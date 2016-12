Jokin Aperribay (Presidente de la Real Sociedad): «Quedan meses decisivos y no hay que distraerse»

Jokin Aperribay tiene muy interiorizado que para conseguir cualquier «premio» en junio, hay que «seguir cuidando los detalles del día a día» como, dice, se está haciendo ahora en Zubieta de la mano de Eusebio, con el que está encantado su Consejo y al que quiere renovar. Repasamos el momento deportivo del equipo en esta segunda entrega de la amplia entrevista al presidente de la Real Sociedad.

- ¿El club pasa por su mejor momento deportivo y económico desde que es presidente?

- Cuando ascendimos fue un momento de muchísima alegría. Ahora estamos en una buena situación desde el punto de visto económico, social y deportivo, pero quedan retos importantes por afrontar.

- El año pasado a estas alturas con Eusebio recién llegado, hace dos estábamos a vueltas con Moyes...

- El cambio de entrenador es uno de los puntos más débiles en cualquier relación deportiva. El fútbol se mide todos los domingos, hay una clasificación y cuando no se cumplen las expectativas se genera frustración. Este Consejo tiene interiorizado que es en esos momentos cuando más hay que intentar gestionar la filosofía y la identidad del club con la economía.

- Ese discurso suena bien ahora que las cosas marchan bien pero lo que refuerza su gestión es que también lo ha defendido en situaciones comprometidas.

- La pasada semana visité las oficinas que Qbao tiene en Madrid. En una de sus paredes hay un cuadro de la Real Sociedad en la que se puede ver una alineación de un partido cualquiera que me llevó a la reflexión. En esa fotografía hay nueve jugadores de la cantera, más Carlos Vela, que lleva seis años en el club, y Gero Rulli, que lleva tres. Es la fotografía de la estabilidad deportiva y social de la Real que lleva a la estabilidad económica. Es un círculo vicioso.

- ¿Cuál ha sido la clave de la recuperación deportiva de la Real Sociedad?

- Hay un convencimiento, una confianza y un estilo de juego. Y los jugadores comparten los objetivos del club. Sinceramente desde el final de la pasada Liga todos pensábamos que íbamos a hacer una buena temporada. Ahora nos quedan los meses más importantes. Estamos ahí y tenemos que seguir escalando posiciones.

- ¿Quién ha sido más determinante en este crecimiento, los jugadores o Eusebio?

- Los dos. Eusebio respeta perfectamente la identidad y filosofía de la Real Sociedad y expresa su conocimiento al equipo para jugar de una determinada manera. Él está convencido de que nuestros jugadores responden a esas características para expresarlo.

- Eusebio ha puesto en valor a la Real Sociedad desde que llegó, está agradecido de poder entrenar en este club según ha repetido.

- Siempre hemos defendido que hay que mirar a Zubieta antes de fichar porque tenemos unos valores, una identidad y una filosofía y tenemos que ser muy respetuosos con ella. El entrenador la comprende, la comparte y la estimula. Es de agradecer su posición y franqueza, estamos muy contentos con él.

- ¿Cuándo se va a anunciar su renovación?

- Vamos a empezar las conversaciones pronto. Queríamos terminar el año de la mejor manera posible, no porque los resultados condicionasen cualquier decisión sino porque afrontábamos un calendario cargado con muchos partidos y solo queríamos centrarnos en eso.

- ¿Le ofrecerán un contrato largo?

- Vamos a hablar con él y tratar de encontrar un punto común, ya veremos qué contrato podemos firmar.

- ¿Eusebio quiere seguir en la Real Sociedad?

- Sí, él desea continuar en el club. Una cosa es que no hayamos empezado las conversaciones concretas y otra cosa distinta es que no sepamos lo que piensa. Hemos tenido oportunidad de hablar, de saber cómo se siente en la Real y de trasladarle lo satisfechos que estamos con él en las muchas horas que hemos compartido en los últimos meses. Él sabe lo que la Real opina y la Real Sociedad sabe lo que él piensa.

