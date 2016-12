«Quedan dos años hasta las elecciones y sigo teniendo ganas de sudar la camiseta»

El presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay, dice que en su Consejo están «con fuerza para seguir trabajando. Estamos ante años importantes».

- ¿Ve próxima su despedida al frente de laReal Sociedad?

- No me he planteado nada. Quedan dos años hasta las próximas elecciones y sigo teniendo ganas de seguir sudando la camiseta. Nos encontramos con fuerza para seguir trabajando por la Real Sociedad.

- ¿Qué características debe tener un presidente de la Real?

- Hay que mirar a los que me han precedido. Lo primero es identificarse plenamente con el club y saber que el camino se hace andando y de forma segura, hay que pensar en construir el futuro respetando la identidad y los valores del club.

- ¿Siente desgaste?

- Yo diría que es exigencia por la responsabilidad que conlleva. La presidencia de la Real no es un cargo profesional y un puesto al que dedicas mucho tiempo. Ningún consejero cobra por desempeñar su función por lo que hay que compaginarlo con el trabajo.

- ¿Qué conllevaría la posible creación de la Liga europea?

- Un riesgo que hay que tener presente y estructuralmente la Real tiene que estar preparada para lo que pueda venir a partir de 2021.

- ¿Por qué lo pinta tan negro?

- La Liga europea supone que los clubes con más nombre en Europa y los que están constantemente en los puestos más altos de Champions se unan para jugar una liga entre ellos.

- ¿No hay término medio?

- Difícil, porque podría empujar a que la Liga española deje los fines de semana libres para que se jueguen partidos de esa Liga europea. Esa decisión afectaría a los ingresos por televisión de la Liga española. Serían más bajos a diferencia de la Liga europea, que serían muy altos. Las diferencias entre clubes aumentarían mucho. Esa es la versión 'light' que manejan. La otra, la más dura, es no participar en las ligas domésticas o reducir el número de clubes de la Liga a dieciocho para dejar libres algunos fines de semana. No creo que ocurra, pero es un riesgo y hay que ver cómo evolucionan los acontecimientos. Hay clubes que no quieren saber nada de las ligas domésticas y ya piensan solo en clave Europa.

- ¿Qué clubes de la Liga española podrían estar en esa Liga europea?

- De momento Real Madrid y Barcelona y quizás el Atlético de Madrid. Son los clubes que están participando en esas conversaciones. Apuestan por eliminar la Champions y dar forma a una Liga europea. Están dando pasos poco a poco. La final de la Champions antes se juegaba un miércoles y ahora se juega un domingo.

- ¿Y la Real qué puede hacer ante semejante desafío?

- Nosotros trabajaremos para que no exista. Trabajaremos para tener un campo de fútbol a su altura, contar con las mejores instalaciones y conseguir que el club siga estando económicamente saneado. Hay muchos clubes que avanzan ya por ese camino y la Real no se puede quedar atrás. Estamos ante años importantes para que cuando se tomen decisiones al respecto la Real esté bien situada.