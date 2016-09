«Ya es hora de darle una alegría en casa a la afición de la Real Sociedad»

Su primer gol con la camiseta de la Real en una de sus actuaciones más completas desde que llegó a San Sebastián no le sirvió al equipo para traerse los tres puntos de El Madrigal, ni siquiera para establecer el empate final en el marcador. Quizá fuera esa la principal razón para que Yuri Berchiche mantuviera ayer un semblante taciturno durante y después del entrenamiento en Zubieta. A pesar de la derrota frente al Villarreal, el zarauztarra es optimista y cree que hay argumentos de peso para poder tumbar al Las Palmas mañana en Anoeta a partir de las 22.00 horas.

«Las sensaciones en el arranque del encuentro en El Madrigal fueron buenas porque empezamos fuerte y apretando, tal y como nos había recalcado el entrenador. Nuestra intención era meterle intensidad y ritmo al partido para intentar mover al Villarreal y provocar su cansancio, sabiendo que habían jugado entre semana y que, quieras o no, eso acaba pasando factura», explicó.

Sin embargo, el planteamiento quebró en un cuarto de hora de desconexión que aprovechó el Villarreal para hacer los deberes y marcar sus dos goles. «A raíz del penalti ellos se crecieron, se vinieron arriba, y no supimos cómo defenderles en esa fase. Esos arreones son situaciones que hay que defender, por eso lo estudiaremos y analizaremos para que no vuelva a suceder».

Más allá de ese apagón momentáneo, Yuri sostiene la idea de que la Real Sociedad mereció más: «Empezamos fuerte y creo que hicimos una buena segunda parte, con alguna ocasión que otra. Recuerdo dos claras de Juanmi, una en cada parte, que no entraron. Otro día lo harán y sacaremos algo positivo».

Cómodos llevando el control

Uno de los cambios más notables respecto a las tres jornadas anteriores es que la Real sí ofreció esta vez detalles de profundidad y velocidad en su juego, a pesar de que en los últimos metros volvió a acusar la falta de efectividad. Se trata de un plantamiento en que el equipo «se sintió a gusto, llevando el control en un partido abierto. Quizá había esa sensación de riesgo porque Iñigo y Mikel se quedaban solos con los dos delanteros del Villarreal y una contra bien ejecutada podría habernos creado problemas. Más allá de corregir algún matiz, el equipo se sintió cómodo y creo que fue un buen encuentro».

El desenlace final no fue el esperado a pesar su actuación personal, quizá la más destacada de la Real: «Es una pena marcar tu primer gol, que tanto estás esperando, y no poder celebrarlo. Lo importante era sacar los tres puntos y eso no se pudo dar. Espero que la próxima vez que marque sirva para llevarnos la victoria o al menos puntuar».

Lo que sí parece claro es que Yuri ha arrancado la temporada en un notable estado de forma, como él mismo corrobora. La marcha de De la Bella ha afianzado su presencia en las alineacioneas hasta el punto de que Héctor, que todavía no ha debutado, sigue esperando su oportunidad: «Contra el Villarreal me sentí muy bien y es verdad que estoy francamente contento por cómo me estoy encontrando en este inicio. En el apartado físico tampoco tengo problemas, como dije en su día, y eso me permite jugar con comodidad y confianza. Intento superarme más cada año, poniéndome e intentando alcanzar objetivos y metas nuevas».

La mejor noticia es que tanto él como el resto del equipo siguiera mostrando esas sensaciones optimistas mañana contra el Las Palmas. Yuri confirma que algo de presión sí sienten después de sumar cuatro puntos de doce: «Jugamos en casa y sentimos que ya es hora de darle una alegria a la afición. Ellos saldrán con un plus de motivación tras lo que pasó la temporada pasada y nosotros con más confianza visto lo visto en El Madrigal».

Como ya hiciera al acabar el partido, Yuri pidió disculpas por el gesto de enfado que realizó al ser sustituido por Markel en los instantes finales. «Son reacciones en caliente, todos sabemos que tengo ese pronto. He pedido disculpas al entrenador y a la plantilla. Es un gesto feo por mi parte, sobre todo por la gente que no está jugando o no viaja. Yo mismo he estado en esa situacion y sé que es complicado ver a un compañero que juega y hace eso. No se volverá a repetir».