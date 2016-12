Llega al parón más reforzado que nunca

No había más que ver la alegría que se respiraba al término del partido de Copa en los pasillos interiores del Estadio de Anoeta para corroborar lo bien que marchan las cosas en la Real. Consejeros, jugadores y técnicos se despedían unos a otros con una sonrisa de oreja a oreja. El próximo miércoles 28 los realistas están citados de nuevo en Zubieta para reanudar el trabajo. Por la zona de vestuarios pudimos ver también a Jon Ansotegi y Alberto de la Bella, exrealistas a los que no les van mal las cosas en Mallorca y Atenas, respectivamente, pero que seguro estarían encantados de poder ser partícipes también de la notable trayectoria del equipo. El quinto puesto en el que llega clasificado al parón navideño unido al billete conseguido para octavos de la Copa permiten pensar que lo mejor está todavía por llegar. Mañana conocerá su rival en la siguiente ronda de la Copa.

Un arranque de liga de película. Si en temporadas anteriores estábamos deseando llegar al parón navideño para tratar de revertir los malos arranques de Liga, en esta ocasión, todo lo contrario; más de un aficionado hubiera preferido que el equipo siguiera jugando partidos para aprovechar su buen momento de forma y juego. Para hacerse una idea de lo bien que le van las cosas a la Real, con nueve victorias y dos empates en dieciséis jornadas, no hay más que tirar de los números. Estos dicen que cumplidas dieciséis jornadas, el 42% del campeonato, el equipo de Eusebio es el tercero que mejores números presenta en los últimos 35 años desde que se conquistaron los dos títulos de Liga con Ormaetxea. Solo le superan el de Denoueix de la 02/03 y el de Toshack de la 87/88, que fueron subcampeones.

La mejor puntuación corresponde al ejercicio 02/03 en el que se rozó el título con Denoueix y que aquella derrota en Balaídos frustró. A estas alturas el conjunto del francés marchaba embalado con diez victorias y seis empates, lo que le otorgaba 36 puntos en la tabla, tres más que su inmediato perseguidor, el Real Madrid, a la postre campeón.

En segundo lugar está la Real de la 87/88 que con Toshack se proclamó subcampeón de Liga y de Copa. Aunque arrancó mal la temporada con tres derrotas y un empate, luego encadenó diez triunfos y dos empates que le llevaron hasta la tercera plaza en la decimosexta jornada con la misma puntuación que el segundo.

El buen arranque de la Real de Eusebio supera incluso al equipo de Krauss que fue tercero en la 97/98, aunque en aquel entonces no se festejó tanto esa clasificación porque solo los dos primeros iban a la Champions. En ese momento la Real era quinta con 28 puntos, con siete victorias, siete empates y dos derrotas, por detrás de Barcelona, Real Madrid, Atlético y Espanyol. Al final de liga superaría a todos ellos menos a los azulgranas de Van Gaal. El Athletic se coló en medio.

El descanso vendrá bien. Los ocho días sin entrenamientos y las dos semanas sin competición -el 4 de enero la Real jugará la Copa y el 7 recibirá al Sevilla- vendrán bien a los jugadores para recuperarse del esfuerzo físico que han hecho desde que arrancó la pretemporada en julio. Quien más quien menos tiene alguna molestia y estos días de descanso activo les permitirán cargar pilas. Queda la incógnita de saber cómo será el reencuentro con la competición, si el equipo será capaz de mantener el mismo nivel de juego en 2017, pero lo normal es que siga compitiendo en todos los partidos porque Eusebio le ha dotado de una personalidad y un estilo de juego que va más allá de los 29 puntos. La Real llega al parón con la etiqueta de ser uno de los equipos de la Liga que mejor juego está desplegando. Solo la lesión de alguno de los jugadores importantes podría trastocar la buena marcha del grupo.

¿Fichajes? No hay necesidad. Una de las consecuencias de la buena marcha del equipo es que no hay necesidad de fichar en el mercado invernal. Si un club de cantera ya debe manejarse con prudencia en verano para determinar qué piezas pueden complementar el equipo, en estas fechas las oportunidades de lograr algo bueno a un precio razonable son todavía más escasas, porque nadie se desprende ahora de futbolistas que estén rindiendo. La Real no necesita hacer ningún desembolso. Un vistazo a la experiencia txuri urdin en la ventana abierta en invierno desde que en el ejercicio 95/96 llegó Cheíto Ramírez del Colo Colo es suficiente para comprender que este mercado nunca ha sacado de pobre a la Real, más bien le ha empobrecido. Porque se ha gastado 50 millones de euros en 28 jugadores de los cuales, a excepción de Westerveld, Nihat y Kovacevic, el resto apenas triunfó. La mejor noticia será el regreso de Agirretxe. Será el mejor fichaje. Lo que no se descarta es que haya alguna salida en forma de cesión, si quienes menos minutos están teniendo así lo consideran. Hasta finales de enero hay tiempo para tomar decisiones, ver cómo se responde en la eliminatoria de Copa, si avanza o solo se queda con la Liga, lo que podría llevar a alguno a buscar minutos en otro sitio.