Granero y Gaztañaga, a la espera

Esteban Granero y Jon Gaztañaga volvieron a quedarse fuera de una convocatoria y ninguno de los dos estará disponible hoy para medirse al Villarreal en El Madrigal. Y decimos que volvieron porque con esta ya son cuatro las veces que los dos centrocampistas se han ausentado de la lista facilitada por Eusebio, que todavía no les ha brindado la oportunidad de vestirse de corto en lo que llevamos de liga (Real Madrid, Osasuna, Espanyol y ahora el conjunto amarillo). A las preferencias del técnico, que ya ha dado muestras de que confía en otros jugadores antes que en su aportación, se han sumado diferentes molestias físicas que les han impedido a ambos iniciar el curso de la forma que hubieran deseado.

Los dos casos esconden circunstancias diferentes. Después de jugar un año cedido en el Numancia de Jagoba Arrasate, en Segunda, Jon Gaztañaga comenzó la pretemporada con la Real sabiendo que Eusebio estaba satisfecho con su trabajo en Soria y que tenía muchas papeletas de quedarse en la primera plantilla, como así ha terminado siendo. Su perfil encaja en la posición de cuatro, donde ahora Asier Illarramendi está desplegando su mejor juego del curso y Markel Bergara aguarda en la recámara. Y es en principio ese tercer escalafón el que le está impidiendo entrar en las listas. Su estado físico no reviste problemas ya que las molestias en el adductor que aparecieron en el tramo final de pretemporada ya están olvidadas.

En la situación de Esteban Granero no hay novedades. Su nombre apareció en las quinielas para abandonar el club en verano y fue el propio Eusebio el que dejó caer que ya había comunicado al jugador que no contaba con él y que lo mejor era que buscase una salida porque la competencia en su puesto es feroz. Tiene por delante a Illarramendi, Pardo, Zurutuza... y en el Sanse esperan otros como Zubeldia, Sanz, Sangalli o Guridi. Al no producirse su marcha, el técnico dejó claro nada más cerrarse el mercado estival que iba a contar con él como un integrante más de la plantilla, pero hasta la fecha su trabajo no le ha convencido para poder tener una plaza en las convocatorias.

A esta realidad adversa se unen los problemas lumbares que ha padecido el jugador hasta hace unos días, aunque en los últimos entrenamientos se ha ejercitado con normalidad junto al resto de sus compañeros.

Una lista más ofensiva

Así, los dos otros cambios han venido por la entrada de Carlos Martínez y David Concha en detrimento de Aritz Elustondo, baja de última hora por una sobrecarga, y Héctor respectivamente -decisión técnica-. Con la vuelta de Concha en detrimento del lateral izquierdo la configuración de la lista es más ofensiva que la que conformó el entrenador para medirse en Anoeta al Espanyol.

La Real ganaría todavía más puntos en ataque con el regreso de Sergio Canales, pero Eusebio todavía no le ve con un ritmo de competición apto, tal y como expresó la semana pasada al ser preguntado por su situación. Canales ya tiene el alta médica en su poder, se entrena al cien por cien con el grupo y la mejor prueba de su estado de forma se encuentra en la hora larga que jugó contra el Alavés en el amistoso que se organizó durante el parón con motivo de los compromisos internacionales.

Con tres partidos en los próximos seis días, Las Palmas el miércoles en Anoeta (22.00) y Eibar el sábado en Ipurua (13.00), habrá que ver si el entrenador decide dar descanso a algunos jugadores y deja abierta la puerta para que Gaztañaga, Granero y tal vez Canales aparezcan en las convocatorias y quien sabe si podrían disputar los primeros minutos de la temporada.