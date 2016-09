Joseba Zaldua: «Si somos regulares podemos competir con cualquiera»

Joseba Zaldua (Donostia, 1992) está siendo una de las gratas sorpresas de este arranque de Liga. Después de un año complicado por las lesiones, ha regresado con fuerza y ha recuperado la titularidad en el lateral derecho. En pretemporada ya dio señales de su buen nivel con aquel golazo al Heerenveen en Holanda y en la última jornada ante el Espanyol sirvió el balón a Willian José que derivó en el tanto del empate. Además, fue uno de los más destacados de la noche junto al brasileño e Illarramendi.

- ¿Qué sensación le dejó el partido?

- Esperábamos un poco más. Nos fuimos tristes porque creo que merecimos la victoria pero ya sabemos cómo es el fútbol. No hace falta mucho para hacer gol y ellos lo aprovecharon al máximo. Rentabilizaron la llegada que tuvieron y después en defensa no dejaron que hiciésemos nuestro fútbol. Cortaron el juego, hubo interrupciones... El empate nos supo a poco.

- Fueron superiores al Espanyol pero les costó generar peligro arriba, ¿cómo se vio el encuentro desde abajo?

- Hicimos un partido bastante completo. No es fácil crear ocasiones ante equipos que se meten tan atrás. Cuesta mucho hacer oportunidades. Pero tuvimos paciencia y trabajamos bien. Cuando encajamos el 0-1 no nos quedó otra que tirar hacia arriba y logramos rápido el empate. La pena fue que tuvimos alguna opción para ganar y no pudimos aprovecharla. De todas formas, cuando no puedes ganar por lo menos que no se te escape el empate.

- El Espanyol tenía gente peligrosa arriba como Baptistao, Gerard Moreno, Hernán Pérez, el propio Piatti... ¿dio la impresión de que jugaron mirando al retrovisor para no verse sorprendidos a la contra?

- Sabíamos que ellos iban a estar metidos atrás para aprovechar el contragolpe con la gente rápida que tienen arriba. Estuvimos serios ahí porque no les dimos ninguna opción de que montaran el contragolpe. Solventamos bien esa papeleta. La mala suerte es que nos hicieran gol en la única llegada que tuvieron, si es que se le puede llamar así. La sensación que nos queda es que teníamos que haber ganado y que perdimos una buena oportunidad para hacerlo.

- ¿Cómo ve al equipo?

- Le veo bien. Cada vez nos estamos encontrando mejor y poniendo en práctica lo que nos pide el míster. Ahora tenemos que hacernos fuertes en Anoeta, aunque sin dejar de sumar puntos fuera también, empezando el domingo en Villarreal.

- Normalmente tienen más el balón que el contrario pero ello no se traduce en oportunidades arriba, ¿verdad?

- Es así. No llegamos con la claridad que nos gustaría arriba, pero son cosas que iremos mejorando con entrenamiento porque somos un equipo que tiene calidad.

- ¿Dónde puede estar la solución?

- Muchas veces dependes del rival, como sucedió ante el Espanyol. Hay equipos que se meten atrás y es difícil encontrar huecos y hacerles ocasiones. Sí que debemos mover el balón con más ritmo pero teniendo paciencia, como el otro día, seguro que las ocasiones acabarán llegando.

- Fuera de casa se les ve más cómodos, ¿comparte esta sensación?

- No sabría qué decir. Yo prefiero jugar en casa, en mi estadio y ante nuestra gente. Es un plus que hay que aprovechar. Fuera estamos siendo más regulares y obteniendo buenos resultados. Es la línea que debemos mantener, pero por lo general Anoeta debe ser nuestro fortín y es donde nos tenemos que encontrar verdaderamente a gusto.

- La presencia de Willian José debe ayudarles a solventar esos problemas que tienen con el gol, ¿no?

- Completó un gran partido y no paró de ofrecerse. Bajó balones de cara, se giró bien, hizo cambios de orientación, dio pases en profundidad... También sumó en el remate, como en la jugada del gol. Es un jugador que nos puede aportar mucho. Cada día se está encontrando mejor, se va aclimatando y va a ser importante para nosotros.

- Y sobre todo, una referencia para esos balones que ponen al área, especialmente los laterales...

- En un equipo tienes que cubrir todos los frentes. Tenemos variedad en los delanteros con Juanmi y Willian José. Son diferentes pero también pueden jugar juntos. Es bueno tener distintas alternativas para en función de lo que nos plantee el contrario utilizar un camino u otro. El otro día sirvió para empatar un partido que estaba cuesta arriba.

- Olabe comentó en su presentación que veía cierta negatividad en el ambiente. ¿Desde el vestuario cómo se percibe?

- No lo sé. Creo que la afición estuvo bien ante el Espanyol. Nuestro trabajo es engancharles haciendo buenos partidos. Y en la segunda parte enganchamos a la gente, que nos empujó mucho. Si nosotros estamos bien la afición se engancha rápido. Vemos que tiene ganas de hacerlo.

