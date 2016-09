Willi 'el rápido'

Willian José no ha podido tener mejor aterrizaje en la Real. Llegó algo tarde, cuando sus compañeros se entrenaban en la gira de Holanda, y con algún kilo de más debido a que trabajó en verano en solitario a la espera de fichar por algún equipo. Pero le han bastado unos pocos minutos sobre el césped para causar una buena impresión entre los aficionados blanquiazules. Su partido ante el Espanyol es un buen botón de muestra.

PRIMER GOL CON LA REAL Nombre Temporada Minutos Jankauskas 99/00 61 Seferovic 13/14 69 Kovacevic 96/97 108 Willian José 16/17 111 Skoubo 05/06 113 Kodro 91/92 124 Ifrán 10/11 131 Bonilla 99/00 141 Nihat 01/02 188 Atkinson 90/91 260 Jonathas 15/16 356 Aldridge 89/90 369 Craioveanu 95/96 371 Cvitanovic 97/98 424 Vela 11/12 690 Finnbogason 14/15 828

En su primer día como titular con la elástica txuri urdin fue capaz de estrenar su cuenta goleadora y eso que el guión no le favorecía lo más mínimo. El Espanyol puso en práctica una táctica bastante conservadora basada en un repliegue intensivo en campo propio. Únicamente al inicio de la segunda parte adelantó algo sus líneas, pero el empuje local volvió a meterle atrás. El gol de Piatti acentuó aún más esa tendencia y los huecos en la zaga periquita eran casi inexistentes. La Real chocaba una y otra vez contra un frontón y nadie era capaz de atisbar el camino hacia Diego López.

En el minuto 77 un balón colgado por Zaldua desde la derecha se convirtió en la mejor asistencia para Willian José. «No iba muy bien, diría que incluso algo llovidito», admitió el donostiarra, «pero su remate hizo bueno el centro». Entre un mar de jugadores el brasileño se elevó más que nadie. Superó a David López, su marcador, y puso el balón con la cabeza lejos del alcance de Diego López. Una acción providencial que permitió puntuar a la Real.

De entre los grandes goleadores realistas, solo Kovacevic tardó menos tiempo en ver puerta



Seferovic, hace tres temporadas, marcó en su primer partido ante el Getafe en Anoeta

En ese momento llevaba disputados 111 minutos de juego, ya que en la jornada inaugural ante el Real Madrid en Anoeta jugó los 34 finales. Eusebio le dio entrada por Concha para intentar recortar distancias cuando los de Zidane vencían por 0-2. En Pamplona no tuvo la ocasión de participar en el triunfo realista porque el técnico optó por realizar sustituciones más conservadoras, al dar entrada a Aritz y Markel junto a la de Vela.

Repasando la estadística se ve que Willian José es uno de los delanteros extranjeros que menos ha tardado en desenfundar. 111 minutos le ha costado hacerlo. Desde que llegó Aldridge en 1989 únicamente Jankauskas (61), Seferovic (69) y Kovacevic (108) fueron más precoces. No es un mal arranque para un jugador en el que la Real ha invertido seis millones de euros en su fichaje y le ha hecho un contrato de cinco temporadas, hasta 2021. Responder a la confianza que han depositado en él es su reto más inmediato en San Sebastián.

Jankauskas, en 61 minutos

El lituano Jankauskas (Vilnius, 1975) es el delantero extranjero que menos tiempo tardó en celebrar un gol con la Real. Aterrizó en el mercado de invierno de 2000 con Javier Clemente en el banquillo. El equipo estaba en zona de descenso y los hombres que había arriba -Sa Pinto, De Paula, Bonilla, Khokhlov, Aldeondo, Mutiu, Llorente y Kühbauer- no convencían al técnico. El caso es que Jankauskas debutó en el Vicente Calderón y al minuto 61 estableció el gol de un empate (1-1) que supo a gloria. Hasselbaink había marcado en la primera parte. Jugaría dos temporadas y media con la zamarra realista, con la que anotó 19 goles en 56 partidos. En 2004 ganó con el Oporto de José Mourinho la Champions League.

Más fresco está el recuerdo de Haris Seferovic. El suizo llegó hace tres años y sus comienzos no pudieron ser más prometedores. En su debut en la Liga ante el Getafe (2-0) marcó un buen gol en el minuto 69 tras escorarse a la izquierda y superar con un sutil remate al guardameta Moyá. Previamente Vela había inaugurado el marcador. Tres días más tarde firmó aquel zapatazo en Gerland ante el Olympique de Lyon que puso a la Real rumbo a la fase final de la Champions. No obstante, esas brillantes pinceladas no se vieron confirmadas después y cerró una discreta temporada con cuatro goles marcados en 39 partidos disputados entre Liga, Champions y Copa. En verano de 2014 se marchó al Eintracht de Frankfurt, su actual equipo.

El tercer jugador de este ranking es Darko Kovacevic (Kovin, 1973), quien tampoco tardó mucho en demostrar sus aptitudes. Aterrizó en 1996 procedente del Sheffield Wednesday y enseguida se ganó un puesto en el equipo. A diferencia de los dos anteriores no marcó en su debut, que fue ante el Sevilla (1-0) en Anoeta. Martagón, en propia puerta, desvió un disparo de Imaz. Lo hizo en la segunda jornada en Valencia con un tanto en el minuto 18 que sirvió para ganar (0-1) y situar a la Real en lo más alto de la tabla. El serbio, en dos etapas diferentes, acabaría haciendo historia en el club al convertirse en el extranjero con más partidos a sus espaldas (286) y en el tercer máximo goleador (107) de todos los tiempos por detrás de Satrústegui y López Ufarte.

Willian José es el cuarto en la lista por apenas dos minutos de diferencia con el danés Morten Skoubo, que llegó en enero de 2005 para cubrir precisamente la baja de Kovacevic con una lesión en el tendón de Aquiles. Debutó ante el Espanyol en Anoeta (0-1) al jugar la segunda parte y en el siguiente partido, también en casa, fue el autor de un recordado gol al Athletic (3-2) que puso por delante a la Real de forma momentánea en un trepidante derbi. Era el minuto 68. En el descuento empataría Andoni Iraola para el conjunto bilbaíno. Jugaría 59 partidos con el cuadro txuri urdin, 29 de titular, en los que anotó nueve goles.

Kodro, Nihat, Aldridge...

A excepción de Kovacevic, resulta curioso comprobar cómo a los mejores goleadores extranjeros que han llegado en las tres últimas décadas les costó más arrancar. Kodro (Mostar, 1967) se estrenó en la 91/92 ante el Valencia (3-1) en Atocha sin ver puerta a pesar de los tres goles blanquiazules. Cayó lesionado y no volvió a jugar hasta un mes y medio después en el Bernabéu. Era diciembre y anotó un tanto de falta directa que sorprendió a Buyo. No sirvió de mucho porque la Real perdió por 4-1 pero fue el primero de sus 73 dianas en Liga en las cuatro temporadas que estuvo aquí.

Nihat, quien formara pareja con Kovacevic en la campaña del subcampeonato 02/03, tardó cinco partidos en ver puerta (188 minutos), el llorado Atkinson necesitó 260 minutos para hacerlo y Aldridge y Gica se fueron a los 369 y 371, respectivamente, para estrenarse.