- Usted siempre ha defendido el trabajo del director deportivo, Lorenzo Juarros, cuyo contrato acaba esta temporada. ¿El club tiene que dejar solucionado su futuro antes de sentarse con Eusebio?

- Son dos conversaciones completamente diferentes.

- (Hace una pausa)

- El club tiene que pensar en los objetivos de futuro, en reforzar sus estructuras. En este momento tenemos que pensar cuáles son las decisiones que el club puede tomar a partir de 2021, 2022 o 2023. Me refiero a las conversaciones relativas a la liga europea, al posicionamiento de la Real Sociedad en la LFP y a trabajar para que la Liga sea más fuerte.

- Entonces no tiene nada que ver la negociación de Eusebio con la de Loren.

- No. La Real Sociedad cuando se plantea quiénes son sus responsables deportivos la primera condición que se pone es que conozcan la filosofía. Los responsables deportivos cuando planifican a medio-largo plazo lo primero que tienen que hacer es asumir los valores identitarios del club, como ha demostrado Loren. Cuando dejamos de tener esa referencia identitaria y pasamos a ir detrás del resultado, es cuando llegan las crisis económicas porque se gasta más de lo que se tiene, se gasta en función de resultados, se gasta pensando en que vas a hacer mejor equipo del que tenías. Muchas veces las conversaciones sinceras con los jugadores, darles confianza, son parte de la solución. Estos jugadores, por cierto, son ambiciosos, aunque no lo puedan expresar siempre.

- ¿Por qué ha recalcado la ambición de los jugadores?

- Porque quizás se ha sido injusto con ellos en determinados momentos. En la pasada temporada, por ejemplo, cuando quedamos novenos empatados con el octavo todos, incluidos los jugadores y el consejo de administración, entendimos que no había sido una buena temporada y que había que mejorar. Pensar así es positivo porque es reflejo de la ambición de la Real. Nuestro éxito está en ahondar lo que somos y no en pretender ser lo que no somos.

- Ni los jugadores, ni Eusebio, ni usted mencionan esta temporada la palabra Europa. ¿Es una forma de quitarse presión?

- No. Europa está identificada con notas que se ponen en junio y las notas son reflejo de lo que estudias día a día. Queremos estudiar y estar preparados a diario sin marcarnos límites de UEFA o Champions. Tenemos ambición, queremos ganar todos los partidos como está demostrando el equipo cada vez que salta al campo aunque no siempre lo consiga. Ya nos dirá la competición dónde tenemos el límite. Tenemos un grupo de futbolistas en el primer y segundo equipo en el que se confía mucho y tenemos que ir a por ello, preocupándonos del día a día y no pensando en que si hacemos no sé qué acabaremos en no sé qué puesto.

- ¿Cuál es su deseo para 2017?

- Me encantaría que este grupo de jugadores, capitaneados por Xabi Prieto, tuviese su premio. Recuerdo que empezaron su andadura en Segunda. Hoy, cuando quedan novenos y no están jugando demasiado bien, nos parece que lo están haciendo mal, pero es un equipo, un grupo de jugadores, que nos ha traído de Segunda a poder competir por las plazas nobles. Nos encantaría alcanzar las plazas nobles de forma más regular, pero este grupo humano, que tiene mucho valor, se ha preocupado mucho por el presente y futuro de la Real Sociedad y se ha identificado con nuestros colores. Valen mucho.

- ¿Le ponemos nombre al premio?

- El equipo ya ha jugado una Champions, pudo jugar una UEFA, vamos a ver si podemos jugar el próximo año competición europea. Estoy convencido de que lo podemos hacer. Vamos a ver si podemos competir hasta el último minuto del último día. Lo peor que puede hacer el equipo es pensar en los premios que podemos tener. Hay que pensar en el primer día que empezamos a entrenar, en el día 29, 30... pensar en el primer partido y no pensar en los premios sino en qué hago hoy para que la Real Sociedad sea mejor mañana.

- Por de pronto el equipo ya está en octavos de la Copa, algo que no siempre ha logrado en los últimos años.

