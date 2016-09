Urrutia dice que lo de Oyarzabal fue un rumor

El presidente del Athletic, Josu Urrutia, afirmó sobre el intento frustado de fichar a Mikel Oyarzabal que se trató de «un rumor» y que su club está obligado a trabajar y presentar las cosas que se cierran» y no a responder a «rumores». «Estaríamos continuamente contestando y a nosotros nos gusta hablar de situaciones concretas», dijo en un vídeo en el que responde a las preguntas recogidas a través de los canales oficiales cuando se le requirió acerca de si el Athletic había intentado fichar a Oyarzabal por 40 millones.

El dirigente se extendió sobre la cuestión al afirmar que «nosotros no entramos a rumores ni comentarios, que hay infinidad de ellos, partiendo de diferentes intereses. No podemos estar contestando rumores y cuestiones que van saliendo porque a uno le interesa llenar unos espacios y te provoca una respuesta que el club no esta obligado a dar».

Movimiento fallido

Este periódico adelantó la maniobra del Athletic a mediados de agosto para fichar al eibarrés en un operación relámpago que incluía abonar los 40 millones de su cláusula y un contrato anual de tres millones y medio. Pero se encontró con la negativa del jugador a cambiar de aires, que además amplió el contrato con la Real hasta 2021 con una cláusula 'antiathletic' de 60 millones.

Unos días más tarde Gara desveló que fueron el secretario de la junta directiva del Athletic, Javier Aldazabal, y el director general, Jon Berasategi, quienes negociaron el fichaje con el padre de Oyarzabal. Urrutia dice que aquello no fue más que un rumor.