Eusebio: «El Villarreal ha ganado a la Real Sociedad por hacerlo mejor»

Eusebio se mostró apenado por el desenlace del partido pero no preocupado por haber conseguido cuatro puntos de doce a la espera de que Las Palmas visite Anoeta el miércoles y la Real Sociedad se desplace el sábado a Ipurua para medirse al Eibar en el derbi guipuzcoano. «Estoy triste por el resultado, pero una vez más contento por la actitud, mentalidad y espíritu competitivo que han mostrado los jugadores hasta el final del encuentro».

A su juicio, la Real Sociedad hizo méritos de sobra para llevarse al menos un empate de su visita al Villarreal, a pesar de que sendos errores en el primer tiempo permitieron a los de Escribá coger una delantera en el marcador que luego no abandonaron. «En el primer tiempo hemos tenido algunos desajustes en defensa que nos han costado caro ante un conjunto que ha demostrado que tiene mucha pegada. Ellos lo han aprovechado y a partir de ahí nosotros hemos trabajado para darle la vuelta al resultado. Hemos conseguido un gol y hemos estado cercar de sumar el segundo y empatar».

Sin entrar a describir sus sensaciones tras ver los fallos en la retaguardia, aseguró que la Real Sociedad «mereció más» y lo achacó a la «falta de acierto en ataque». «Creo que hemos sido valientes durante los noventa minutos y hemos tenido una clara vocación ofensiva pero a pesar de ello no se ha podido conseguir un triunfo. Si ha ganado el Villarreal es por hacerlo mejor que nosotros».

«Hemos hecho un gran trabajo, hemos contado con ocasiones. Creo que hemos merecido más, pero no ha podido ser. El equipo ha ido siempre a por el partido, ha buscado siempre la portería rival, pero le ha faltado acierto y eso lo hemos pagado», detalló, destacando a continuación el trabajo realizado tras el descanso. «La verdad es que he visto el empate cerca, más en la segunda parte. Teníamos el partido controlado y estábamos contando con ocasiones. Lo he visto cerca sí, pero no ha llegado», sentenció.

«El temperamento de Yuri»

Sobre los gestos de Yuri al ser sustituido, Eusebio le quitó hierro a la escena y explicó que «sabemos de su temperamento. Como a todos, no le gusta que le cambien y lo expresa así. Es algo que debe aprender a controlar para mejorar».

Preguntado por la situación clasificatoria, el de La Seca no se mostró preocupado: «No es momento para ello. Debemos mejorar, pero no estar preocupados. El equipo trabaja y compite. Estoy contento con ellos, y cuando lleguen los resultados el equipo tendrá más confianza».

De hecho, insistió en que «tenemos que seguir trabajando para pulir y mejorar determinados aspectos de cara al futuro. Debemos lograr más méritos para poder llevarnos a la victoria en el siguiente enfrentamiento, que lo tenemos muy cerca en el calendario».

A Escribá le gustó la Real

Fran Escribá, entrenador del Villarreal, se mostró «contento por los tres puntos» logrados ante la Real ya que «ha sido un partido muy complicado y en el que el rival ha jugado muy bien». Y es que al técnico amarillo le gustó el juego de los txuri urdines: «Este partido demuestra que cuesta mucho ganar y más ante un equipo que ha jugado muy bien, tal y como le he dicho a su entrenador. Me ha gustado mucho».

Preguntado por el planteamiento ofensivo de la Real y si este le había sorprendido, explicó que «no porque esperábamos algo así. Se hablaba desde San Sebastián de que el planteamiento podía ser defensivo, pero no. Ha sido una Real con una idea muy clara de ataque», explicó. «Es verdad que nos ha hecho encerrarnos en nuestro campo, algo que con la Real es posible que pase».