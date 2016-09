Eusebio: «Habrá que trabajar mucho y bien para ganar»

Eusebio pretende dar continuidad a los jugadores que viene alineando en los últimos tiempos en el partido que la Real jugará este miércoles ante el Las Palmas (22.00 horas), con la sabida ausencia de Zaldua, sancionado. «La idea es dar continuidad a gente con la que estamos trabajando, pero alineación está abierta a algun cambio. Estoy contento con los jugadores y con el rendimiento».

El entrenador apuesta por incidir en las «cosas positivas» que se hicieron en el partido ante el Villarreal y «tratar de mejorar en aspectos que pudimos fallar». «No falló la defensa sino el sistema defensivo», ha dicho al repasar el último choque. «Atacamos con once y defendemos con once. No fue un desajuste de un defensor concreto sino que el trabajo de presión empieza en el primero y acaba en el último. No es algo puntual de un jugador. La defensa tiene su función, el centro la suya y la delantera también».

Al referirse al rival de este miércoles, Eusebio ha destacado su propuesta. «Su propuesta es buenísima. Lo sufrimos el año pasado. Nos ganó en la liga y nos eliminó en copa. Tiene unos números que le hacen codearse con los mejores con una propuesta y forma atractiva. Su juego va en la línea de Quique (Setién): atrevido, valiente y con mucho gusto por el fútbol. Sus jugadores creen en ello. Nos espera un rival que consigue tener la iniciativa en casi todos los partidos y que es difícil quitarle el balón. Hay que estar preparados para hacer un buen trabajo defensivo y minimizar su efectividad en ataque. Por contra nosotros, sacar lo bueno que tenemos. Vamos a tener que trabajar mucho y bien para darle una alegría a nuestra afición. Nos van a venir muy bien los tres puntos para que nos de confianza en cuanto a comportamiento, actitud y espíriti y a nivel de crecimiento en el juego. Queremos reafirmarlo con resultados».

El técnico está contento con sus jugadores: «Estamos trabajando cada día para que nos llegue el premio de las victorias. Estoy contento con el trabajo y la actitud de los jugadores. Tenemos que trabajar con la confianza y seguridad de que nos va a llegar el premio. Cuanto antes llegue, mucho mejor».