- ¿Se nota esa responsabilidad por responder a las exigencias después de dos años que no han sido buenos?

- Todos estamos más contentos y alegres cuando las cosas van bien. Queremos hacer un buen inicio de temporada porque los dos últimos años no lo hicimos y eso nos pesó luego el resto de la temporada. Estamos mentalizados para hacer un buen arranque y ganar partidos en este primer tramo, aunque el otro día se nos escaparon dos puntos.

- ¿Cuál debe ser el objetivo para esta temporada?

- No nos tenemos que marcar ningún objetivo. Hay que trabajar día a día e ir partido a partido, aunque suene a tópico. Si estamos a nuestro mejor nivel somos capaces de competir contra cualquiera y si es así estaremos peleando por los puestos de arriba. Hay que ser regulares todos los partidos.

- Este verano los clubes han ingresado más dinero por las televisiones y el mercado se ha movido más. ¿Cree que el nivel ha subido?

- Sabemos que esta Liga es muy exigente y todos los equipos son duros de batir. Este año no es una excepción. Cualquiera te puede ganar porque es un campeonato muy competitivo. Es verdad que ha entrado más dinero de las televisiones y el mercado se ha movido más, por lo que quizás el nivel también sea más alto.

- ¿Y cómo se lleva eso sabiendo que prácticamente son los mismos de la pasada temporada?

- Desde el club se ha incorporado solo a dos jugadores porque se piensa que hay equipo para competir y no se necesita más. Nosotros estamos tranquilos. Tenemos una plantilla en la que hay competencia en todos los puestos. La exigencia es alta porque nadie tiene el puesto asegurado. Aunque solo haya habido dos fichajes, la plantilla está capacitada para competir ante cualquiera.

- En el plano personal, ¿cómo afronta su cuarta campaña en el primer equipo?

- Después de la pasada temporada, que fue complicada por las lesiones, quiero recuperar las sensaciones de jugar habitualmente. Es lo que pretendo para este año: estar bien físicamente. Lo pasé muy mal, me costó tener continuidad y espero volver al nivel que tuve cuando empecé, aunque todavía me falta un poco.

- Ante el Espanyol recordó a ese jugador de hace dos temporadas...

- El año pasado estuve cada dos por tres parado y eso hace mucho daño a un futbolista como yo que depende tanto de su físico. Lo noté. Después de un año cuesta coger el ritmo de nuevo y la forma, por lo que estoy muy contento de cómo me están saliendo las cosas ahora.

- Ha comprobado de primera mano ese dicho en el fútbol de que lo difícil no es llegar sino mantenerse...

- La gente piensa que una vez que llegas a Primera está todo hecho y es al contrario. Es muy difícil mantenerse. Hay lesiones, jugadores que llegan de abajo apretando... Si te falta continuidad ves que cualquiera te puede quitar el puesto. Desde pequeño he sabido que aquí nadie regala nada y que hay que trabajar mucho para mantenerse.

- Esa jugada al final en la que Javi Fuego tiene que pararle al borde del área encendió Anoeta. Hasta se le subieron los gemelos...

- Fue un partido de mucha tralla y al final lo noté un poco, pero me estoy encontrando cada vez mejor y tengo aún margen de mejora.

- ¿Ha cambiado mucho en este tiempo desde su debut en 2013?

- En muy poco. Sigo siendo el mismo de siempre. Sé de qué pie cojeo. Qué me cuesta más y qué me cuesta menos. Trato de potenciar las virtudes y corregir los defectos. Se necesita tiempo para ello y en los últimos meses he recuperado las sensaciones que tuve en mis dos primeros años en la Real.

- El golazo que marcó ante el Heerenveen en Holanda sería un importante refuerzo moral, ¿no?

- No soy un jugador con mucho gol y aquello fue una recompensa a todo el trabajo que realicé para superar la lesión. El año pasado lo pasé muy mal y das muchas vueltas a la cabeza. Hice borrón y cuenta nueva y veo que esta temporada las cosas van por otro camino. Aquel gol me dio ese empujón de confianza que necesitaba.

- A ver cuándo marca uno así en la Liga...

- Ya lo he intentado en estas jornadas en algunos rechaces, pero sé que la tarea fundamental de un defensa es defender. Aunque Eusebio nos pide a los laterales que subamos mucho en ataque.

- El otro día al menos dio una buena asistencia a Willian José.

- El que hizo que fuera buena la asistencia es Willian José, por la velocidad que imprime al remate con la cabeza. La asistencia la hace él porque el balón iba algo llovidito.

- El domingo juegan en Villarreal, ¿cómo ve el partido?

- Sabemos que va a ser complicado. El Villarreal tiene un buen equipo pero si hacemos las cosas bien podemos competir ante cualquiera. Es un campo que me gusta, porque la gente está encima, el césped está bien y se puede jugar al fútbol.