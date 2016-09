Real Sociedad: Como un niño con zapatos nuevos

Como un niño con zapatos nuevos. Era la sensación que transmitía ayer Carlos Vela en El Madrigal. El ariete azteca saltó al césped castellonense desde el inicio, a diferencia de los otros tres partidos ligueros en los que Eusebio optó por darle minutos desde el banquillo.

EL SEGUIMIENTO CARLOS VELA Tiros 1 Tiros a puerta 0 Pases buenos 30 Pases fallados 10 Asistencias de remate 5 Recuperaciones 2 Faltas recibidas 2 Faltas cometidas 1

Risueño a la par que eléctrico, recordó a su mejor versión por momentos, aquella en la que formó una dupla imparable junto con Antoine Griezmann. Su vuelta al once inicial fue el empuje que necesitaba el mexicano para sentirse importante sobre el césped. Salvando las distancias, recordó a la típica treta que los aitas emplean con sus hijos. Te compro un regalito siempre y cuando te portes bien. Te doy la titularidad pero tienes que demostrarme tu mejor versión.

Vela no es un jugador que se amilane sobre el terreno de juego. Puede atravesar por meses un tanto intermitentes durante el campeonato liguero, como ya le ocurriera la pasada campaña, pero cuando tiene ganas de jugar al fútbol se convierte en el mejor jugador sobre el verde. Tenía ante sí la oportunidad de demostrar que cuando está feliz en el plano personal, sus piernas también lo están.

Así las cosas, el '11' txuriurdin desempeñó un rol al que ya nos tiene acostumbrados sobre el césped. Lejos de aquella versión goleadora que llevó al equipo a la Champions League, Vela baja a recibir al centro del campo y es quien lleva el peligro al área. Aparcadas sus facetas como regateador y cañonero, ahora su juego es mucho más sencillo, aunque nunca exento de peligro. Se pega a la línea de banda y cuando recibe el esférico se va de su par, incluso de un segundo rival y cuelga un centro o busca un pase entrelíneas a los delanteros. Ayer a punto estuvo de conectar con Juanmi y Willian José para hacer el tanto del empate.

Para muestra, un botón

Vela es un jugador que cuando tiene el esférico en sus pies puede sorprender al rival en cualquier momento, desde un centro a pierna cambiada con su característica rosca que deja al delantero en clara ocasión de hacer gol o con una simple galopada previo control de pecho orientado. Para muestra, un botón. En el único tanto que logró ayer el equipo blanquiazul, es el mexicano quien inicia la jugada. Recibe el esférico, realiza un control orientado y, en dos toques se planta en la zona de peligro del conjunto de Fran Escribá. Cede en el momento preciso a Willian José para que el delantero carioca vea la llegada del lateral zarauztarra, que empala el esférico según le llega. Un gran gol que se quedó solo en eso, ya que la los pupilos de Eusebio no lograron el tanto del empate.

Lo cierto es que el premio de la titularidad de Eusebio no se tradujo en un sobresaliente rendimiento de Vela sobre el campo. En ocasiones la treta no siempre les sale bien a los aitas e incluso con un regalo el niño se coge algún que otro berrinche. El encuentro del mexicano no fue malo ni mucho menos, pero la parroquia txuriurdin espera muchísimo más de él, entre otras cosas, sus goles. Se aventuró con un lanzamiento de falta que se fue fuera por poco y en el minuto 59 dejó para la galería un gran pase a Juanmi por encima de la defensa rival. Pero lo que viene siendo estar cerca del gol...no lo estuvo en ningún momento. Parece que el rol de extremo goleador corre ahora a cargo de Mikel Oyarzabal.

Pese a que Eusebio le regalara la titularidad ayer y demostrara que poco a poco vuelve a ser el Vela de antes, al mexicano le queda mucho trabajo por delante para volver a ilusionar a su afición. Cuidado, porque con muchos regalos, un niño también puede malacostumbrarse.