por qué empezar a pensar en la posibilidad de cambiar algo que está siendo un proyecto bonito?».

El entrenador blanquiazul, durante una intervención en Efefórum deportes sportium, en Madrid, no tuvo problemas en ser explícito sobre la opción de fichar por el Barcelona y desmintió que exista la posibilidad de cambiar el banquillo de Anoeta por el del Camp Nou. «Al Barcelona me unen muchas cosas, pero ahora me queda muy lejano. He estado tres etapas en el Barça, como jugador, ayudante de Rijkaard y entrenador del filial. Ahora estoy en la Real, he llegado a la élite, que era lo que quería, y estoy encantado. Entiendo que desde fuera se pueda pensar en cuál es mi inquietud, pero no puedo pensar en algo que no sea la Real Sociedad y queremos seguir juntos».

«Vela es un lujo para la Real»

Eusebio, más abierto que nunca a hablar de lo divino y de lo humano, también elogió a Carlos Vela, del que dijo que «tiene condiciones para ser uno de los mejores jugadores del mundo» y destacó que el mexicano ha encontrado esta temporada las condiciones para «ser feliz» en el equipo.

«Carlos es un grandísimo jugador, con unas condiciones que le convierten en uno de los mejores del mundo. Es un chico con un carácter especial, que juega para ser feliz y conseguir retos importantes. Y muchas veces se deja llevar por sus emociones o sentimientos, porque necesita ser feliz. Esto hace que, cuando siente que eso no lo tiene, cree que lo mejor es cambiar de aires».

Eusebio reveló que «hubo algún momento, en el pasado, en que dudó que lo pudiese conseguir en la Real. Después de este verano, hablamos y le dije que quería que siguiese, porque es un lujo para la Real, pero que lo quería contento y motivado. Le dije que estaría encantado de que siguiese si encontraba esa motivación para ser feliz en San Sebastián. Parece que lo hemos conseguido».

«Que los jugadores te crean»

Con el equipo quinto en la tabla y en puntos de Champions, Eusebio ha llamado la atención de todo el mundillo futbolístico, que se lo rifa para eventos como el de ayer en Madrid o el de la semana pasada en el Aquarium de Donostia con José Luis Mendilibar. El entrenador de la Real Sociedad tiene claro que su método de trabajo es tratar de llevar a los jugadores a su visión de juego, pero adaptándose tanto a la altura de la temporada como a los futbolistas que tienes.

«Si cambias mucho a mitad de temporada les vas a crear dudas y no te van a creer. Tienes que adaptarte, crear algo en lo que ellos se sientan cómodos y aplicar tus conceptos. Llevarles a tu visión de qué es lo ideal. Los jugadores tienen que saber que para lograr su meta individual tienen que trabajar en beneficio del grupo», asegura.

Es su aparición de ayer en Madrid se declaró feliz en la Real Sociedad e insistió en que no se plantea, de momento, otros retos. «Ahora, estoy en la Real, he llegado a la élite, que era lo que quería y estoy encantado. He encontrado un nivel de comprensión con la directiva que me permite llevar a cabo todas mis ideas y aspirar a cosas importantes. Estamos creando y queremos seguir juntos».

Vocación de entrenador

Eusebio desveló que siempre tuvo claro que, al abandonar la práctica activa del fútbol, sería entrenador. «Acabo como jugador y decido prepararme para entrenador, porque era lo mejor para seguir con la pasión por el fútbol. Quería hacer jugar a mi equipo como a mí me gusta», destacó.

Y, en ese momento, la aparición de Frank Rijkaard resulta decisiva, «para aprender un modelo de gestión junto a una persona que era un director de equipo muy diferente a Cruyff y con la que me sentía más identificado».

«Es un modelo de gestión diferente, ni mejor ni peor, pero diferente, desde el diálogo y el respeto. Aprendí mucho de esa línea de liderazgo», agregó Eusebio, que desveló que uno de sus referentes cuando era jugador fue Cardeñosa.