- El entrenador ha hecho una declaración de intenciones con las dos alineaciones presentadas en la Copa. Enero es un mes muy duro en cuanto a competición, nos ha tocado el Villarreal, pero esa eliminatoria y el resto de partidos los vamos a afrontar con toda la ambición del mundo.

- El equipo por fin está compitiendo en todos los partidos.

- Recuerdo que en abril-mayo se hablaba de hacer una revolución en la plantilla, pero en el club teníamos claro que la solución no era dar la baja a media plantilla sino evolucionar, conseguir que los jugadores compitieran entre sí cada minuto de los entrenamientos. Si además te topas con un grupo humano que quiere eso, todo es más fácil para el entrenador.

- ¿La evolución de la Real Sociedad se debe a la mejora en los métodos de entrenamiento?

- Son muchas cosas pequeñas.

- Veo a los jugadores más definidos físicamente que en temporadas pasadas.

- Éramos conscientes de que había pequeños aspectos que había que mejorar y el entrenador y los jugadores estaban convencidos de que los resultados iban a llegar si cuidábamos esos detalles.

- ¿En qué más se puede mejorar?

- En la metodología, en estar cada vez más preparados, en tener cada vez mejores métodos de entrenamiento, en convencer al jugador de que se puede pelear por objetivos importantes.

- ¿Hace falta encajar bien en el vestuario de la Real Sociedad como ha hecho Eusebio para que el equipo rinda?

- Es más fácil. También hay que admitir que los malos resultados deterioran las relaciones personales. Eusebio ha confiado desde el primer día en los jugadores que tiene no por obligación sino por convicción.

- Se lo pregunto porque es el mismo grupo de jugadores que hace nada no se atrevía a tirar un pase al espacio y ahora lo borda.

- Han ganado confianza día a día. Hay veces en las que hay que parar para volver a empezar, nos pasó en verano. Los jugadores y el técnico eran conscientes de los detalles en los que no habíamos estado bien y su propósito era que lo iban a intentar corregir desde el principio. Aunque en los primeros partidos los resultados no fueron buenos, seguimos insistiendo en la idea, ahondando en el camino. Ahora hay que ser conscientes de que los rivales nos conocen mejor, hay que seguir evolucionando y hay que superar los momentos no tan dulces que pueda haber.

- El equipo ha recuperado la solidez en Anoeta.

- Era otro de los objetivos que estamos cumpliendo; que la afición y el equipo sean uno. De los ocho partidos que hemos jugado en Anoeta hemos ganado cinco, empatado dos y perdido uno ante el Real Madrid. El equipo y el público han podido disfrutar, no hay nada más gratificante. Tengo claro que más importante que ganar partidos es la comunión entre la afición y el equipo.

- La Real Sociedad vuelve a ser respetada como visitante. Ha ganado en cuatro de las ocho salidas.

- Es reflejo de la magnífica temporada que está haciendo, está rompiendo estadísticas. En casi todos los partidos el equipo ha tenido momentos buenos incluso en los que hemos perdido. Está aplicando lo que quiere y lo está encontrando.

- Y tampoco falla con los que están en la parte baja de la tabla.

- Porque tiene un camino claro y los jugadores están convencidos de ello.

- ¿Cuántas veces ha lamentado el gol mal anulado a Juanmi ante el Barcelona?

- Hay que pensar en los puntos que nos quedan por sumar.

- ¿Llamó por teléfono al comité arbitral para quejarse ese lunes después del partido?

- No, porque generalmente solo nos acordamos cuando nos perjudican.

- ¿Es de los presidentes que llama a menudo a Madrid?

- No.

- ¿Siente que la Real Sociedad es un club respetado?

- Sí, es un club que tiene voz y voto, que lleva seis años consecutivos en la comisión delegada de la Liga y que participa en la Federación Española de Fútbol. No es algo por lo que se pueda destacar a este consejo de administración sino algo histórico que hace de la Real Sociedad uno de los clubes importantes de la competición.