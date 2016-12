Eusebio: «Vela tiene condiciones para ser de los mejores del mundo»

El técnico de la Real Sociedad, Eusebio Sacristán, fue el protagonista este martes del EFEFÓRUM DEPORTES, en el que, al ser preguntado por Carlos Vela, dedicó elogios al jugador mexicano, del que dijo que «tiene condiciones para ser uno de los mejores jugadores del mundo» y destacó que el atacante txuri-urdin esta temporada ha encontrado las condiciones para "ser feliz" en el equipo.

«Le dije a Vela que estaría encantado de que siguiese si encontraba la motivación para ser feliz en San Sebastián»



«Cruyff aplicó una idea de juego que supuso una revolución en el fútbol»



«El Barça de Rijkaard iba al ritmo que marcaba Ronaldinho, porque los jugadores le respetaban»



«Zidane tiene un mérito enorme, pero hay que tener presente a Benítez»

"Carlos es un grandísimo jugador, con unas condiciones que le convierten en uno de los mejores del mundo. Es un chico con un carácter especial, que juega para ser feliz y conseguir retos importantes. Y muchas veces se deja llevar por sus emociones o sentimientos, porque necesita ser feliz. Esto hace que, cuando siente que eso no lo tiene, cree que lo mejor es cambiar de aires".

"Hubo algún momento, en el pasado, en que dudó que lo pudiese conseguir en la Real. Después de este verano, hablamos y le dije que quería que siguiese, porque es un lujo para la Real, pero que lo quería contento y motivado. Le dije que estaría encantado de que siguiese si encontraba esa motivación para ser feliz en San Sebastián. Parece que lo hemos conseguido", explicó.

Sobre su presente en la Real Sociedad, Eusebio no se plantea, de momento, otros retos. "Ahora, estoy en la Real, he llegado a la elite que era lo que quería y estoy encantado. He encontrado un nivel de comprensión con la directiva que me permite llevar a cabo todas mis ideas y aspirar a cosas importantes. Estamos creando y queremos seguir juntos", sentenció.

«Johan Cuyff dio sentido a mi carrera deportiva»

El de La Seca repasó también su etapa como futbolista en las filas del FC Barcelona, al que llegó de la mano de Johan Cruyff. seguró que el holandés "dio sentido" a su "carrera deportiva" al aplicar "una idea de juego en la que se encontraba superidentificado" y que "supuso una revolución en el fútbol"

"En mi época había jugadores con perfil más físico. Me enteré de que me estaba siguiendo y la sorpresa fue cuando llegué allí, a un sistema con tres defensores, cuatro centrocampistas en rombo y tres delanteros. Cuando vi los cuatro por dentro dije tengo cuatro posibilidades de jugar. Él le daba importancia al jugador técnico, encontrar al compañero libre y encontrar líneas de pase", explicó.

Eusebio destacó que el fallecido Johan Cruyff "aplicó una idea de juego que supuso una revolución en el fútbol". "La evolución del fútbol español y creo que del fútbol mundial ha ido por ese camino y ha permitido la aparición de jugadores de ese perfil".

«Ronaldinho contagiaba alegría»

El entrenador vallisoletano tuvo un emotivo recuerdo para Ronaldinho y la etapa de Frank Rijkaard, del que fue ayudante en el Barcelona.

"Ronaldinho contagiaba alegría. El equipo iba al ritmo que él marcaba, porque los compañeros le respetaban. Mientras tuvo esa energía, fue el referente pero cuando, de alguna manera, aquello desapareció, desaparecieron los resultados, pero Roonaldinho fue muy importante.

De Frank Rijkaard Eusebio destacó que los años que fue su segundo le sirvieron "para aprender un modelo de gestión de equipo junto a una persona que era un director de equipo muy diferente a Cruyf" y con la que se "sentía más identificado". "Es un modelo de gestión diferente, ni mejor ni peor, pero diferente, desde el diálogo y el respeto. Aprendí mucho de esa línea de liderazgo. Me sirvió un poco como maestro".

"La llegada de Frank Rijkaard sirvió para recuperar el camino emprendido por Cruyff y la de Ronaldinho para volver a ilusionar a una afición. Como no acabó bien ha quedado un poco apagado ese trabajo, cuando supuso ganar una copa de Europa, dos Ligas y recuperar una idea de juego", añadió.

El técnico también habló del papel que han tenido en su carrera deportiva otros técnicos como el chileno Vicente Cantatore, durante su etapa de jugador en el Valladolid.

"Yo tenía 20 años cuando Cantatore llegó al Valladolid. Es uno de los entrenadores que más huella me ha dejado por el valor del reconocimiento. Cada vez que hacías algo bien te valoraba las condiciones. Te decía tú as a ser internacional, tú vas a ser importante... y yo me dije cuando sea entrenador quiero tener esta particularidad", agregó Eusebio, que desveló que uno de sus referentes cuando era jugador fue Cardeñosa

«Está claro que Zidane tiene algo bueno»

Eusebio Sacristán, al ser cuestionado sobre la actualidad del fútbol español, opinó que el técnico francés del Real Madrid, Zinedine Zidane, "tiene un mérito enorme", pero hay que "tener presente a Rafa Benítez", que fue quien le precedió en el cargo.

"Es difícil opinar sin saber el trabajo que hace un entrenador. Zidane está claro que algo muy bueno está haciendo en la línea de su gestión de vestuario. Me he enfrentado dos veces y es un equipo consistente. Tiene una solidez defensiva importante, con compromiso por parte de todos los jugadores y con resultados", añadió.

El entrenador de la Real Sociedad también quiso destacar el trabajo del predecesor de Zidane en el Real Madrid, Rafa Benítez, ahora técnico del Newcastle inglés.

"No nos olvidemos de Benítez. Es un entrenador que ha demostrado en su carrera que ha trabajado aspectos tácticos muy bien y no diría que este Madrid no tiene cosas de un trabajo en el que ha participado Benítez, que por lo que sea salió así del Madrid", añadió.